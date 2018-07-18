Huawei'nin bütçe dostu telefonu Nova 3i resmen tanıtıldı

Çinli teknoloji devi Huawei sonunda bütçe dostu Nova 3i modelini resmen tanıttı. Metal bir gövdeye sahip olan akıllı telefon Full HD+ (1080 x 2340 piksel) çözünürlükte, 6.3 inç IPS LCD ekranla geliyor. Ayrıca 19.5:9 görüntü oranı sunduğunu belirtelim. Cihaz kutudan Android Oreo 8.1 tabanlı EMUI 8.2 ile çıkıyor.

Standart Nova 3 gibi, ön ve arka tarafında çift kamera var. Arka kamera sistemi 16 MP + 2 MP'lik sensörlerle donatılmış durumda. Ön kısımda ise 24 MP + 2 MP olmak üzere iki kamera mevcut. Hem ön hem de arka kameralar yapay zeka özellikli ve her ikisi de portre çekimi yapabiliyor.

Huawei Nova 3i gücünü Kirin 710 yonga setinden alıyor. Ayrıca grafik performansını %60'a kadar artıran GPU Turbo özelliğine sahip. Akıllı telefon kullanıcıların yüzünü canlı Emoji'ye dönüştüren 3D Qmoji teknolojisi ile birlikte geliyor.

Huawei Nova 3i'nin fiyat etiketi belli oldu

Cihazdaki parmak izi tarayıcısı arka panelin ortasına yerleştirilmiş. Mavi, beyaz ve siyah renk seçenekleriyle sunulan Nova 3i, 3.340 mAh kapasiteli bir pil içeriyor.

Akıllı telefonun 128 GB depolama alanına sahip 4 GB RAM'li modeli 297 dolar karşılığında satın alınabilecek. 64 GB depolama alanı ile donatılmış 6 GB RAM'li varyantının fiyatı ise 327 dolar olacak. 1 Ağustos'tan itibaren Çin'de ön siparişe açılması beklenen Huawei Nova 3i, 8 Ağustos'ta ise piyasaya sürülecek.

https://www.fonearena.com/blog/258630/huawei-nova-3i-price-specifications.html