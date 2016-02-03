Microsoft 250 milyon dolara SwiftKey'i satın alıyor

Financial Times kaynaklı yeni bir rapora göre yazılım devi Microsoft, yaklaşık 250 milyon dolar karşılığında klavye uygulaması SwiftKey'i satın almaya hazırlanıyor. Mobil cihazlarda daha hızlı yazmaya yardımcı olmak için akıllı tahmin teknolojisini kullananan ücretsiz klavye uygulaması SwiftKey, iOS ve Android platformlarında kullanılabiliyor.





Microsoft kanadının henüz anlaşmayı doğrulamadığını belirtelim. Eğer rapor gerçeğe dönüşürse SwiftKey uygulaması da Acompli, MileIQ, Sunrise ve Wunderlist gibi CEO Satya Nadella önderliğinde satın alınan yazılımlar listesine katılmış olacak. Uygulama, iOS ve Android'de en popüler alternatif klavyelerden biri olsa da henüz Microsoft'un Windows Phone platformunu desteklemiyordu.





Microsoft'un zaten gayet iyi birine sahip olduğu halde klavye uygulaması satın alması garip görünebilir. Financial Times, yazılım devinin daha çok SwiftKey'in yapay zeka araştırmalarıyla ilgilendiğini söylüyor. Zira, SwiftKey geçtiğimiz günlerde kelimeleri tahmin etmek için standart algoritmalar yerine sinir ağı kullanan bir Android klavye başlatmıştı.





SwiftKey 2013 yılında 17.5 milyon dolarlık bir finansman turu açıkladı. Şirketin yatırımcıları arasında Accel Partners, Index Ventures ve Octopus Investments yer alıyor. Jon Reynolds ve Ben Medlock'ın 2008 yılında henüz 20'li yaşlardayken kurdukları SwiftKey'in Londra, San Francisco ve Seul'de ofisleri bulunuyor. Satın alma hamlesinin gerçekleşmesinin ardından SwiftKey'in 150'den fazla çalışanının yenilikçi çalışmalarla adından söz ettiren "Microsoft Research" bünyesine katılması bekleniyor.

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/f86534c6-c9fa-11e5-be0b-b7ece4e953a0.html#axzz3z0AxqKYW