Xiaomi Redmi 14C 5G'nin özellikleri ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör Çin'deki TENAA sertifikasyon platformu, 2411DRN47C model numarasına sahip yaklaşan bir Redmi telefonunu onayladı. Haziran ayında, aynı model numarasına sahip cihaz, Redmi 14C 5G adıyla IMEI veritabanında da ortaya çıkmıştı. Redmi 14C 5G'nin olduğu düşünülen TENAA listesi ise yakın zamanda Çin'de piyasaya sürülen 14R ile de aynı olacağını gösteriyor.

İşte Redmi 14C 5G'nin beklenen özellikleri:

TENAA listesine göre Redmi 14C 5G, 720 x 1640 piksel çözünürlüğe sahip 6,88 inç LCD ekranla gelecek. 2,36 GHz sekiz çekirdekli işlemci ve5.060 mAh bataryadan güç alacak cihazın 14R'nin yeniden adlandırılmış bir versiyonu olabileceğini düşünürsek, Snapdragon 4 Gen 2 ve 18W hızlı şarjlı 5.160 mAh batarya ile donatılması kuvvetle muhtemel.

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Redmi 14C 5G, 4 GB, 6 GB, 8 GB ve 12 GB RAM seçeneklerinin yanı sıra 64 GB, 128 GB, 256 GB ve 512 GB dahili depolama alanı gibi çeşitli RAM ve depolama yapılandırmalarında satışa sunulacak. Fotoğrafçılık açısından Redmi 14C 5G, 5 megapiksel ön kamerayla, arka tarafta ise 13 megapiksel ana sensör ve 0,08 megapiksel ikincil sensör içeren çift kamera kurulumuyla gelecek.

Redmi 14C 5G'nin ek özellikleri arasında yan tarafa monte edilmiş parmak izi sensörü, bir microSD kart yuvası ve bir IR blaster yer alıyor. Telefonun boyutlarının ise 171,88 x 77,78 x 8,3 mm ve ağırlığının 212,3 gram olması bekleniyor.

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