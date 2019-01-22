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MIT profesörü: Blockchain daha kapsamlı, sınırsız ekonomiye izin verebilir

Massachusetts Institute of Technology (MIT) profesörü Silvio Micali, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, Blockchain'in daha kapsamlı bir ekonomi ortaya koyabileceğini söyledi.
3 ay
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Massachusetts Institute of Technology (MIT) profesörü Silvio Micali:"Blockchain sınırsız bir ekonominin yaratılmasına izin verebilir." dedi.
Micali, daha kapsamlı ve sınırsız bir ekonomi; aynı zamanda güvenlik ve ölçeklenebilirlik sağlamak için eş zamanlı olarak çalışması gereken üç ana Blockchain özelliğini açıkladı. Micali'ye göre yakın zamana kadar, bu üç temel özellikten sadece ikisi aynı anda aynı anda başarılabiliyordu.
Özellikle ölçeklenebilirlik hakkında soru sorulduğunda, Micali, merkezi olmayan bir sistemin, merkezi sistemler tarafından kullanılan teknolojiye ihtiyaç duyduğunu vurguladı.
Blok zincir sistemlerindeki güvenlik ihlalleri hakkında Micali; merkezi sistemlerdeki güvenlik ihlallerini işaret ederek, merkezi olmayan sistemlerin daha güvenli olduğunu işaret etti.
Dünyanın en prestijli üniversitelerin birinde görev yapan Micali, Blockchain sisteminin ekonomik açıdan birçok yenilik getireceğini ve söz konusu teknolojinin sürekli olarak gelişeceğini belirtiyor. 

https://cointelegraph.com/news/mit-professor-blockchain-can-allow-for-more-inclusive-borderless-economy Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 ay
Neyden bahsediyorsunuz anlamadım. Bunlar sizin kafanızdaki sorular ancak gerçek sorunlar değil. O yüzden kimse sizin kafanızdaki sorulara direk cevap vermiyor.
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selcuk_ 3 ay
Neden ben hep merkezi olmayan bir sistemin hacklenmesi ve istenilen bilgilerin yayılmasının daha kolay olacağını düşünüyorum acaba? Merkezi olmayan sistemlerdeki dağınık yapıların güvenliği nasıl doğrulanacak? dağınık Sistemdeki cihazlardan birinden yayılacak olan yanlış veya manipülasyonlu bilginin önüne nasıl geçilecek? Ciddi bir denetlemenin olmadığı dağınık bir sistemden gelen veriler hangi güven yapısını işletecek vs.. bir sürü soru var aklımda.. Bunlara gerçekten güvenilir ve doğruluğunu kanıtlayabilen bir kaynak göremedim henüz.. Bu kadar muallak içeren konu nasıl oluyorda bu kadar dayatılabiliyor teknoloji dünyasına? Kripto paralarda bu aşırı güven ile yayılan furya ile gündeme oturmuştu ve sonu belli..
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drjacob 3 ay
bir ara bizde devlet olarak yapacaktık ne oldu o iş sahi ?
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SEO-Uzmanı 3 ay
nedense hep,
emekliliği yaklaşan bir akademisyenin
birden hayal gücü çalışmaya başlar !
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