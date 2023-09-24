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    Microsoft SwiftKey klavye, yapay zeka özellikleriyle güncellendi

    Microsoft, SwiftKey'e gelen yapay zeka destekli özellikleri duyurdu. Popüler klavye uygulamasına pek çok yeni ekleme yapıldı.                                    
    microsoft swiftkey yeni yapay zeka özellikleri Tam Boyutta Gör
    Microsoft, iPhone ve Android telefonlar için popüler SwiftKey klavye uygulamasına gelecek birkaç yeni yapay zeka özelliğini açıkladı. Yeni AI tabanlı özellikler kullanıcılara sunulmaya başlandı.

    SwiftKey'e gelen yeni özellikler

    SwiftKey’e yapay zeka destekli kamera filtresi özelliği geldi. Kullanıcılar, yüzlerce araç ve filtre seçeneğiyle hızlı bir şekilde yaratıcı ve eğlenceli fotoğraflar, videolar ve GIF’ler oluşturabiliyor. Efekt ve lenslerin bir kısmı Snapchat’ten geliyor. Bildiğiniz üzere Microsoft’un Snap ile devam eden bir ortaklığı var.

    Bir diğer yeni özellik, yapay zeka destekli özel çıkartmalar. Kullanıcılar klavyeyle selfie çektikten sonra Bing Image Creator’ı kullanarak WhatsApp, Messenger gibi üçüncü parti uygulamalarda paylaşabilecekleri yeni çıkartmalar oluşturabiliyor.

    Mesaj gönderirken yazım ve noktalama işaretlerini gözden geçirip öneriler sunan yeni SwiftKey, kullanıcıların Bing Image Creator’a doğrudan erişmesini sağlıyor. Oluştur özelliğiyle metin istemi girilerek yapay zeka tarafından geliştirilmiş görseller oluşturulabiliyor. Bing Image Creator, yakında DALL-E 3 görüntü oluşturucu için destek sağlayacak.

    Microsoft, bu yeni AI tabanlı özellikleri yeni kullanıma sunduklarını belirtti; dolayısıyla bu özelliklerin tüm kullanıcılara ulaşması biraz zaman alacaktır.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 2 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 2 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 3 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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