Kim Nerede? 137 Mi MIX 4 geliyor: Snapdragon 855+, 108 MP kamera, 12 GB RAM, 1 TB depolama 53 Need for Speed Heat'in 4K 60FPS kalitede oynanış görüntüleri 45 Kamerası daha iyi Galaxy A50s ve Galaxy A30s duyuruldu
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mi MIX 4 geliyor: Snapdragon 855+, 108 MP kamera, 12 GB RAM, 1 TB depolama

Xiaomi'nin Mi MIX serisi yakında yeni bir modelle genişleyecek. İnternete düşen bilgilere bakılırsa Xiaomi Mi MIX 4 teknik özellikleriyle adeta parmak ısırtacak.
2 sa.
3,1b
137
28
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Xiaomi geçen yılın Ekim ayında Mi MIX 3 amiral gemisi telefonunu piyasaya sürmüştü. Dolayısı ile Çinli üreticinin Mi MIX 4'ü bu yıl aynı dönemde çıkarması bekleniyor. Son raporlar cihazın önümüzdeki ayın başlarında tanıtılabileceğini öne sürmüştü. Şimdi ise akıllı telefonun teknik özelliklerine ışık tutan bazı önemli detaylar ortaya çıktı.
Ayrıca Bkz. "10.2 inç ekrana sahip iPad 7, Ekim ayında çıkacak"
Sızıntıya göre Xiaomi Mi MIX 4, 2K çözünürlükte kavisli bir ekran ile gelecek. Ancak ekran boyutu konusunda herhangi bir bilgi yok. Gücünü ise Snapdragon 855 Plus yonga seti ve 12 GB RAM'den alcağı söyleniyor. Amiral gemisi telefon 1 TB'a kadar depolama alanıyla piyasaya sürülebilir. Gelen bilgiler telefonun UFS 3.0 depolama birimine sahip olacağı yönünde.

