Microsoft, ARM sunucularda karar kıldı

Geçtiğimiz hafta Nvidia ile birlikte yapay zeka çalışmalarına yönelik Tesla P100 tabanlı HGX-1 grafik hızlandırıcısını duyuran Microsoft, bu kez Qualcomm ile birlikte ARM tabanlı sunucu işlemcileri konusunda işbirliğini açıkladı.

Sunucu pazarında ARM

Mobil dünyanın tek hakimi konumunda olan ARM tabanlı işlemciler, konu masaüstüne geldiğinde ise yerini AMD ve Intel’e bırakıyor. Bununla birlikte sunucu tarafında ARM mimarisinin önemli hamleleri mevcut.

Düşük enerji tüketimi ve yüksek performans sunan ARM işlemciler, çok karmaşık olmayan düşük yüklerde sunucuları sırtlayabiliyor. Böylece enerji tasarrufu yapılıyor ve maliyetler azaltılıyor. Qualcomm, Cavium, AMD, HP, Calxeda gibi pek çok üretici ürün yelpazelerine ARM sunucu işlemcilerini de eklemiş durumda.

Microsoft bundan böyle Windows tabanlı sunucularında ARM sunucu işlemcilerine de yer vereceğini açıkladı. Hali hazırda test sürecinde olan işlemciler Azure platformundaki arama, depolama, yapay zeka ve büyük veri işleme gibi görevlerde kullanılacak. Tedarik ise Qualcomm ve Cavium firmalarından yapılacak.

Microsoft, her sektöre yönelik ölçeklenebilir sunucular için Project Olympus adında yeni bir bulut sunucu tasarımı geliştirmişti. Intel, Qualcomm gibi firmaların da desteklediği bu açık kaynak tasarım, gerek x86 gerekse de ARM tabanlı işlemcilerin sunucularda en verimli şekilde nasıl kullanılacağına yoğunlaşıyor.

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Microsoft’un ARM hamlesi özellikle sunucu tarafında maliyetleri azaltmak ve karlılığı arttırmak amacını taşıyor. Ayrıca ölçekleme konusunda esneklik sağlayacağı için daha geniş bir müşteri kitlesine hitap edebilecek. Tasarım açık kaynak olduğu için diğer firmalar da bunu özelleştirebilecekler. İkinci büyük bulut altyapısı olan Azure’yi arkasına alan ARM mimarisi ise sektörün lideri Intel karşısında uygun bir alternatif olma yolunda önemli bir adım atmış olacak.

Qualcomm ve Cavium sunucu işlemcilerini 10nm sürecinde Samsung ürettiği için en erken yılın ikinci yarısında hazır olması bekleniyor. Microsoft bu işlemcileri hangi bölümlerde kullanacağını açıklamadı.