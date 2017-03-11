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Microsoft, ARM sunucularda karar kıldı

Düşük enerji tüketimi ve yüksek performans sunan ARM işlemciler, çok karmaşık olmayan düşük yüklerde sunucular için hem maliyet hem de enerji tasarrufu açısından avantaj sunabiliyor.
2 yıl
2,7b
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4
Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft, ARM sunucularda karar kıldı

Geçtiğimiz hafta Nvidia ile birlikte yapay zeka çalışmalarına yönelik Tesla P100 tabanlı HGX-1 grafik hızlandırıcısını duyuran Microsoft, bu kez Qualcomm ile birlikte ARM tabanlı sunucu işlemcileri konusunda işbirliğini açıkladı.

Sunucu pazarında ARM

Mobil dünyanın tek hakimi konumunda olan ARM tabanlı işlemciler, konu masaüstüne geldiğinde ise yerini AMD ve Intel’e bırakıyor. Bununla birlikte sunucu tarafında ARM mimarisinin önemli hamleleri mevcut.

Düşük enerji tüketimi ve yüksek performans sunan ARM işlemciler, çok karmaşık olmayan düşük yüklerde sunucuları sırtlayabiliyor. Böylece enerji tasarrufu yapılıyor ve maliyetler azaltılıyor. Qualcomm, Cavium, AMD, HP, Calxeda gibi pek çok üretici ürün yelpazelerine ARM sunucu işlemcilerini de eklemiş durumda.

Microsoft bundan böyle Windows tabanlı sunucularında ARM sunucu işlemcilerine de yer vereceğini açıkladı. Hali hazırda test sürecinde olan işlemciler Azure platformundaki arama, depolama, yapay zeka ve büyük veri işleme gibi görevlerde kullanılacak. Tedarik ise Qualcomm ve Cavium firmalarından yapılacak.

Microsoft, her sektöre yönelik ölçeklenebilir sunucular için Project Olympus adında yeni bir bulut sunucu tasarımı geliştirmişti. Intel, Qualcomm gibi firmaların da desteklediği bu açık kaynak tasarım, gerek x86 gerekse de ARM tabanlı işlemcilerin sunucularda en verimli şekilde nasıl kullanılacağına yoğunlaşıyor.

Ayrıca Bkz. "Huawei: iOS başarılı bir bellek optimizasyonu yapıyor"

Microsoft’un ARM hamlesi özellikle sunucu tarafında maliyetleri azaltmak ve karlılığı arttırmak amacını taşıyor. Ayrıca ölçekleme konusunda esneklik sağlayacağı için daha geniş bir müşteri kitlesine hitap edebilecek. Tasarım açık kaynak olduğu için diğer firmalar da bunu özelleştirebilecekler. İkinci büyük bulut altyapısı olan Azure’yi arkasına alan ARM mimarisi ise sektörün lideri Intel karşısında uygun bir alternatif olma yolunda önemli bir adım atmış olacak.

Qualcomm ve Cavium sunucu işlemcilerini 10nm sürecinde Samsung ürettiği için en erken yılın ikinci yarısında hazır olması bekleniyor. Microsoft bu işlemcileri hangi bölümlerde kullanacağını açıklamadı. 

 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-03-08/microsoft-pledges-to-use-arm-server-chips-threatening-intel-s-dominance Yorum Yaz
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Ekrem71 apple'ın uluslararası garantisi türkiyede artık geçmiyor ne zaman haber yapacaksınız ?
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lapatid 2 yıl
'çok karmaşık olmayan düşük yüklerde sunucular için'
x86 işlemcilerle arm işlemcilerin işleyiş prensibini basitçe anlatabilecek var mı ?
x86 daha karmaşık işlemler mi yapıyor ?
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Guest-BF8E9B238 2 yıl lapatid
lapatid
'çok karmaşık olmayan düşük yüklerde sunucular için'
x86 işlemcilerle arm işlemcilerin işleyiş prensibini basitçe anlatabilecek var mı ?
x86 daha karmaşık işlemler mi yapıyor ?

Karmaşıktan kasıt işlemciye fazla yüklenmeyen uygulama anlamında. Nihayetinde x86 kadar güçlü değiller.
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12 Angry Men 2 yıl en beğenilen
Ekrem71 apple'ın uluslararası garantisi türkiyede artık geçmiyor ne zaman haber yapacaksınız ?
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V4LKyR 2 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men

Ekrem71 apple'ın uluslararası garantisi türkiyede artık geçmiyor ne zaman haber yapacaksınız ?

Nasıl yani... ???


EKREM? NE DEMEK OLUYOR BU?? [>:]
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