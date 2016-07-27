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Micron Crucial MX 300 SSD serisi genişliyor

Micron’un uzun süredir üzerinde çalıştığı 3D NAND bellek teknolojisi, nihayet ilk meyvelerini veriyor. Crucial MX300 SSD ailesi, toplamda 4 modele ulaşmış durumda.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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Micron’un 3D NAND bellek teknolojisine geçişinin ilk adımı olarak görülen Crucial MX300 SSD serisi, kısıtlı bir kapasite ile satışa çıkmıştı. Şimdi yeni seri toplamda 4 adet sürücüden oluşan geniş bir aileye dönüştü.

3D NAND

3D NAND veya dikey NAND bellek olarak adlandırılan bu teknoloji, bellek katmanlarını yan yana değil üst üste istifliyor. Böylece daha az alanda daha fazla kapasitelerin önü açılıyor. Samsung, 3D NAND bellek teknolojisinde önemli mesafeler kat etti ve piyasada pek çok ürünü yer alıyor.

Micron'un 3D NAND bellek teknolojisi, daha yoğun kapasitelere odaklanıyor. Çok seviyeli hücre - MLC modunda, 32 katmanlı tek bir zar üzerinde 256Gbit kapasite mümkün oluyor. Micron, rakip teknolojilerin bu kapasiteye ancak 48 katman ile ulaşabildiğini belirtiyor. Eğer, üç bitlik hücre - TLC yapısı kullanılırsa, kapasite 384Gbit seviyesine çıkıyor. Hücrelerdeki bit yoğunlukları da artırılmış. MLC modunda bit blokları 16MB, TLC modunda ise 24MB boyutunda.

Ayrıca Bkz. "AMD’den 1TB SSD'li Radeon Pro SSG ekran kartı"

Yoğun kapasitelerin en büyük sebebi ise CMOS Under the Array teknolojisi, Bu teknoloji, zar alanında büyük yer kaplayan mantık hücrelerini alıyor ve zardaki depolama bölümünün tam altına yerleştiriyor. Böylece alandan kazanılmış oluyor. Ayrıca yazma performansında da iyileşme sağlanıyor.

Diğer Yenilikler

Hataların düzeltilmesi konusunda da Micron, yüzen kapı teknolojisini kullanıyor. SK Hynix'in bir süre denediği ancak verimlilik sağlayamadığı yüzen kapı teknolojisinde, Micron ve Intel uzmanlaşmış durumda. Yüzen kapı teknolojisi, hata düzeltmelerini en aza indiriyor ve böylece fazla enerji harcanmasının önüne geçiyor. Bu da, daha iyi enerji tasarrufu anlamına geliyor. Rakip firmalardan ise daha çok şarj tutma teknolojisine rastlanıyor.

Micron ayrıca, Intel, Phison, SanDisk, SK Hynix gibi firmaların ortaklığında ortaya çıkan Open NAND Flash Interface (ONFi) 4.0 açık kaynak NAND bellek arabirimini kullanıyor. Yeni arabirim, yer yer performansı saniyede 800 milyon transfer seviyesine kadar çıkarıyor. Harcanan güç ise 1.2 volt düzeyinde oluyor.

Micron'un 32 katmanlı 3D NAND belleği, yatay NAND bellekler ile aynı enerji seviyesini kullanırken, yüzde 30 daha fazla veri transfer edebiliyor. Böylece, NAND belleğin yerleştirildiği bilgisayarların enerji tüketimi de azalıyor. Ayrıca belleklerin 30 000 programlama-silme döngüsü bulunuyor.

Crucial MX300

Crucial MX300 SSD ailesi, firmanın ilk 3D NAND bellek kullandığı seri durumunda. 32 katmanlı 256Gbit NAND bellek modülleri kullanan ailesi 2TB kapasite seviyelerine ulaşabilecek. Yeni nesil Silicon Motion, Inc. SM2258 kontrolcüsü ile 510MB/s yazma ve 530MB/s okuma hızları mümkün oluyor.

Micron, seride 750GB kapasiteli versiyonun satışına başlamıştı. Şimdi ise 275GB, 525GB ve 1TB kapasiteli versiyonlar da piyasaya çıkıyor. 275GB kapasiteli versiyon 65 Pound, 525GB kapasiteli versiyon 120 Pound, 750GB kapasiteli versiyon 176 Pound ve 1TB kapasiteli versiyon 241 Pound olarak belirlenmiş. Ülkemizde 750GB kapasiteli versiyon 800TL civarındaydı. Bu versiyonlar 2.5 inç formatında. M.2 formatındaki versiyonlar ise Ağustos ayında piyasaya sürülecek. 

 

http://hexus.net/tech/items/storage/94993-crucial-expands-mx300-ssd-line/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
"...hata düzeltmelerini en aza indiriyor"sa oldukça hatalı bir teknoloji olacak :)
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tahir40 3 yıl
500-550MBps hızları yıllardır mevcut lakin kimsenin SSD'sinden kocaman dosyaşarı taşıdığını sanmıyorum. Asıl önemli olan IOPS değerleri ve erişim süreleri. Yoksa o SATA3 arabiriminin sınırlarına dayanan bilmem kaç MBps hızların Windowsu oyunları ya da programları ne kadar hızlı başlattığıyla pek alakası yok...
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gbzlim 3 yıl
Harcanan gücün 1.2volt olmasi iyiymiş !
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suslu76 3 yıl
pci-e ssd olmasina ragmen bunlarin hala cikmaya devam etmesinin altinda pazarlama stratejisinden baska bir sebep var mi? bir samsung 950 pro, kingston hyperx predator veya ocz rd400 hali hazirda cok daha yuksek performans veriyor, 300k iops 2.5-1.5GBps hizlar... bu haberde benim kacirdigim yeni bir teknoloji var mi?
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selahattın ısık 3 yıl
Haberde samsung kelimesi gecmedigi icin ilgi gorememis....

Micron a bravo..
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