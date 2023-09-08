Huawei Mate 60 Pro Plus tanıtıldı: 5G, Kirin 9000s, güçlü kameralar ve dahası

Tam Boyutta Gör Huawei, geçtiğimiz günlerde Çin'de 5G özellikli Mate 60 ve Mate 60 Pro'yi piyasaya sürdükten sonra, daha güçlü Mate 60 Pro+ ile tekrardan sahalara döndü. Yeni amiral gemisi telefon bir kez daha Çin’de halihazırda ön siparişe çıkartıldı. Mate 60 Pro Plus’ın öne çıkan tarafı ise kavisli ekranı, yeni yonga seti ve elbette kameraları. İşte Huawei Mate 60 Pro Plus teknik özellikleri:

Serinin en güçlüsü

Tam Boyutta Gör Huawei Mate 60 Pro+, 6,82 inç büyüklüğünde OLED LTPO ekrana sahip. Bu ekranda firma, 2720 x 1260 piksel 1,5K çözünürlük, 1Hz - 120Hz yenileme hızı, 10 bit renkler, P3 renk gamı ve ikinci nesil Kunlun camına yer veriyor. Cihazın ön tarafında 13 megapiksel ön kamera ve 3D yüz tanıma için bir 3D derinlik kamerası bulunuyor. Huawei, bu modelde de ekranda üç delikli çentik tasarımını sürdürerek rakiplerinden ayrışıyor.

Kameralar söz konusu olduğunda Mate 60 Pro+'nın arka kamera kurulumu OIS ve f/1.4 - f/4.0 değişken diyafram açıklığına sahip 48 megapiksel birincil kamera, 40 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve OIS'li 48 megapiksel ultra makro telefoto kamera sunuyor. Telefon en yeni Harmony OS 4.0 ile önceden yüklenmiş olarak geliyor. Mate 60 Pro+'ın kaputunun altında Kirin 9000s çip, 16 GB RAM ve 1 TB'a kadar depolama alanı bulunuyor.

5G desteği ve uydu bağlantısı

Tam Boyutta Gör Kirin 9000s yongasına bir parantez açmak gerekiyor. Huawei’nin 5G ve modern işlemcilere ABD ambargoları nedeniyle erişimi yok. Ancak firma, SMIC (Çinli yarı iletken devi) ile ortak bir geliştirme yürüterek performans anlamında en yeni Snapdragon yongalarını yakalayamasa da Kirin 9000s ile üretim teknolojini önemli ölçüde ilerletmiş ve yongaya 5G desteğini getirmiş. Kimileri için bu küçük bir başarı gibi görünse de bu, hem Huawei hem de Çin için devrimsel bir şey. Daha fazla detaya aşağıdaki haberden ulaşabilirsiniz.

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Mate 60 Pro+’a devam edecek olursak telefonda 88W kablolu şarjı ve 50W kablosuz şarjı destekleyen 5000mAh pil yer alıyor. Bu pil aynı zamanda 20W kablosuz ters şarj kolaylığı sunuyor. Mate 60 Pro+'da bulunan ek özellikler arasında bir NM kart yuvası, çift SIM, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, çift frekanslı GPS, NFC, IR blaster, ekran içi parmak izi tarayıcı, iki yönlü uydu iletişimi ve IP68 dereceli suya ve toza dayanıklılık yer alıyor.

Huawei Mate 60 Pro+ özellikleri

Ekran : 6,82 inç 2720 x 1260 piksel 10 bit LTPO OLED

: 6,82 inç 2720 x 1260 piksel 10 bit LTPO OLED İşlemci : Kirin 9000S

: Kirin 9000S RAM : 16 GB

: 16 GB Depolama : 512 GB ve 1 TB

: 512 GB ve 1 TB Arka kamera : OIS destekli 48 MP f/1.4-f/4.0 / 40 MP f/2.2 ultra geniş açı / OIS destekli 48 MP f/3.0 telefoto

: OIS destekli 48 MP f/1.4-f/4.0 / 40 MP f/2.2 ultra geniş açı / OIS destekli 48 MP f/3.0 telefoto Ön kamera : 13 MP f/2.4

: 13 MP f/2.4 Pil : 5000 mAh / 88W kablolu, 50W kablosuz şarjı ve 20W ters kablosuz

: 5000 mAh / 88W kablolu, 50W kablosuz şarjı ve 20W ters kablosuz Boyutlar : 163,65mm x 79mm x 8.1mm ve 225 gram

: 163,65mm x 79mm x 8.1mm ve 225 gram Diğer: 5G, USB 3.1 Gen 1 bağlantı noktası, Wi-Fi 5/Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, Uydu İletişimi ve GPS

Huawei Mate 60 Pro+ fiyatı

Tam Boyutta Gör Huawei Mate 60 Pro+, 16 GB RAM + 1 TB depolama alanı ve 16 GB RAM + 512 GB depolama alanı gibi seçeneklerle geliyor. Bu varyantların fiyatları henüz açıklanmadı. Söylentilere göre cihazın başlangıç fiyatı yaklaşık 1.230 dolar olacak. Inkstone Black ve Xuan Bai (bej) gibi renk seçenekleri telefonda sunuluyor. Mate 60 Pro+'ın ön siparişleri an itibariyle Huawei Mall'da yayında ve cihaz 9 Ekim'de satışa sunulacak. Cihazın Çin dışına çıkması ise diğer modellerde olduğu gibi beklenmiyor.

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Huawei Mate 60 Pro Plus tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri