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Huawei'nin bütçe dostu telefonu Nova 3i resmen tanıtıldı

Huawei bugün düzenlediği etkinlikte uygun fiyatlı Nova 3i modelini resmen tanıttı. Oldukça şık bir tasarıma sahip olan akıllı telefonun tüm detayları ve fiyat etiketi haberimizde.
10 ay
11,2b
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11
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Çinli teknoloji devi Huawei sonunda bütçe dostu Nova 3i modelini resmen tanıttı. Metal bir gövdeye sahip olan akıllı telefon Full HD+ (1080 x 2340 piksel) çözünürlükte, 6.3 inç IPS LCD ekranla geliyor. Ayrıca 19.5:9 görüntü oranı sunduğunu belirtelim. Cihaz kutudan Android Oreo 8.1 tabanlı EMUI 8.2 ile çıkıyor.
Standart Nova 3 gibi, ön ve arka tarafında çift kamera var. Arka kamera sistemi 16 MP + 2 MP'lik sensörlerle donatılmış durumda. Ön kısımda ise 24 MP + 2 MP olmak üzere iki kamera mevcut. Hem ön hem de arka kameralar yapay zeka özellikli ve her ikisi de portre çekimi yapabiliyor.
Huawei Nova 3i gücünü Kirin 710 yonga setinden alıyor. Ayrıca grafik performansını %60'a kadar artıran GPU Turbo özelliğine sahip. Akıllı telefon kullanıcıların yüzünü canlı Emoji'ye dönüştüren 3D Qmoji teknolojisi ile birlikte geliyor.

Huawei Nova 3i'nin fiyat etiketi belli oldu

Cihazdaki parmak izi tarayıcısı arka panelin ortasına yerleştirilmiş. Mavi, beyaz ve siyah renk seçenekleriyle sunulan Nova 3i, 3.340 mAh kapasiteli bir pil içeriyor.
Huawei'nin bütçe dostu telefonu Nova 3i resmen tanıtıldı
Akıllı telefonun 128 GB depolama alanına sahip 4 GB RAM'li modeli 297 dolar karşılığında satın alınabilecek. 64 GB depolama alanı ile donatılmış 6 GB RAM'li varyantının fiyatı ise 327 dolar olacak. 1 Ağustos'tan itibaren Çin'de ön siparişe açılması beklenen Huawei Nova 3i, 8 Ağustos'ta ise piyasaya sürülecek.

https://www.fonearena.com/blog/258630/huawei-nova-3i-price-specifications.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 5 ay
telefonda %10 trt bandrolü %25 ötv (minimum 165 TL) ve %18 kDV var, yalnızca olmak üzere yaklaşık olarak %60 vergi devlete gidiyor, ithalat masrafları, nakliye, garanti masrafları, firma kârı, bayi kârı da ilave edilince %100 fiyat farkı oluşuyor, bir de dolar yüksek olunca fiyatın yüksek olması gayet doğal
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Tendürek 5 ay
Telefonu Singapur'dan aldım. Yaklaşık 15 gündür kullanıyorum. Memnunum.
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DH Misafiri 10 ay
TÜRKİYE DE ÜRETİM YAPILIRSA FİYATLARDA BU KADAR OLMAZ YANİ Huawei Veya başka firmalar Türkiye de Fabrika açması gerekiyor hem daha ucaza mal olur hem yeni bir iş ağı iş imkanı olur yani benim gibi normal bir vatandaş bile düşünebiliyor yetkililer düşünemiyor mu ?
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fhrstw 10 ay
Arkadaşlar şurada bir uzman kişi yok mu toplu alımlarda o telefonlar 300 dolara mı geliyor yoksa 200 250 dolara mı geliyor önce bunu anlasak fiyatların niçin yüksek olduğunu anlarızda belki tepkimiz telefon fiyatlarının düşmesine vesile olur.
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FlyingUnderpants 10 ay
Orta seviye telefonlar amiral gemi denen modelleri hem tasarım hem de tatmin edici donanım olarak yakaladı. Bundan sonra çok parası olan 6-7 kağıt verip amiral gemi alır. Ekonomi yapan 1.5-2.5 verip hesabına bakar.
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volga tuygun 10 ay
4-128, 6-64 ??? Tam tersi daha mantıklı değil miydi?
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Ronguman 10 ay volga tuygun
ya hafıza alırsın ya ram alırsın ya da babayı alırsın demiş huawei galiba :D:D
--
2000 altına çıkarsa almayı düşünüyorum gelmesini bekilicem gerçi mi 8 SE da 1999yuandı hayallerim 1800tl gerçekler kayıtsız 2300lira
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Johan Elmander 10 ay
Kirin 659'lar bitti herhalde.
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celeroni 10 ay
bütün markalar yeni ürünlerini çıkarsın. biz de 1 TL 5 dolar olduğunda alırız.
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Whippoorwill 10 ay
Nokia X6 ile kapışacak ülkemize gelirlerse.
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EGök_G70 10 ay
Türkiye'de 200 dolarlık telefon 2000 TL 64 6 kesin 3000 TL'YE yakın olur
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