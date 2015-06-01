Micro-USB üzerinden içerik oynatabilen yeni Asus projektör: E1Z

Computex 2015 fuarı kapsamında yeni hazırladığı ürünlerini görücüye çıkartmaya devam eden teknoloji devi Asus, bu sefer Android cihazlardan micro-USB portuyla görüntü aktarımı yapabilen "E1Z" model isimli yeni projektör modelini tanıttı.

Oldukça kompakt bir gövde yapısı bulunan LED temelli projektör modeli Asus E1Z, micro-USB üzerinden Android cihazlarla bağlantı kurarak içerik oynatımı yapabilmesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Bu sayede mobil cihazların bağlantı kurulması için HDMI aparatlarına olan ihtiyacı ortadan kaldıran projektör, 6,000 mAh boyutundaki bataryasıyla ise hem kendi ihtiyacını hem de bağlı cihazların enerji ihtiyacını karşılayabiliyorç

Asus'un yeni projektör modeli E1Z, yakın zaman içerisinde 200$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor.

http://www.engadget.com/2015/06/01/asus-e1z-projector/