Microsoft 30 dolar fiyat etiketine sahip yeni bir cep telefonu duyurdu





Akıllı telefon segmentinde Nokia ismini cihazlardan tamamen kaldıran Microsoft, bununla birlikte standart işletim sistemli cep telefonlarında markayı kullanmaya devam ediyor. Bugün tanıtılan cihaz buna en sıcak örnek.





Nokia 215 olarak lanse edilen cep telefonu gelişmekte olan ülke pazarlarını hedefliyor ve sadece 30$ fiyat etiketine sahip. Microsoft internet erişimi olan en ucuz giriş seviyesi telefonun bu olduğunu belirtiyor.





2G altyapılarını yani GPRS ve EDGE bağlantılarını destekleyen cihaz 2.4 inçlik 320x240 piksel çözünürlükte bir ekran barındırıyor. 12.9mm kalınlığındaki plastik kasanın içerisinde 8MB RAM, microSD desteği, 0.3MP çözünürlükte kamera, 1100mAh gücünde batarya yer alıyor.





Model bekleme konumunda 29 gün, konuşma süresi olarak 20 saat, müzik oynatma olarak 50 saat kullanıcıyı idare edebiliyor. Bluetooth 3.0 ve FM radyo özelliği de bulunan cihaz Facebook, Twitter, Opera Mini gibi uygulamaları da ön yüklü olarak sunuyor. Cihaz yılın ilk yarısında tek ve çift SIM versiyonları ile birlikte Avrupa, Asya, Ortadoğu pazarlarında satışa çıkacak.

http://www.electronista.com/articles/15/01/05/nokia.215.connects.over.2g.includes.social.network.apps/