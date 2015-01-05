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Microsoft 30 dolar fiyat etiketine sahip yeni bir cep telefonu duyurdu

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft 30 dolar fiyat etiketine sahip yeni bir cep telefonu duyurdu

Akıllı telefon segmentinde Nokia ismini cihazlardan tamamen kaldıran Microsoft, bununla birlikte standart işletim sistemli cep telefonlarında markayı kullanmaya devam ediyor. Bugün tanıtılan cihaz buna en sıcak örnek. 

Nokia 215 olarak lanse edilen cep telefonu gelişmekte olan ülke pazarlarını hedefliyor ve sadece 30$ fiyat etiketine sahip. Microsoft internet erişimi olan en ucuz giriş seviyesi telefonun bu olduğunu belirtiyor. 

2G altyapılarını yani GPRS ve EDGE bağlantılarını destekleyen cihaz 2.4 inçlik 320x240 piksel çözünürlükte bir ekran barındırıyor. 12.9mm kalınlığındaki plastik kasanın içerisinde 8MB RAM, microSD desteği, 0.3MP çözünürlükte kamera, 1100mAh gücünde batarya yer alıyor. 

Model bekleme konumunda 29 gün, konuşma süresi olarak 20 saat, müzik oynatma olarak 50 saat kullanıcıyı idare edebiliyor. Bluetooth 3.0 ve FM radyo özelliği de bulunan cihaz Facebook, Twitter, Opera Mini gibi uygulamaları da ön yüklü olarak sunuyor. Cihaz yılın ilk yarısında tek ve çift SIM versiyonları ile birlikte Avrupa, Asya, Ortadoğu pazarlarında satışa çıkacak.  

http://www.electronista.com/articles/15/01/05/nokia.215.connects.over.2g.includes.social.network.apps/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
vestel fiyatlara geçirdi zaten amiral gemisi yapacak kabiliyette yok venüs'ü gördükten sonra bu tarz bir telefon falan üretin vestel 3310 falan yapın anca onlara yeter vestek teknolojisi
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Wilakress 4 yıl
Başka bir arkadaşın açtığı sayfada da belirtmiştim aslında, oradan alıntı yapayım

forum.donanimhaber.com/...



Wilakress

üzgünüm fakat bu telefon Türkiyede satışa sunulmayacak. Çin, Singapur, Taylan ve civarı orta asya ülkelerinde ve bazı arap ülkelerinde düşük bütçeli satış için dağıtılacak. Ben de ilk haberi çıktığında çok araştırmıştım fakat kesin bir şekilde ülkemizde çıkmayacağını belirtmişler. Ama olur da getirebilecek birini bulabilirsem kesinlikle 1 adet almak istiyorum, ben çok beğendim bunu.

Edit : bir de bunun kamerasız versiyonu var incelemek için ikisinin de linkini ekleyeyim

microsoft.com/...
microsoft.com/...
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a_y_k_u_t 4 yıl
Tam aradığım telefon, boşuna laf yapmayın 2 yıl önceye kadar böyle telefonları kullanan insanların sayısı akıllı telefon kullananlardan fazlaydı türkiyede ;)
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clopin 4 yıl
Tuslu telefonmu kaldi artik nokia eskiyi getirmeye ugrasiyorda o devir bitti
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Dovahkiin 4 yıl
Telefonun kendi fiyatının 3 katını vergi diye alan ülke...
Tişikkürler dünya liderimiz...
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smart1978 4 yıl
Vestel neden yapmıyor ?
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CoreXXX 4 yıl
a101 ve correfour sattı 299 tl ye 630 ne alaka teşhir ürünü ile. piyasayı takip etmeyip bide saçmalıyorsunuz
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OverClocK1ng 4 yıl
@TRUSD130
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OverClocK1ng 4 yıl
@TRUSD130
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Fenomenon 4 yıl
Edge opera mini için fazlasıyla yeter.
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korsanzeki168 4 yıl
şirket telefonu olarak ihtiyacım var türkiyeye gelse iyi olur
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