Huawei: iOS başarılı bir bellek optimizasyonu yapıyor

Apple iPhone modellerinin kendi döneminde her zaman performans olarak rakiplerinden önde olduğu bilinen bir gerçek. Bunun en büyük sebebi de yazılım ve donanım uyumunu iyi sağlaması. Huawei de Sezar’ın hakkını Sezar’a veriyor ve Apple’ın bu konudaki başarısına atıfta bulunuyor.
RAM kapasitesi belirleyici değil
Huawei yöneticisi Lao Shi, sosyal medya hesabından Android telefonlarda 4GB RAM belleğin akıcı bir sistem için yeterli olduğunu ve 6GB RAM belleğin çok da gerekli olmadığını ifade etti. Bazı Huawei telefonlarında 6GB RAM seçeneği olmasına rağmen bu açıklamayı yapan Shi, 4GB bellekli Huawei telefonlarının 6GB RAM barındıranlara göre daha iyi çalıştığının da altını çizdi.
Shi, büyük RAM kapasitelerinin neden gereksiz olduğunu anlatmak için de Apple’ın iPhone 7 serisine atıfta bulundu. Shi, iPhone 7 serisinde 2GB RAM ve 3GB RAM tercihleri olmasına rağmen optimizasyonlar sayesinde çok akıcı bir sisteme kavuştuğunu dile getirdi.
Random Access Memory kısaltması olan RAM, bilindiği üzere aktif uygulamaların belirli bölümlerini üzerinde depoluyor ve işlemcinin bu kısımlara çok daha hızlı bir şekilde erişmesini sağlıyor. RAM kapasitesinin artması her ne kadar akıcılığın da artması şeklinde anlaşılsa da, özellikle akıllı telefonlarda 4GB RAM üzerinde çıkmanın gereksiz olduğu düşünülüyor. Hatta fazla RAM kapasitesinin daha fazla güç tüketimine neden olduğu belirtiliyor.Ayrıca Bkz. "Apple 32GB’lık iPhone 6 modelini satışa sunuyor"
Aslında 4GB RAM konusu daha önce de gündeme gelmişti ve pek çok üretici bu sınırı geçmek niyetinde değil. LG, Sony, HTC halen amiral gemilerinde 4GB tercihini koruyor. Samsung da Galaxy S8 serisinde 4GB RAM kapasitesi kullanacak. 6GB RAM kapasitesi biraz daha pazarlamaya yönelik olarak işe yarıyor.
http://www.phonearena.com/news/Huawei-executive-No-more-than-4GB-of-RAM-is-needed-on-a-smartphone_id91729 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ama telefon satışlarının kesileceği bir dönemde yazılımda buna uygun hareket edecek ve donanımı iyileştirecek hamleler üzerine gidecektir.
pc sektörü çökmüş durumda.bu durumun telefon sektörününde başına gelmesi işten bile değil.pc de hala win7 kullanılıyor büyük çoğunluk.
Pilde iOS iyi. Ekran çözünürlüğü ise gereksiz 2K/4K gibi çözünürlüklerle kandırmacadan ibaret. 1080p üstü çözünürlükler 5" ekranlar için gereksiz. Ayrıca sistem kaynaklarını da gereksiz yere fazla tüketiyor. 2K ekranlı telefon alıp normal kullanımda 720p kullananlar var. Demek ki 720p bile o boyuttaki bir ekranda gözü rahatsız etmiyorsa 1080p üstü gereksizdir.
Ayrıca iPhone serisi kamerada gayet de başarılı. Özellikle de dinamik aralık, beyaz dengesi ve renkleri işleme konusunda çok başarılı olduğunu söyleyebilirim.
Olan şey endüstri trendleri dediğimiz şey. Androidler de endüstri trendlerini takip ediyor. Ama Apple ondan daha önce takip ettiğinden hatta bizzat kendisi bu trendlere yön verdiğinden Android Apple'ı taklit ediyor/benzemeye çalışıyor gibi görünüyor.
Hocam ama Nexus farklı bir olay Google Apple ile mücadele için o telefonu elinden geldiği kadar güzel yapnak zorundaydı. Lütfen hakkını yemeyin huaweinin doğru söylemiyor mu? iPhone 3s kullanan arkadaşım var hala bazi uygulamaları ortak kullanabiliyoruz ve ondada sıfır kasma. Apple bu işin ustası , pahalı mı orası ayrı ama ustası
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