Micron firması üzerinde çalıştığı DDR4 modüllerinin ipuçlarını verdi

Önümüzdeki dönemde DDR3 bellek modüllerinin yerini alması beklenen DDR4 bellek modülleri ile ilgili Micron firması çalışmaları ile ilgili bazı bilgileri paylaştı.





Firmanın masasındaki DDR4 bellekler çalışır haldeki ilk DDR4 modülleri. Micron büyük müşterileri olan firmalardan gelen geri dönüşleri değerlendirerek 2013 yılındaki uygulamalar için örneklemelere başladı.





DDR3 belleklere göre daha performanslı ve daha düşük güç tüketen DDR4 DRAM bellekler ilk olarak işletmeler ve mikro sunucu pazarı için sunulacak. Sonrasında ultra ince istemciler ve tablet pazarı da yeni modüllere merhaba diyecek.





Micron'un 30nm fabrikasyon sürecini temel alan portfolyonun ilk örneği 4Gb DDR4 x8 parçaları olacak ve dağıtıma başlayacak. Bu örneklerde RDIMM, LRDIMM, 3DS, SODIMM ve UDIMM modülleri olacak. Lehimli parçalar için x8, x16 ve x32 bileşenleri de kısa süre sonra erişilebilir olacak. Modüllerin başlangıç hızı 2400 MT/s'den (megatransfer) JEDEC tarafından onaylanacak 3200 MT/s hızına kadar çıkabiliyor. Bus hızları ise 2133MHz başlangıcına sahip.





Micron; hafıza standartları düzenleme kurumu JEDEC'in DDR4 tasarımını bitirmek üzere olduğunu ve tamamlandıktan sonra ilk DDR4 belleklerin JEDEC uyumlu olması için önemli bir çalışma başlatacaklarını belirtiyor.





30nm fabrikasyon sürecine sahip ilk 4Gb DDR4 belleklerin yıl sonunda boy göstermesi bekleniyor.