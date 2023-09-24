Microsoft SwiftKey klavye, yapay zeka özellikleriyle güncellendi

SwiftKey'e gelen yeni özellikler
SwiftKey’e yapay zeka destekli kamera filtresi özelliği geldi. Kullanıcılar, yüzlerce araç ve filtre seçeneğiyle hızlı bir şekilde yaratıcı ve eğlenceli fotoğraflar, videolar ve GIF’ler oluşturabiliyor. Efekt ve lenslerin bir kısmı Snapchat’ten geliyor. Bildiğiniz üzere Microsoft’un Snap ile devam eden bir ortaklığı var.
Bir diğer yeni özellik, yapay zeka destekli özel çıkartmalar. Kullanıcılar klavyeyle selfie çektikten sonra Bing Image Creator’ı kullanarak WhatsApp, Messenger gibi üçüncü parti uygulamalarda paylaşabilecekleri yeni çıkartmalar oluşturabiliyor.
Mesaj gönderirken yazım ve noktalama işaretlerini gözden geçirip öneriler sunan yeni SwiftKey, kullanıcıların Bing Image Creator’a doğrudan erişmesini sağlıyor. Oluştur özelliğiyle metin istemi girilerek yapay zeka tarafından geliştirilmiş görseller oluşturulabiliyor. Bing Image Creator, yakında DALL-E 3 görüntü oluşturucu için destek sağlayacak.
Microsoft, bu yeni AI tabanlı özellikleri yeni kullanıma sunduklarını belirtti; dolayısıyla bu özelliklerin tüm kullanıcılara ulaşması biraz zaman alacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.