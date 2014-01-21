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Mezy ile bölgeye özel mesajlar gönderebilirsiniz

5 yıl
8,1b
1
2
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Mezy ile bölgeye özel mesajlar gönderebilirsiniz

Sosyal ağ ve mesajlaşma kavramlarına yeni bir bakış açısı getiren Mezy, iPhone’a özel olarak App Store’da indirmeye sunuldu.

Mezy, özel bölgelerde özel insanlara mesajlar göndermenizi sağlıyor. Kendi çapında bir sosyal ağ kuran uygulama, takip eden ve takip edilen şeklinde listeler oluşmasını sağlıyor. Uygulamanın sağlıklı işlemesi için takipçilerinizin olması şart.

Uygulama herhangi bir takipçiniz için herhangi bir bölgeye özel mesaj bırakmanızı ve takipçiniz bölgeye geldiğinde de mesajın ona ulaşmasını sağlıyor. Mesaj içerisinde fotoğraf, 15 saniyelik videolar yer alabiliyor.

Mesajlar o bölge içerisinde sadece izin verdiğiniz takipçilere ulaşıyor ve bildirim olarak karşı tarafa uyarı gönderiliyor. 


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Limon- 5 yıl
Kavga filan çıkarsa diye iyi fikir.
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fukox 5 yıl
Tam adam orgutleme icin olmus

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