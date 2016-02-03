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Microsoft 250 milyon dolara SwiftKey'i satın alıyor

Yayınlanan yeni rapor, yazılım devi Microsoft'un, 250 milyon dolar karşılığında akıllı tahmin teknolojisine sahip alternatif klavye uygulaması SwiftKey'i satın almaya hazırlandığını gösteriyor.
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft 250 milyon dolara SwiftKey'i satın alıyor
Financial Times kaynaklı yeni bir rapora göre yazılım devi Microsoft, yaklaşık 250 milyon dolar karşılığında klavye uygulaması SwiftKey'i satın almaya hazırlanıyor. Mobil cihazlarda daha hızlı yazmaya yardımcı olmak için akıllı tahmin teknolojisini kullananan ücretsiz klavye uygulaması SwiftKey, iOS ve Android platformlarında kullanılabiliyor.

Microsoft kanadının henüz anlaşmayı doğrulamadığını belirtelim. Eğer rapor gerçeğe dönüşürse SwiftKey uygulaması da Acompli, MileIQ, Sunrise ve Wunderlist gibi CEO Satya Nadella önderliğinde satın alınan yazılımlar listesine katılmış olacak. Uygulama, iOS ve Android'de en popüler alternatif klavyelerden biri olsa da henüz Microsoft'un Windows Phone platformunu desteklemiyordu.

Microsoft'un zaten gayet iyi birine sahip olduğu halde klavye uygulaması satın alması garip görünebilir. Financial Times, yazılım devinin daha çok SwiftKey'in yapay zeka araştırmalarıyla ilgilendiğini söylüyor. Zira, SwiftKey geçtiğimiz günlerde kelimeleri tahmin etmek için standart algoritmalar yerine sinir ağı kullanan bir Android klavye başlatmıştı.

SwiftKey 2013 yılında 17.5 milyon dolarlık bir finansman turu açıkladı. Şirketin yatırımcıları arasında Accel Partners, Index Ventures ve Octopus Investments yer alıyor. Jon Reynolds ve Ben Medlock'ın 2008 yılında henüz 20'li yaşlardayken kurdukları SwiftKey'in Londra, San Francisco ve Seul'de ofisleri bulunuyor. Satın alma hamlesinin gerçekleşmesinin ardından SwiftKey'in 150'den fazla çalışanının yenilikçi çalışmalarla adından söz ettiren "Microsoft Research" bünyesine katılması bekleniyor.

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/f86534c6-c9fa-11e5-be0b-b7ece4e953a0.html#axzz3z0AxqKYW Yorum Yaz
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viper17 3 yıl en beğenilen
w10 ile pcde, SwiftKey ile telefonlarda kayıt altındayız
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SONEKTRA 3 yıl Guest-5E274E432
BoxFun
SwiftKey'de sattı kendini

Zaten böyle projelerin amacı kendini sattırtmak.
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meego 3 yıl
skype başına gelenleri sabırsızlıkla swiftkey içinde bekliyorum...
Adam gibi kullandığım klavye proğramı bir bu vardı bunu da batırcaklar
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Umutcan 3 yıl
Windows 10 desktop sürümünde de tahminli klavye desteği görmek isterim. Sonuçta tabletlerde dokunmatik klavye ihtiyacı oluyor, ve tek seçenek malesef windows10'un kendi klavyesi bu durumda. Mobile için klavyesi gayet güzel, ama benzeri klavyenin desktop sürümde de kullanılabilmesi lazım.
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şoray uzun yolda 3 yıl
google klavye swiftkey den daha iyi zaten google kotu bisi yapmio
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Guest-5E274E432 3 yıl
fthkn
viper17w10 ile pcde, SwiftKey ile telefonlarda kayıt altındayız
Blackberry kullanıyorum. En azından şimdilik bu konuda güvende olduğumu düşünüyorum. İOS ve Android ile işim olmaz ama tabi ne kadar direnebileceğimiz de kuşkulu. Sonuçta Blackberry 10 bitti. Piyasa Androdi ve İOSa kaldı. Çaresizim.

Tizen'a bakabilirsiniz.
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dostum kertenkele 3 yıl
Zaten korsan kullanıyordum ilerki sürümlerde sıkıntı alabilir yinede
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Charles Bartowski 3 yıl
Windows Phone'a geleceğini sanmıyorum MS bu sonuçta.
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OverClocK1ng 3 yıl
Haaaah...
SwiftKey'i de kaybettik. Skype a yaptığı gibi bunun da içine eder bırakır.
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atilasat 3 yıl
amma çirkef çıktın ha microsoft. he kuşu diktin bi leylek kaldı.
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fthkn 3 yıl
viper17
w10 ile pcde, SwiftKey ile telefonlarda kayıt altındayız

Blackberry kullanıyorum. En azından şimdilik bu konuda güvende olduğumu düşünüyorum. İOS ve Android ile işim olmaz ama tabi ne kadar direnebileceğimiz de kuşkulu. Sonuçta Blackberry 10 bitti. Piyasa Androdi ve İOS'a kaldı. Çaresizim.
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fthkn 3 yıl
Basteryus
Kimse de haberi okumamış
Financial Times, yazılım devinin daha çok SwiftKeyin yapay zeka araştırmalarıyla ilgilendiğini söylüyor. Zira, SwiftKey geçtiğimiz günlerde kelimeleri tahmin etmek için standart algoritmalar yerine sinir ağı kullanan bir Android klavye başlatmıştı.

Haberin içeriği swiftkey'in satılması. Özel bir araştırma projesi olabilir ilgilendiği ama şirket bütünüyle satılıyor. Biz bu araştırmayı satın alacağız diye bir bilgi yok. Şirketin tamamı ve 150 çalışanı Microsofta geçiyor. Başlığı okuyarak bile anlaşılıyor haberin içeriği.
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byJuck 3 yıl
hiç iyi olmadı
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kadirirdem 3 yıl
güzel klavye uygulaması bir ara kullanıyordum ama sonradan samsungun klavyesine geçmiştim alsın bakalım o sistemde ne yapacak bakalım....
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