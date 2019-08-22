10.2 inç ekrana sahip iPad 7, Ekim ayında çıkacak

Apple'ın uzun süredir yeni nesil iPad'ler için bazı büyük değişiklikler planladığı söyleniyor. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir raporda şirketin iPad'lerde ilk kez birden fazla kamera kullanılacağı iddia edilmişti. Şimdi ise standart iPad'in ekran boyutu açısından bir değişikliğe uğrayacağına yönelik haberler var.

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Apple'ın 7. nesil iPad'i ya da bir başka deyişle iPad 7'yi 10.2 inç ekranla piyasaya sürmeyi planladığı belirtiliyor. Yani şirket tabletin boyutunu 9.7 inç'ten 10.2 inç'e yükseltecek. Cupertionu teknoloji devi ekran-gövde oranını yükseltmek için sağ ve sol çerçevelerde bazı değişiklikler yaparak iPad 7'nin ekran boyutunu artıracak.

iPad Pro'ya üçlü kamera

https://wccftech.com/ipad-7-launch-date-changes-display-camera/

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Öte yandan yaklaşmakta olan'nun önceki nesil ekran boyutunu ve tasarımını sürdüreceği söyleniyor. Tek büyük farkbölümünde olacak. Cihazın arka panelinde, kamera kalitesini önemli ölçüde artıracaksistemine yer verileceği bildiriliyor. Apple'ın yeni iPad'leriayında piyasaya süreceğini belirtelim.