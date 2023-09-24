Microsoft SwiftKey klavye, yapay zeka özellikleriyle güncellendi

Tam Boyutta Gör Microsoft, iPhone ve Android telefonlar için popüler SwiftKey klavye uygulamasına gelecek birkaç yeni yapay zeka özelliğini açıkladı. Yeni AI tabanlı özellikler kullanıcılara sunulmaya başlandı.

DALL-E 3, Microsoft Bing Sohbet’e geliyor! 2 gün önce eklendi

SwiftKey'e gelen yeni özellikler

SwiftKey’e yapay zeka destekli kamera filtresi özelliği geldi. Kullanıcılar, yüzlerce araç ve filtre seçeneğiyle hızlı bir şekilde yaratıcı ve eğlenceli fotoğraflar, videolar ve GIF’ler oluşturabiliyor. Efekt ve lenslerin bir kısmı Snapchat’ten geliyor. Bildiğiniz üzere Microsoft’un Snap ile devam eden bir ortaklığı var.

Bir diğer yeni özellik, yapay zeka destekli özel çıkartmalar. Kullanıcılar klavyeyle selfie çektikten sonra Bing Image Creator’ı kullanarak WhatsApp, Messenger gibi üçüncü parti uygulamalarda paylaşabilecekleri yeni çıkartmalar oluşturabiliyor.

Mesaj gönderirken yazım ve noktalama işaretlerini gözden geçirip öneriler sunan yeni SwiftKey, kullanıcıların Bing Image Creator’a doğrudan erişmesini sağlıyor. Oluştur özelliğiyle metin istemi girilerek yapay zeka tarafından geliştirilmiş görseller oluşturulabiliyor. Bing Image Creator, yakında DALL-E 3 görüntü oluşturucu için destek sağlayacak.

Microsoft, bu yeni AI tabanlı özellikleri yeni kullanıma sunduklarını belirtti; dolayısıyla bu özelliklerin tüm kullanıcılara ulaşması biraz zaman alacaktır.

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