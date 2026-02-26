Giriş
    Micron 24Gb GDDR7 belleğini duyurdu: 36 Gbps hız, daha fazla kapasite

    Micron, 24Gb yoğunluk ve 36 Gbps hız sunan yeni GDDR7 belleğini duyurdu. Artan VRAM kapasitesi 4K ve 8K oyunları hedefliyor ancak bellek krizi tarafındaki sorunlar halen çözülmedi.

    Micron 24Gb GDDR7 belleğini duyurdu: 36 Gbps hız, daha fazla RAM Tam Boyutta Gör
    Yakın tarihte PCIe Gen6 SSD'lerini duyuran Micron, şimdi de ekran kartlarını ilgilendiren yeni bir adım attı. Şirket, 24Gb yoğunluğa ve 36 Gbps bant genişliğine sahip yeni nesil GDDR7 belleklerini duyurdu. Kağıt üzerindeki veriler, özellikle üst seviye GPU'lar için ciddi bir kapasite ve hız artışına işaret ediyor.

    36 Gbps Hız, Daha Fazla VRAM

    Yeni GDDR7 modülleri 3 GB'lık yongalar halinde geliyor. Bu da aynı bellek veri yolu üzerinde daha yüksek toplam VRAM kapasitesinin önünü açıyor. Teorik olarak mevcut tasarımlara kıyasla yüzde 50'ye varan daha fazla bellek kapasitesi mümkün hale gelebilir. Bu tür modüller, geçmişte RTX 50 SUPER serisiyle anılmıştı ancak o güncellemenin ertelendiği ya da iptal edildiği konuşuluyor.

    Micron, duyurusunda özellikle PC oyunculuğu ve AI PC'ler tarafına vurgu yaptı. 4K ve 8K çözünürlükte daha büyük, daha detaylı oyun dünyaları, daha yüksek çözünürlüklü dokular ve daha karmaşık ışık hesaplamaları için bellek kapasitesinin kritik hale geldiğini belirtiyor. Daha yüksek bant genişliği sayesinde GPU'nun veri akışında darboğaz azalmış olacak.

    Tüketicilere ulaşması zaman alacak

    Ancak duyurunun zamanlaması dikkat çekici. Küresel bellek krizinin sürdüğü ve fiyatların yükseldiği bir dönemde teknolojinin tüketicilere ulaşması bir hayli zor. Özellikle Micron'un tüketici markası Crucial’ı kapatarak odağını veri merkezlerine kaydırdığını söyleyelim. Mevcut tabloda yüksek bant genişlikli belleklerin önemli bir kısmı yapay zeka altyapılarına yönlendiriliyor.

    Bu nedenle 24Gb GDDR7 yongaların da öncelikle AI hızlandırıcıları ve veri merkezi çözümlerinde kullanılması muhtemel. Tüketici ekran kartlarına yansıması ise arz dengesi ve talep koşullarına bağlı olacak.

