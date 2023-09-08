Huawei Mate 60 Pro Plus tanıtıldı: 5G, Kirin 9000s, güçlü kameralar ve dahası

Kameralar söz konusu olduğunda Mate 60 Pro+'nın arka kamera kurulumu OIS ve f/1.4 - f/4.0 değişken diyafram açıklığına sahip 48 megapiksel birincil kamera, 40 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve OIS'li 48 megapiksel ultra makro telefoto kamera sunuyor. Telefon en yeni Harmony OS 4.0 ile önceden yüklenmiş olarak geliyor. Mate 60 Pro+'ın kaputunun altında Kirin 9000s çip, 16 GB RAM ve 1 TB'a kadardepolama alanı bulunuyor.
5G desteği ve uydu bağlantısı
Mate 60 Pro+’a devam edecek olursak telefonda 88W kablolu şarjı ve 50W kablosuz şarjı destekleyen 5000mAh pil yer alıyor. Bu pil aynı zamanda 20W kablosuz ters şarj kolaylığı sunuyor. Mate 60 Pro+'da bulunan ek özellikler arasında bir NM kart yuvası, çift SIM, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, çift frekanslı GPS, NFC, IR blaster, ekran içi parmak izi tarayıcı, iki yönlü uydu iletişimi ve IP68 dereceli suya ve toza dayanıklılık yer alıyor.
Huawei Mate 60 Pro+ özellikleri
Ekran: 6,82 inç 2720 x 1260 piksel 10 bit LTPO OLED
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.