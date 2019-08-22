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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

10.2 inç ekrana sahip iPad 7, Ekim ayında çıkacak

Tedarik zinciri kaynaklı son bilgilere göre Apple 7. nesil iPad'i Ekim ayında piyasaya sürecek. Tabletin ekran boyutunun 9.7 inç'ten 10.2 inç'e yükseltireceği bildiriliyor.
2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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iPad
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple'ın uzun süredir yeni nesil iPad'ler için bazı büyük değişiklikler planladığı söyleniyor. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir raporda şirketin iPad'lerde ilk kez birden fazla kamera kullanılacağı iddia edilmişti. Şimdi ise standart iPad'in ekran boyutu açısından bir değişikliğe uğrayacağına yönelik haberler var.
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Apple'ın 7. nesil iPad'i ya da bir başka deyişle iPad 7'yi 10.2 inç ekranla piyasaya sürmeyi planladığı belirtiliyor. Yani şirket tabletin boyutunu 9.7 inç'ten 10.2 inç'e yükseltecek. Cupertionu teknoloji devi ekran-gövde oranını yükseltmek için sağ ve sol çerçevelerde bazı değişiklikler yaparak iPad 7'nin ekran boyutunu artıracak.

iPad Pro'ya üçlü kamera

Öte yandan yaklaşmakta olan iPad Pro'nun önceki nesil ekran boyutunu ve tasarımını sürdüreceği söyleniyor. Tek büyük fark kamera bölümünde olacak. Cihazın arka panelinde, kamera kalitesini önemli ölçüde artıracak üçlü kamera sistemine yer verileceği bildiriliyor. Apple'ın yeni iPad'leri Ekim ayında piyasaya süreceğini belirtelim.

https://wccftech.com/ipad-7-launch-date-changes-display-camera/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
AribyAriana 54 dk.
iPad Pro'dan sonra yavaş yavaş diğer çerçeve cumhuriyetli iPadler'den de kurtuluyoruz.
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Iszjuejesiwhwbsuarj 1 sa. yeni yorumcu
Saldirin la isheep ler haydi. Tut oglum getir haydi asdasfagadadadadas
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drjacob 1 sa.
uygun fiyat ve çerçevesiz gelirse iş görür
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