Copilot Plus PC’lerde oyun konusu giderek daha iyi hale geliyor

Copilot Plus PC’ler ve Snapdragon X Elite yongalarının kullanıldığı dizüstüler oyun odaklı cihazlar olmasa da kullanıcılar bu sistemlerin oyun performansını merak ediyor. Tüketicilerin merakı bir yana dursun hem Qualcomm hem de Microsoft, sistemlerinin oyunlar konusunda dezavantajlı olmasını istemiyor. Bu nedenler her iki taraf da ürünlerini oyun için optimize etmeyi sürdürüyor.
Copilot Plus PC'lerde oyun deneyimi ilerliyor
Qualcomm ve Microsoft’un Copilot Plus PC’lerdeki oyun deneyimin şimdilik en önemli parçası yeni Prism emülatörü. Microsoft, Prism'in performans iyileştirmeleri ve otomatik süper çözünürlük (Auto SR) ile Copilot Plus PC’lerde oyunların performans sorunu yaşamayacağından emin. Firma şimdiye kadar Baldur's Gate 3 ve Borderlands 3’ü resmi olarak 30 FPS ve üstü performansta çalıştırılabildiğini gösterdi.
Aşağıdaki ve yukarıdaki görsellerde üse en yüksek ayarlarda alınan performans değerlerini görebilirsiniz.
Şimdilik en büyük sorun bazı oyunların uyumluluk sorunu nedeniyle açılmaması. Ancak Microsoft hem üretkenlik uygulamaları hem de geliştiriciler ile yakından çalışıyor. Hatta Denuvo gibi anti-hile uygulamalarıyla da birlikte çalışılıyor. Halihazırda 1.400’den fazla oyun platformu destekliyor. Bu sayı giderek artarken sevdiğiniz oyunun listede olup olmadığını Worksonwoa sitesinden inceleyebilirsiniz.Kaynakça https://www.tomshardware.com/laptops/copilot-pcs-are-getting-better-at-gaming-says-microsoft-prism-optimizations-and-anti-cheat-software-compatibility-announced https://www.tomsguide.com/computing/laptops/snapdragon-x-elite-is-so-much-better-for-gaming-than-i-expected-heres-our-first-test-results https://www.worksonwoa.com/games/ https://www.notebookcheck.com/Asus-Vivobook-S-15-OLED-im-Test-Mit-dem-Snapdragon-X-Elite-in-ein-neues-Notebook-Zeitalter.847338.0.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.