Dörtlü arka kamera

Yazılım tarafında ise cihazın Android Q tabanlı MIUI 11 arayüzü ile kutudan çıkacağı bildiriliyor. Xiaomi Mi MIX 4'ün arka panelinde 108 megapiksel ana sensör içeren dörtlü kamera sistemi görev yapacak. Diğer üç sensörün 16 megapiksel süper geniş açılı lens, 12 megapiksel lens ve bir periskopik lens olacağını belirtelim. Ön kamera hakkında ise bir bilgi yok.
Çinli şirketin yeni amiral gemisi 30 W hızlı şarjı destekleyen 4.500 mAh pille donatılabilir. Cihaz ters kablosuz şarj, NFC ve 3.5 mm kulaklık girişi gibi özellikler de sunacak. Ayrıca daha önce piyasaya sürülmüş Mi MIX modelleri gibi seramik gövdeye sahip olması bekleniyor.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
abdullahTrBlk 1 sa. en beğenilen Tamerdeli
Bu konuyu başka yerde tartışsanız diyorum. Malum Mi Mix 4 konusundayız.
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
yorumculuklar 30 dk.
Böyle efsane güçlü falan... alıyorsun Instagram/WhatsApp kullanıyorsun hepsi içerikleri sıkıştırıyor. Telefona bu kadar güç uygulama ve kullanım alanı bu kadar kısıtlıyken gerçekten gereksiz...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hacettepe_fbo 1 sa.
Bu kadar RAM ve depolama alanı? Maşallah diyelim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bloodin 1 sa.
Kavis mi? Hayır ya tek düzgün kalmış tam ekran cihazı da kavise kurban etmeyin, ne anlıyorlar şu kavisten anlamış değilim, ekran alanından yiyor, kırılganlığı arttırıyor, ekranı daha pahalı yapıyor, ne karşılığında? Sadece güzel görünüyor diye ki o da kişiden kişiye değişir...
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
abdullahTrBlk 1 sa.
Xiaomi bunu max. 5000₺ satışa çıkarırsa ortalık yıkılır
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lostlast 1 sa.
Daha seri pop up kamera da olursa fark katar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
abdullahTrBlk 1 sa. eraytasforum
İnsanın hayallerini süslüyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tamerdeli 1 sa. yeni yorumcu abdullahTrBlk
Aaaa haklısın çok özür dilerim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eraytasforum 1 sa.
Özellikleri iyiymiş.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
abdullahTrBlk 1 sa. Tamerdeli
Fakat konu için yanlış yerdesiniz. Bu konunun uzmanlarını burada bulmak zor olabilir.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tamerdeli 1 sa. yeni yorumcu
Kuyruk altında yeni çıkan tüpcükler var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
IceRulez +172 Yazmayı_Severim +137 darkhair +115 LostHope +82 John Wick +65 olağan_şüpheli +59 Guaire +50 MrKattchup +48 mert1907 +44 Akasha_Ether +42
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
11 Üye, 126 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3075 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
xiaomi, akıllı telefon ve
5 etiket daha cep telefonu mi mix 4 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 24 dk. Volkswagen'in yeni logosu Frankfurt Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak 1 sa. Enerji verimli Intel Core i9-9900T işlemcisi Geekbench 4 testine girdi 1 sa. Kamerası daha iyi Galaxy A50s ve Galaxy A30s duyuruldu 2 sa. İşte Opel'in yeni elektrikli ralli aracı: Corsa-e Rally 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Mi MIX 4 geliyor: Snapdragon 855+, 108 MP kamera, 12 GB RAM, 1 TB depolama Sonraki Apple ilk kez Çin’den OLED tedariği yapabilir 3 sa. Google AMP projesi avantaj mı dezavantaj mı? 4 sa. Otizm farklılığı için akıllı bileklik geliştirildi 5 sa. 10.2 inç ekrana sahip iPad 7, Ekim ayında çıkacak 6 sa. Philips PicoPix Max projeksiyon, kitlesel fonlama yoluyla satışa çıkıyor 6 sa. PlayStation 5 geliştirici kiti tasarımı doğrulandı 7 sa. Yeni Toyota Supra, Hızlı ve Öfkeli 9'un setinde görüntülendi 8 sa. WD Blask serisi PC ve konsol oyuncuları için hazırlandı 8 sa. LG’nin V30 için yayınladığı Android 9 güncellemesini geri çektiği belirtiliyor 9 sa. Need for Speed Heat'in 4K 60FPS kalitede oynanış görüntüleri 9 sa. Microsoft’un Chromium tabanlı Edge tarayıcısı beta sürecine girdi 11 sa. Çinli uzay şirketi, sadece 18 ayda geliştirdiği roketiyle ilk görevine çıktı 19 sa. For Honor kısa bir süreliğine ücretsiz 20 sa. Dell G5 masaüstüsünü satışa sundu 20 sa. Facebook haber sekmesi için editör görevlendiriyor 21 sa. Dünyanın ilk içerik sıkıştırma destekli monitörü tanıtıldı 22 sa. Monitör standı şeklinde bilgisayar: Dell OptiPlex 7070 Ultra 22 sa. SMIC 14 nm FinFET nodunda üretime başladı 23 sa. Colorful SL500 SSD’sini duyurdu 1 gün Intel 6 çekirdeğe kadar ölçeklenen mobil Comet Lake işlemcilerini duyurdu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bu Soytarı Neden Tutuklanmıyor?
DH Forum
İşte Apple TV+'ın çıkış tarihi ve fiyatı
DonanımHaber
İşte 2020 Audi RS 6 Avant: 600 beygirlik motoruyla ABD yolcusu
DonanımHaber
Rusya’da yaşanan kaza sonrası, bölgedeki nükleer sensörler ses...
DonanımHaber
Apex Legends'ın Solo Modunu Hileciler Bastı
Bölüm Sonu Canavarı
Anthem'in Baş Yapımcısı Ben Irving BioWare'dan Ayrıldı
Bölüm Sonu Canavarı
Xbox Live Gold ve Xbox Game Pass Abonelik Fiyatları 15 Eylül İ...
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma ve Transfer Konusu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim