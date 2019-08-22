Mi MIX 4 geliyor: Snapdragon 855+, 108 MP kamera, 12 GB RAM, 1 TB depolama

Xiaomi geçen yılın Ekim ayında Mi MIX 3 amiral gemisi telefonunu piyasaya sürmüştü. Dolayısı ile Çinli üreticinin Mi MIX 4'ü bu yıl aynı dönemde çıkarması bekleniyor. Son raporlar cihazın önümüzdeki ayın başlarında tanıtılabileceğini öne sürmüştü. Şimdi ise akıllı telefonun teknik özelliklerine ışık tutan bazı önemli detaylar ortaya çıktı.

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Sızıntıya göre Xiaomi Mi MIX 4, 2K çözünürlükte kavisli bir ekran ile gelecek. Ancak ekran boyutu konusunda herhangi bir bilgi yok. Gücünü ise Snapdragon 855 Plus yonga seti ve 12 GB RAM'den alcağı söyleniyor. Amiral gemisi telefon 1 TB'a kadar depolama alanıyla piyasaya sürülebilir. Gelen bilgiler telefonun UFS 3.0 depolama birimine sahip olacağı yönünde.

Dörtlü arka kamera

Yazılım tarafında ise cihazın Android Q tabanlı MIUI 11 arayüzü ile kutudan çıkacağı bildiriliyor. Xiaomi Mi MIX 4'ün arka panelinde 108 megapiksel ana sensör içeren dörtlü kamera sistemi görev yapacak. Diğer üç sensörün 16 megapiksel süper geniş açılı lens, 12 megapiksel lens ve bir periskopik lens olacağını belirtelim. Ön kamera hakkında ise bir bilgi yok.

Çinli şirketin yeni amiral gemisi 30 W hızlı şarjı destekleyen 4.500 mAh pille donatılabilir. Cihaz ters kablosuz şarj, NFC ve 3.5 mm kulaklık girişi gibi özellikler de sunacak. Ayrıca daha önce piyasaya sürülmüş Mi MIX modelleri gibi seramik gövdeye sahip olması bekleniyor.