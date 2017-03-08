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Huawei: iOS başarılı bir bellek optimizasyonu yapıyor

Son dönemin teknolojik yenilikleriyle adından söz ettiren akıllı telefon üreticisi Huawei, yine de bazı şeylerden memnun değil. Firma özellikle bellek kapasitesi konusunda farklı düşünüyor.
2 yıl
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71
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei: iOS başarılı bir bellek optimizasyonu yapıyor

Apple iPhone modellerinin kendi döneminde her zaman performans olarak rakiplerinden önde olduğu bilinen bir gerçek. Bunun en büyük sebebi de yazılım ve donanım uyumunu iyi sağlaması. Huawei de Sezar’ın hakkını Sezar’a veriyor ve Apple’ın bu konudaki başarısına atıfta bulunuyor.

RAM kapasitesi belirleyici değil

Huawei yöneticisi Lao Shi, sosyal medya hesabından Android telefonlarda 4GB RAM belleğin akıcı bir sistem için yeterli olduğunu ve 6GB RAM belleğin çok da gerekli olmadığını ifade etti. Bazı Huawei telefonlarında 6GB RAM seçeneği olmasına rağmen bu açıklamayı yapan Shi, 4GB bellekli Huawei telefonlarının 6GB RAM barındıranlara göre daha iyi çalıştığının da altını çizdi.

Shi, büyük RAM kapasitelerinin neden gereksiz olduğunu anlatmak için de Apple’ın iPhone 7 serisine atıfta bulundu. Shi, iPhone 7 serisinde 2GB RAM ve 3GB RAM tercihleri olmasına rağmen optimizasyonlar sayesinde çok akıcı bir sisteme kavuştuğunu dile getirdi.

Random Access Memory kısaltması olan RAM, bilindiği üzere aktif uygulamaların belirli bölümlerini üzerinde depoluyor ve işlemcinin bu kısımlara çok daha hızlı bir şekilde erişmesini sağlıyor. RAM kapasitesinin artması her ne kadar akıcılığın da artması şeklinde anlaşılsa da, özellikle akıllı telefonlarda 4GB RAM üzerinde çıkmanın gereksiz olduğu düşünülüyor. Hatta fazla RAM kapasitesinin daha fazla güç tüketimine neden olduğu belirtiliyor.

Ayrıca Bkz. "Apple 32GB’lık iPhone 6 modelini satışa sunuyor"

Aslında 4GB RAM konusu daha önce de gündeme gelmişti ve pek çok üretici bu sınırı geçmek niyetinde değil. LG, Sony, HTC halen amiral gemilerinde 4GB tercihini koruyor. Samsung da Galaxy S8 serisinde 4GB RAM kapasitesi kullanacak. 6GB RAM kapasitesi biraz daha pazarlamaya yönelik olarak işe yarıyor. 

 

