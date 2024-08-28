HyperOS 2.0 güncellemesinin çıkış tarihi paylaşıldı: Hangi telefonlara geliyor?

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıldan itibaren MIUI arayüzünü terk ederek HyperOS’a geçiş yapan Xiaomi, arayüzün ikinci sürümü için hazırlıkları tamamlamak üzere. Şu sıralar beta çalışmaları devam ederken, Xiaomi veritabanında HyperOS 2.0 güncellemesinin çıkış tarihi ortaya çıktı. Peki Xiaomi HyperOS 2.0 neler vadediyor? veya ilk hangi telefonlar güncelleme alacak? İşte detaylar...

HyperOS 2.0 güncellemesinin çıkış tarihi paylaşıldı

Kaçıranlar için daha önce Xiaomi'nin HyperOS 2.0 üzerinde çalıştığını gösteren bir dizi kod satırı tespit edilmişti. Şimdi Çin'den gelen son sızıntı, HyperOS 2.0'ın 10 Ekim'de yayınlanacağını gösteriyor. Aşağıdaki görsele göre Redmi K70 Ultra'nın 10 Ekim 2024'te HyperOS 2.0 sürümüne güncelleneceğini görüyoruz. Dolayısıyla herhangi bir gecikme olmazsa HyperOS'un ikinci nesli 10 Ekim'de piyasaya çıkabilir.

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Peki HyperOS 2.0 neler sunacak?

Son bilgilere göre HyperOS 2.0'ın hem Android 14 hem de Android 15 tabanlı olarak yayınlanması bekleniyor ve birçok Xiaomi, Redmi ve POCO cihazına ulaşacak. Şimdiye kadar bildiklerimize dayanarak, HyperOS 2.0 diğer Xiaomi cihazlarıyla bağlantıyı iyileştirecek ve gizli kameraları tespit edebilen bir özellik sunacak.

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Ayrıca AI entegrasyonu, iyileştirilmiş ses tanıma, geliştirilmiş fotoğraf ve video düzenleme ve kişiselleştirilmiş uygulama önerileri de beklenen yenilikler arasında. AI özelliklerine ek olarak, HyperOS 2.0'ın yenilenmiş bir kullanıcı arayüzü tasarımına sahip olduğu söyleniyor. Dolayısıyla önceki nesilden daha akıcı animasyonlar ve çoklu görev deneyimi ile karşılaşmamız muhtemel. Güncelleme alması muhtemel cihazlar ise şu şekilde;

HyperOS 2.0 alacak Xiaomi, Redmi ve POCO telefonlar

Xiaomi: Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 13T, Xiaomi 13 Lite, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12, Xiaomi 12T Pro, Xiaomi 12T

Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 13T, Xiaomi 13 Lite, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12, Xiaomi 12T Pro, Xiaomi 12T Redmi: Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro 5G, Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13, Redmi 13C, Redmi Note 12, Redmi 12 5G, Redmi 12

Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro 5G, Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13, Redmi 13C, Redmi Note 12, Redmi 12 5G, Redmi 12 POCO: POCO F6 Pro, POCO F6, POCO X6 Pro, POCO X6, POCO M6 Pro 5G

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