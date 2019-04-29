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MicroStrategy analitik sempozyumu İstanbul’da düzenlenecek

Dijital dönüşüm sürecinde önemli rollerden birisini üstlenen MicroStrategy firması bu yıl üçüncü kez analitik araçları sempozyumunu Shangri-La Otel’de gerçekleştirecek.
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Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en gelişmiş analitik ve mobilite platformlarından olan Microstrategy bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği analitik sempozyumunu 3 Mayıs’ta Obase sponsorluğunda Shangri-La Otel’de gerçekleştirecek.

MicroStrategy 2019 nedir?

MicroStrategy, şirketlerin günün her anında ihtiyaç duyduğu bilgileri kısa sürede sağlayan analitik ve mobilite araçları geliştiriyor. Firma son olarak MicroStrategy 2019 yazılımını geçtiğimiz aylarda kullanıma sundu.

MicroStrategy 2019 yazılımı ilk kurumsal analitik ve mobilite aracı olma özelliğine sahip. Yazılım her kelimeyi, nesneyi, yeri, odayı ve duvarı sıfır-tıklama ile tanıyabiliyor. Sonrasında ise anlık olarak detaylı bilgiler toplayıp analiz yapıyor.

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Örneğin bir çalışan bir mail okurken orada yazan her şeyle ilgili detaylı bilgiye aynı mail içinde ulaşabiliyor. Herhangi bir yere tıklamadan, üzerine geldiği anda o bilgi çıkıyor. Raporlar, rakiplerle ilgili analizler, ihtiyacı olan her türlü bilgi bunun içerisinde. Bu bilgileri çalışanlara göre kategorize de edebiliyorlar. Kimin hangi bilgileri görebileceği de belirlenebiliyor

Yazılımda ayrıca HyperIntelligence platformunu da barındırıyor. HyperIntelligence kullanıcıların yukarıda bahsettiğimiz tıklamadan verilere ulaşabilmenin yanında herhangi bir eğitime gerek kalmadan da analitik araçları kullanabilme imkânı sunuyor. Bu da işletmelere büyük eğitim bütçeleri olmadan veri odaklı süreçlerin benimsenmesini artırmada yardımcı oluyor.

Türkiye’de 50’den fazla firmaya hizmet veren MicroStrategy’nin düzenleyeceği sempozyumda HyperIntelligence ana tema olacak. Sempozyumda bu yazılımı kullanan birçok şirketten konuşmacı da tecrübelerini aktaracak.

 

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