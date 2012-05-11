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Micron firması üzerinde çalıştığı DDR4 modüllerinin ipuçlarını verdi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
14,9b
1
16
Ram
Ekrem71
Haber Editörü
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Önümüzdeki dönemde DDR3 bellek modüllerinin yerini alması beklenen DDR4 bellek modülleri ile ilgili Micron firması çalışmaları ile ilgili bazı bilgileri paylaştı.

Firmanın masasındaki DDR4 bellekler çalışır haldeki ilk DDR4 modülleri. Micron büyük müşterileri olan firmalardan gelen geri dönüşleri değerlendirerek 2013 yılındaki uygulamalar için örneklemelere başladı.

DDR3 belleklere göre daha performanslı ve daha düşük güç tüketen DDR4 DRAM bellekler ilk olarak işletmeler ve mikro sunucu pazarı için sunulacak. Sonrasında ultra ince istemciler ve tablet pazarı da yeni modüllere merhaba diyecek.

Micron'un 30nm fabrikasyon sürecini temel alan portfolyonun ilk örneği 4Gb DDR4 x8 parçaları olacak ve dağıtıma başlayacak. Bu örneklerde RDIMM, LRDIMM, 3DS, SODIMM ve UDIMM modülleri olacak. Lehimli parçalar için x8, x16 ve x32 bileşenleri de kısa süre sonra erişilebilir olacak. Modüllerin başlangıç hızı 2400 MT/s'den (megatransfer) JEDEC tarafından onaylanacak 3200 MT/s hızına kadar çıkabiliyor. Bus hızları ise 2133MHz başlangıcına sahip.

Micron; hafıza standartları düzenleme kurumu JEDEC'in DDR4 tasarımını bitirmek üzere olduğunu ve tamamlandıktan sonra ilk DDR4 belleklerin JEDEC uyumlu olması için önemli bir çalışma başlatacaklarını belirtiyor.

30nm fabrikasyon sürecine sahip ilk 4Gb DDR4 belleklerin yıl sonunda boy göstermesi bekleniyor.

http://investors.micron.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=670776 Yorum Yaz
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bayraak 7 yıl en beğenilen
Tamamen para için yapılan şeyler bunlar. Ekran katlarında DDR5 bellekler mevcut. 6000 MHZ de çalışıyorlar. Biz hala PC de 1600 MHZ DDR3 kullanalım
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padenyuqiban 7 yıl
hdd yavaş ve gelişmesi gerek diyen arkadaşlar..
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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meposion 7 yıl
@turanci
arkadaşımıza katılıyorum.
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Prequel 7 yıl
ar-ge maliyeti diye birşey var. ayrıca bir süre sonra eski ramler daha pahalı oluyor. o yüzden ramlerde fiyatlardan yakınmak mantıklı birşey değil.
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E_Aydin35 7 yıl
Maliyetler fırlamaz inşallah, yeni bir teknolohi? neden her seferinde yeni bir teknoloji icat edildiğinde yapıldığında öncekine göre daha pahalı oluyorki? Evet çoğumuz cevabını biliyoruz ama, bazı şeylerin sadece yetkili veya üst düzey insanların yapabileceği düşüncesi ve bu düşünceye esir kalmak kötü birşey..
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alphekka 7 yıl
DDR3 belleklere göre daha performanslı ve daha düşük güç tüketen DDR4 DRAM bellekler

bide farklı bir ayrıntıyı da paylaşmayı unutmuş atlamışlar; üretim maliyetlerinin de çok düşük olacağı ve satış fiyatları da DDR3'ün 2 katı olacağı.
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demo11 7 yıl
emrah.kas ssd ucuz birşeymi sanıyorsun! Ben 300 TL 128 GB ssd ye vereceğim parayı 2 TB hardisk e veririm daha iyi
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demo11 7 yıl
Windows 7 kullanıyorum ve sistem derecelendirme yapıyorum sonuç şu işlemci 7.3 ekran kartı 7.4 hardisk ise 5.9 hardisk gerçekten çok yavaş kalıyor diğer donanımların yanında
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Xtracer 7 yıl
hdd yavaş ve gelişmesi gerek diyen arkadaşlar..millet sata2 ssd bile kullanmıyor artık.sata3 ssd kullanıyor ve son sürat devam ediyor.sizde geçin bi zahmet
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abrenax 7 yıl
olan bize oluyor. bir sistem topluyoruz bir yıl içerisinde parçaları bulunamaz hale geliyor.
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demo11 7 yıl
En önemli donanım aslında hardisk neden derseniz çünkü bilgiyi hava yoluyla almıyor ya ekran kartı ram vs hardisk gelişmesi lazım !
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turanci 7 yıl
Aslında bu yıl; yeni konsolları, dx12'yi ve ddr5'leri görmemiz gerekirdi. Çünkü eski nesiller sınırlarına ulaştılar artık. Artık firmalar (yazılım-donanım) gram gram teknoloji verip kat kat para kazanmanın derdindeler.
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bayraak 7 yıl en beğenilen
Tamamen para için yapılan şeyler bunlar. Ekran katlarında DDR5 bellekler mevcut. 6000 MHZ de çalışıyorlar. Biz hala PC de 1600 MHZ DDR3 kullanalım
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