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    Anlık Bildirim

    HyperOS 2.0 güncellemesinin çıkış tarihi paylaşıldı: Hangi telefonlara geliyor?

    Temmuz ayının başında test sürecine giren Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 için çıkış tarihi bilgisi paylaşıldı. Peki yeni güncelleme hangi Xiaomi telefonlara ulaşacak? İşte detaylar...
    Xiaomi HyperOS 2.0 güncellemesinin çıkış tarihi paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıldan itibaren MIUI arayüzünü terk ederek HyperOS’a geçiş yapan Xiaomi, arayüzün ikinci sürümü için hazırlıkları tamamlamak üzere. Şu sıralar beta çalışmaları devam ederken, Xiaomi veritabanında HyperOS 2.0 güncellemesinin çıkış tarihi ortaya çıktı. Peki Xiaomi HyperOS 2.0 neler vadediyor? veya ilk hangi telefonlar güncelleme alacak? İşte detaylar...

    HyperOS 2.0 güncellemesinin çıkış tarihi paylaşıldı

    Kaçıranlar için daha önce Xiaomi'nin HyperOS 2.0 üzerinde çalıştığını gösteren bir dizi kod satırı tespit edilmişti. Şimdi Çin'den gelen son sızıntı, HyperOS 2.0'ın 10 Ekim'de yayınlanacağını gösteriyor. Aşağıdaki görsele göre Redmi K70 Ultra'nın 10 Ekim 2024'te HyperOS 2.0 sürümüne güncelleneceğini görüyoruz. Dolayısıyla herhangi bir gecikme olmazsa HyperOS'un ikinci nesli 10 Ekim'de piyasaya çıkabilir.

    Xiaomi HyperOS 2.0 güncellemesinin çıkış tarihi paylaşıldı Tam Boyutta Gör

    Peki HyperOS 2.0 neler sunacak?

    Son bilgilere göre HyperOS 2.0'ın hem Android 14 hem de Android 15 tabanlı olarak yayınlanması bekleniyor ve birçok Xiaomi, Redmi ve POCO cihazına ulaşacak. Şimdiye kadar bildiklerimize dayanarak, HyperOS 2.0 diğer Xiaomi cihazlarıyla bağlantıyı iyileştirecek ve gizli kameraları tespit edebilen bir özellik sunacak.

    Ayrıca AI entegrasyonu, iyileştirilmiş ses tanıma, geliştirilmiş fotoğraf ve video düzenleme ve kişiselleştirilmiş uygulama önerileri de beklenen yenilikler arasında. AI özelliklerine ek olarak, HyperOS 2.0'ın yenilenmiş bir kullanıcı arayüzü tasarımına sahip olduğu söyleniyor. Dolayısıyla önceki nesilden daha akıcı animasyonlar ve çoklu görev deneyimi ile karşılaşmamız muhtemel. Güncelleme alması muhtemel cihazlar ise şu şekilde;

    HyperOS 2.0 alacak Xiaomi, Redmi ve POCO telefonlar

    • Xiaomi: Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 13T, Xiaomi 13 Lite, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12, Xiaomi 12T Pro, Xiaomi 12T
    • Redmi: Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro 5G, Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13, Redmi 13C, Redmi Note 12, Redmi 12 5G, Redmi 12
    • POCO: POCO F6 Pro, POCO F6, POCO X6 Pro, POCO X6, POCO M6 Pro 5G
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 3 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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