http://www.phonearena.com/news/Huawei-executive-No-more-than-4GB-of-RAM-is-needed-on-a-smartphone_id91729 Yorum Yaz
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Whippoorwill 2 yıl en beğenilen
6 ve 8 GB ram olayı gerçekten gereksiz şu anlık. Akıllı telefon piyasasının asıl gelişim göstermesi gereken alan pil konusu. Pili bir günü zor çıkaran akıllı cihazların ram kapasitesinin 8 GB olması çok bir artı sağlamaz kullanıcıya.
6 ve 8 GB ram olayı gerçekten gereksiz şu anlık. Akıllı telefon piyasasının asıl gelişim göstermesi gereken alan pil konusu. Pili bir günü zor çıkaran akıllı c...
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Zeljko Obradovic 2 yıl mehmetgirgin
Cümle itici gelebilir ama yanlış bir cümle değil.
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Guest-F8946C419 2 yıl
Rakibi bile kabul etti ama android sevdalıları kabul edemedi.
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sadrag 2 yıl
Bu editör arkadaşla forum üyeleri arasında bariz bir sıkıntı var. Neden DH bunu şimdiye kadar çözmedi anlayabilmiş değilim. "Yorumlar" kısmı insanların bilgi paylaşımını arttırır ve doğrulamaya olanak sağlar. Ama haberde kullanılan üsluptan dolayı çoğu zaman farklı yönlere kayıyor tartışmalar. Özelliklede yukarıdaki gibi milletin damarına dokunacağı bile bile yazılırsa..
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Windows10 2 yıl
Daha önce de çift çekirdekli işlemciler yeterli, dört çekirdekli işlemcilere ne gerek var. Aynı şekilde full hd yeterli, 2k-4k ekranlara ne gerek var denmişti. Şimdi aynı şey ram içinde söyleniyor. unutulmasın ki, şu an ki, iphone 7 plus'da 3 gb ram var, ve iphone 7'de de 2gb ram var. demekki her ne kadar ram optimizasyonu çok iyi de olsa, belli bir kapasitenin üzerinde ram gerekiyor.
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DH Misafiri 2 yıl
Android mi IOS mu? Maradona mı Messi mi? Michael Jordan mu yoksa LeBron James mi? Kareem Abdul Jabbar mı, Hakeem Olajuwon mu. Öteden beri hemen her konuda bizler bu karşılaştırmalara bayılırız her zaman ilgi görür. Ram ya da yazılım-donanım uyumluluğu-4k ekran derken bence herkes bir noktaya kadar haklı. Ya sosyal algı? zengn ve etiketi seven bir kimse nasıl diesel marka şeylere çuvalla para ödüyorsa tabikide iphone kullanacaktır, adroid ya da çili telefonlar aynı ayrıcalık hissini vermiyor sosyal statü olarak burası tamam, ee beri yandan ülkemizde iphone bir servet değerinde neden asgari ücretli bir adam 4 binliralık iphone kullanırki? bunuda bir düşünmek lazım. Teknolojiyi en iyi bilen adam onu en ucuza kullanandır. 4 binlik iphoe ile neleri yapıyorsun da, bin liralık şaomi ya da lenovo telefonun bu muazzam şeylerden eksik kalıyor? ya da 2k ve 4k rezilliği nedir allah aşkına eti butu 5 inç ekran uzayımı gözetleyeceksin? hepsi hava cıva. ver 4 bin de rahatla kardeşim.
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malkooklam 2 yıl
huawei ve apple kullanmış olsaydınız arayüzlerin hiç farklı olmadığını görecektiniz. huawei android kullansa da arayüz de çok az farklılıklar var.
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interwap 2 yıl
Apple işlemci, bellek ve yazılım optimizede çpk iyi.
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KUM23 2 yıl
Ram optimizayonu daha iyi diyede gidip daha fazla para vermeye gerek yok 6 GB Olsun iphone kadar pahalı olmasın
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3arbar 2 yıl
telefon satma piyasasının hala büyük karlar getirdiği ortamda yazılımda buna uygun davranış kalıpları geliştiriyor.yani bu bi danışıklı dövüş adeta.yada al gülüm ver gülüm durumları var.
ama telefon satışlarının kesileceği bir dönemde yazılımda buna uygun hareket edecek ve donanımı iyileştirecek hamleler üzerine gidecektir.
pc sektörü çökmüş durumda.bu durumun telefon sektörününde başına gelmesi işten bile değil.pc de hala win7 kullanılıyor büyük çoğunluk.
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DH Misafiri 2 yıl
sizin bu mantıkla ısırılmış elma neden işlemciyi geliştiriyorda size gönderiyor.işletim sistemini daha iyi yapmaya çalışşın yeni işlemciye yeni pile gerek yok. değilmi. olaya sadece hız yönünden niye bakılıyor pil performansı ekran çözünürlüğü görünümü kamera ... artı fiyat yenmiş elma hangilerinde önde bi hız stabilll
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Mr. Jingles 2 yıl DH Misafiri
Pil performansında zaten iOS Android'e göre daha iyi. 1800 mAh ile bir günü çıkarabiliyorşar. Aynı pili Android'e koy yarım gün gitmez. Apple işlemciyi tasarlar başkasına yaptırır. Tıpkı bir mimarın binayı tasarlayıp inşaatını amelelerin yapması gibi. Umarım anlamışsındır. Hız yönünden bakılması çok normal. Çünkü hız denilen şey kullanıma en çok etki eden etmenlerden biri.
Pilde iOS iyi. Ekran çözünürlüğü ise gereksiz 2K/4K gibi çözünürlüklerle kandırmacadan ibaret. 1080p üstü çözünürlükler 5" ekranlar için gereksiz. Ayrıca sistem kaynaklarını da gereksiz yere fazla tüketiyor. 2K ekranlı telefon alıp normal kullanımda 720p kullananlar var. Demek ki 720p bile o boyuttaki bir ekranda gözü rahatsız etmiyorsa 1080p üstü gereksizdir.
Ayrıca iPhone serisi kamerada gayet de başarılı. Özellikle de dinamik aralık, beyaz dengesi ve renkleri işleme konusunda çok başarılı olduğunu söyleyebilirim.
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:ArHaus: 2 yıl
Android Apple'a benzemeye çalışıyor diye bir şey yok aslında.
Olan şey endüstri trendleri dediğimiz şey. Androidler de endüstri trendlerini takip ediyor. Ama Apple ondan daha önce takip ettiğinden hatta bizzat kendisi bu trendlere yön verdiğinden Android Apple'ı taklit ediyor/benzemeye çalışıyor gibi görünüyor.
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nasaz 2 yıl
androidin ram kullanımı da iyi ancak bu huawei tarzı firmalar apple a benzetebilmek adına saçma sapan bir şekilde androidi değiştirdikleri için ram kullanımı pil kullanımı filan artıyor bugün bende nexus 5 var pilin verimliliği düştü ancak ram kullanımı filan muazzam.
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Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane 2 yıl nasaz
nasaz
androidin ram kullanımı da iyi ancak bu huawei tarzı firmalar apple a benzetebilmek adına saçma sapan bir şekilde androidi değiştirdikleri için ram kullanımı pil kullanımı filan artıyor bugün bende nexus 5 var pilin verimliliği düştü ancak ram kullanımı filan muazzam.

Hocam ama Nexus farklı bir olay Google Apple ile mücadele için o telefonu elinden geldiği kadar güzel yapnak zorundaydı. Lütfen hakkını yemeyin huaweinin doğru söylemiyor mu? iPhone 3s kullanan arkadaşım var hala bazi uygulamaları ortak kullanabiliyoruz ve ondada sıfır kasma. Apple bu işin ustası , pahalı mı orası ayrı ama ustası
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