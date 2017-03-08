Huawei: iOS başarılı bir bellek optimizasyonu yapıyor

Apple iPhone modellerinin kendi döneminde her zaman performans olarak rakiplerinden önde olduğu bilinen bir gerçek. Bunun en büyük sebebi de yazılım ve donanım uyumunu iyi sağlaması. Huawei de Sezar’ın hakkını Sezar’a veriyor ve Apple’ın bu konudaki başarısına atıfta bulunuyor.

RAM kapasitesi belirleyici değil

Huawei yöneticisi Lao Shi, sosyal medya hesabından Android telefonlarda 4GB RAM belleğin akıcı bir sistem için yeterli olduğunu ve 6GB RAM belleğin çok da gerekli olmadığını ifade etti. Bazı Huawei telefonlarında 6GB RAM seçeneği olmasına rağmen bu açıklamayı yapan Shi, 4GB bellekli Huawei telefonlarının 6GB RAM barındıranlara göre daha iyi çalıştığının da altını çizdi.

Shi, büyük RAM kapasitelerinin neden gereksiz olduğunu anlatmak için de Apple’ın iPhone 7 serisine atıfta bulundu. Shi, iPhone 7 serisinde 2GB RAM ve 3GB RAM tercihleri olmasına rağmen optimizasyonlar sayesinde çok akıcı bir sisteme kavuştuğunu dile getirdi.

Random Access Memory kısaltması olan RAM, bilindiği üzere aktif uygulamaların belirli bölümlerini üzerinde depoluyor ve işlemcinin bu kısımlara çok daha hızlı bir şekilde erişmesini sağlıyor. RAM kapasitesinin artması her ne kadar akıcılığın da artması şeklinde anlaşılsa da, özellikle akıllı telefonlarda 4GB RAM üzerinde çıkmanın gereksiz olduğu düşünülüyor. Hatta fazla RAM kapasitesinin daha fazla güç tüketimine neden olduğu belirtiliyor.

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Aslında 4GB RAM konusu daha önce de gündeme gelmişti ve pek çok üretici bu sınırı geçmek niyetinde değil. LG, Sony, HTC halen amiral gemilerinde 4GB tercihini koruyor. Samsung da Galaxy S8 serisinde 4GB RAM kapasitesi kullanacak. 6GB RAM kapasitesi biraz daha pazarlamaya yönelik olarak işe yarıyor.