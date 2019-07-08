Micron, 3D QLC NAND üretimini neredeyse ikiye katladı

Genelde yeni bir teknolojiyi ilk benimseyenler en çok yararını görenler olur. Micron da ilk geliştiricisi olduğu QLC NAND bellek teknolojisinin meyvelerini topluyor. QLC NAND talepleri büyük bir artış gösterdi.

Talep artıyor

Hücre başına 4-bit veri yazarak daha küçük alanda daha yoğun kapasiteler sunabilen ve enerji verimliliğini de arttıran QLC NAND teknolojisi hızlı bir şekilde benimseniyor. Micron teknolojinin üretimini geçen çeyreğe göre yüzde 75 civarında arttırmış durumda.

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Siparişler daha çok son kullanıcıya yönelik ürünler için geliyor. Bu da kısa süre içerisinde piyasada çok daha fazla QLC NAND tabanlı NVMe SSD ürünleri göreceğimiz anlamına geliyor. GB başına maliyet de avantajlı olduğu için yaygınlaşması da hızlı olacak.

Bununla birlikte MLC, SLC ve TLC NAND bellekler halen piyasada hâkim durumda. Sadece TLC NAND bellekler yüze 85 civarında bir pazar payına sahip. Bu hem süreyi uzatıyor hem de stok fazlalığına sebep oluyor.

Halen daha stoklar talebin üzerinde seyrediyor ve bu nedenle de fiyatlarda baskı oluşturuyor. Micron önümüzdeki dönemde 3D NAND üretiminde yüzde 5-10 arasında bir kesinti uygulamayı planlıyor.