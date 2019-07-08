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HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Micron, 3D QLC NAND üretimini neredeyse ikiye katladı

SSD pazarında hızla yaygınlaşmaya başlayan QLC NAND bellek teknolojisinin üretimi de artıyor. Micron çeyrek bazda QLC NAND üretimini yüzde 75 oranında arttırdı.
16 sa. (Son Güncelleme: 16 sa.)
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HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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Micron, 3D QLC NAND üretimini neredeyse ikiye katladı

Genelde yeni bir teknolojiyi ilk benimseyenler en çok yararını görenler olur. Micron da ilk geliştiricisi olduğu QLC NAND bellek teknolojisinin meyvelerini topluyor. QLC NAND talepleri büyük bir artış gösterdi.

Talep artıyor

Hücre başına 4-bit veri yazarak daha küçük alanda daha yoğun kapasiteler sunabilen ve enerji verimliliğini de arttıran QLC NAND teknolojisi hızlı bir şekilde benimseniyor. Micron teknolojinin üretimini geçen çeyreğe göre yüzde 75 civarında arttırmış durumda.

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Siparişler daha çok son kullanıcıya yönelik ürünler için geliyor. Bu da kısa süre içerisinde piyasada çok daha fazla QLC NAND tabanlı NVMe SSD ürünleri göreceğimiz anlamına geliyor. GB başına maliyet de avantajlı olduğu için yaygınlaşması da hızlı olacak.

Bununla birlikte MLC, SLC ve TLC NAND bellekler halen piyasada hâkim durumda. Sadece TLC NAND bellekler yüze 85 civarında bir pazar payına sahip. Bu hem süreyi uzatıyor hem de stok fazlalığına sebep oluyor.

Halen daha stoklar talebin üzerinde seyrediyor ve bu nedenle de fiyatlarda baskı oluşturuyor. Micron önümüzdeki dönemde 3D NAND üretiminde yüzde 5-10 arasında bir kesinti uygulamayı planlıyor.

 

https://www.anandtech.com/show/14594/micron-shipments-of-3d-qlc-for-ssds-nearly-double-qoq-as-wafer-starts-cut-again Yorum Yaz
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ehhalil 14 sa.
Daha kötü olan bir ürünün sanki iyi bir şeymiş gibi anlatılmasına
diyorum.
Ürünün yeni olması daha iyi olacağı anlamına gelmez arkadaşlar. QLC NAND yongalarının ömrü çok daha kısa oluyor. Haberde bu belirtilmeliydi. Kullanıcılar özellikle bilinçlenmesin diye uğraşılıyor sanki. Sadece DH için söylemiyorum, dünya çapında böyle gördüğüm kadarıyla.
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faniseyler 15 sa.
Üretirler üretirler stoklar çaklır tam ucuzlama olması beklenirkengarip bir şekilde seller yangınlar çıkar fiyatlar gene katlanır nedense
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