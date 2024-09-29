Xiaomi Redmi 14C 5G'nin özellikleri ortaya çıktı

İşte Redmi 14C 5G'nin beklenen özellikleri:
TENAA listesine göre Redmi 14C 5G, 720 x 1640 piksel çözünürlüğe sahip 6,88 inç LCD ekranla gelecek. 2,36 GHz sekiz çekirdekli işlemci ve5.060 mAh bataryadan güç alacak cihazın 14R'nin yeniden adlandırılmış bir versiyonu olabileceğini düşünürsek, Snapdragon 4 Gen 2 ve 18W hızlı şarjlı 5.160 mAh batarya ile donatılması kuvvetle muhtemel.
Redmi 14C 5G, 4 GB, 6 GB, 8 GB ve 12 GB RAM seçeneklerinin yanı sıra 64 GB, 128 GB, 256 GB ve 512 GB dahili depolama alanı gibi çeşitli RAM ve depolama yapılandırmalarında satışa sunulacak. Fotoğrafçılık açısından Redmi 14C 5G, 5 megapiksel ön kamerayla, arka tarafta ise 13 megapiksel ana sensör ve 0,08 megapiksel ikincil sensör içeren çift kamera kurulumuyla gelecek.
Redmi 14C 5G'nin ek özellikleri arasında yan tarafa monte edilmiş parmak izi sensörü, bir microSD kart yuvası ve bir IR blaster yer alıyor. Telefonun boyutlarının ise 171,88 x 77,78 x 8,3 mm ve ağırlığının 212,3 gram olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu