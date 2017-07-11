Microsoft 365 dönemi başlıyor

Uzun süredir Office uygulamalarını Office 365 adında abonelik tabanlı sunarak önemli bir başarı elde eden Microsoft, şimdi yeni bir seviyeye geçiyor. Firma Microsoft 365 adında kurumlara yönelik yeni bir abonelik servisi başlatıyor.

Yeni gelir modeli olacak

Adından da anlaşılacağı üzere yeni servis Office 365 ve Windows 10 işletim sisteminin bazı özelliklerini bir araya getiriyor. Ayrıca firmanın kurumsal taşınabilirlik ve güvenlik sistemleri de servisin içerisine entegre ediliyor.

Komple bir paket olarak tanımlanan Microsoft 365, büyük firmalara yönelik olarak Enterprise ve KOBİ’lere yönelik olarak da Business versiyonuna sahip. Versiyonlar hitap ettiği alana göre farlı özellikler sunuyor.

Microsoft 365 Enterprise versiyonu Office 365 Enterprise, Windows 10 Enterprise ve Enterprise Mobility + Security platformlarını barındırıyor. Versiyonun amacı daha iyi bir IT BT yönetimi sağlayarak kurum içerisindeki birlikte çalışmayı ve verimliliği arttırmak.

Firmanın yükselişte olan Secure Productive Enterprise hizmetinin yerini alacak Windows 365 Enterprise versiyonu 1 Ağustos tarihinde 2 farklı planla müşterilere sunulacak.

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Microsoft 365 Business ise 300 çalışana kadar KOBİ’ler için geçerli. Office 365 Business Premium ve Enterprise Mobility + Security yanında Windows 10 platformundaki güvenlik ve yönetim araçlarını entegre ediyor.

Çalışanlar arasında verimliliği arttırma, tek bir konsoldan hizmetlerin yönetimi ve verilerin korunması gibi amaçları olan Microsoft 365 Business, 2 Ağustos tarihinde ön izlemeye açılacak. İşletmelere sunulması ise sonbahar dönemini bulacak. Fiyatlandırmanın kullanıcı başı 20$ şeklinde olacağı ifade ediliyor.

Diğer taraftan bu iki pakete önümüzdeki aylarda email pazarlama servisi Microsoft Connections, sitelerde bilgilerinizi yayınlayabildiğiniz Microsoft Listings ve hızlı fatura hazırlama servisi Microsoft Invoicing de eklenmiş olacak. Analiz uzmanları yeni paketlerin kurumsal tarafta firmanın gelirini yüzde 25 ile 30 arasında arttıracağını tahmin ediyor.