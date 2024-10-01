Pixel 9a’nın render görüntüleri ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda Pixel 9 serisini tanıtan Google, dikkatini bütçe dostu Pixel 9a’ya çevirmiş durumda. Gelecek sene satışa sunulması beklenen cihaz, tanıtımına aylar kala görüntülendi. Peki Pixel 9a nasıl gözükecek?

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Pixel 9a’nın tasarımı ortaya çıktı

OnLeaks ve Android Headlines, Google Pixel 9a’nın render görüntülerini yayınladı. Görüntülerden anlaşılacağı üzere Pixel 9a, serinin diğer telefonlardan daha farklı gözükecek. Cihazın kamera sistemi, Pixel 9 ve Pixel 9 Pro modellerinin aksine cihazla aynı hizada olacak ve devasa bir yükseltiye sebep olmayacak. Ayrıca cihazın köşeleri de daha yuvarlık bir tasarıma sahip olacak.

Tam Boyutta Gör Pixel 9a, standart Pixel 9 modelinden daha uygun fiyatlı olacağı için Google, cihazın bazı özelliklerini kırpacaktır. Render görüntülerinden anlaşıldığı üzere cihaz, daha kalın ekran çerçevelerine sahip olacak. Ayrıca cihaz, Pro modelin aksine çift kamera sistemine sahip olacak. Android 15 işletim sisteminden ve Tensor G4 yonga setinden güç alması beklenen Pixel 9a, muhtemelen gelecek yılın mayıs ayında tanıtılacak. Cihazın diğer özelliklerinin, Pixel 8a seviyesinde olması bekleniyor. Cihazın tahmini satış fiyatının ise 500$ seviyesinde olacağı düşünülüyor.

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