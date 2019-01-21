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Yerli geliştirici Pixery en hızlı büyüyen firmalardan oldu

Yaratıcı yeni nesil kitlelere yönelik video temelli uygulamalar geliştiren Pixery, kurulduğu 2014 yılından bu yana, Türkiye’den dünyaya teknoloji ihraç ediyor.
3 ay
4,7b
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Funimate ve Impresso gibi mobil mağazalarda popüler olan iki video düzenleme yazılımının geliştiricisi Pixery Labs geçen yılı büyük bir başarı ile kapattı. Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinin yer aldığı Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye 2018 listesinde, gelirlerinde %4.600 büyüme başarısı ile 4.lük ödülünün sahibi oldu.

Pixery Labs kimdir?

2014 yılında kurulan Pixery Labs ilk olarak Funimate uygulaması ile mobil dünyaya adım attı. Funimate, 5 yılda dünya genelinde 100’den fazla ülkede toplamda 40 milyondan fazla indirme sayısına ulaştı. Apple tarafından “En iyi Yeni Uygulama” seçilen Funimate, ayrıca “2016’nın En İyi App’i” ve Google’da “Editör’ün Seçimi” olarak öne çıkarılmıştır.

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Nisan 2018’de kullanıcıların beğenisine sunulan, sosyal medya için video reklamı hazırlama uygulaması Impresso ise Apple tarafından “Günün Uygulaması” olarak seçildi. Özellikle TikTok uygulamasının patlama yapması sonrasında Pixery firması büyümeye başladı.

Pixery’nin hedefi, 1-2 yıl içerisinde 50 Milyon ve 5 sene içerisinde de 200 Milyon aktif kullanıcı sayısına ulaşmak. Firma İstanbul ve Ankara’da R&D ofisinde 30 kişilik bir ekiple büyümeye devam ediyor.


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BekirHan 3 ay en beğenilen
R&D mi? ArGe de diyemiyoruz artık desene
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esnafriza 3 ay
O tiktok denilen Allah’ın belası uygulamayı bunlar mı yapmışlar yani yoksa ben mi yanlış anladım?
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ultramarine caeruleum 3 ay
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

İşaretlediğim iki şirket diğerlerinden ayrılıyor. Yurtdışına açılmaları zor olan şirketler bunlar; Özellikle Armut...İlginç olan ise bu şirketlerin yurtiçinde bu kadar büyük oranlarda büyümüş olmaları.Bence asıl tebriği bu iki şirket hakediyor.
Bununla birlikte diğerlerinin katmadeğerinin daha fazla olduğu gerçeğini de görmezden gelmiyorum.
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Emin KOÇ 3 ay
5 yılda güzel noktalara gelinmiş tebrikler.
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DH Misafiri 3 ay
Funimate bu öğe ülkenizde kullanılamıyor ne demek, TR seçili telefonumda
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ekrem71 3 ay DH Misafiri
Bazı uygulamaları ülkemizde açık değil firmanın
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BekirHan 3 ay en beğenilen
R&D mi? ArGe de diyemiyoruz artık desene
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Xiaomiseverim 3 ay BekirHan
Risörç en divilopmınt mıymış o güzelim arci varken ne gerek var
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