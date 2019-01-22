MIT profesörü: Blockchain daha kapsamlı, sınırsız ekonomiye izin verebilir

Massachusetts Institute of Technology (MIT) profesörü Silvio Micali:"Blockchain sınırsız bir ekonominin yaratılmasına izin verebilir." dedi.

Micali, daha kapsamlı ve sınırsız bir ekonomi; aynı zamanda güvenlik ve ölçeklenebilirlik sağlamak için eş zamanlı olarak çalışması gereken üç ana Blockchain özelliğini açıkladı. Micali'ye göre yakın zamana kadar, bu üç temel özellikten sadece ikisi aynı anda aynı anda başarılabiliyordu.

Özellikle ölçeklenebilirlik hakkında soru sorulduğunda, Micali, merkezi olmayan bir sistemin, merkezi sistemler tarafından kullanılan teknolojiye ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Blok zincir sistemlerindeki güvenlik ihlalleri hakkında Micali; merkezi sistemlerdeki güvenlik ihlallerini işaret ederek, merkezi olmayan sistemlerin daha güvenli olduğunu işaret etti.

Dünyanın en prestijli üniversitelerin birinde görev yapan Micali, Blockchain sisteminin ekonomik açıdan birçok yenilik getireceğini ve söz konusu teknolojinin sürekli olarak gelişeceğini belirtiyor.

https://cointelegraph.com/news/mit-professor-blockchain-can-allow-for-more-inclusive-borderless-economy