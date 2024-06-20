Copilot Plus PC’lerde oyun konusu giderek daha iyi hale geliyor

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Tam Boyutta Gör Microsoft’un Copilot Plus PC markası altında Qualcomm Snapdragon X Elite yongalarını kullanan Arm tabanlı Windows işletim sistemli dizüstü bilgisayarlar geçtiğimiz günlerde satışa sunuldu. Şimdiye kadar yapılan testlerde Arm yongasının ve Windows’un üretkenlik uygulamalarında performans sorunu yaşatmadığı görülürken Microsoft, oyun konusunun da giderek daha iyi hale geldiğini söylüyor.

Copilot Plus PC’ler ve Snapdragon X Elite yongalarının kullanıldığı dizüstüler oyun odaklı cihazlar olmasa da kullanıcılar bu sistemlerin oyun performansını merak ediyor. Tüketicilerin merakı bir yana dursun hem Qualcomm hem de Microsoft, sistemlerinin oyunlar konusunda dezavantajlı olmasını istemiyor. Bu nedenler her iki taraf da ürünlerini oyun için optimize etmeyi sürdürüyor.

Copilot Plus PC'lerde oyun deneyimi ilerliyor

Qualcomm ve Microsoft’un Copilot Plus PC’lerdeki oyun deneyimin şimdilik en önemli parçası yeni Prism emülatörü. Microsoft, Prism'in performans iyileştirmeleri ve otomatik süper çözünürlük (Auto SR) ile Copilot Plus PC’lerde oyunların performans sorunu yaşamayacağından emin. Firma şimdiye kadar Baldur's Gate 3 ve Borderlands 3’ü resmi olarak 30 FPS ve üstü performansta çalıştırılabildiğini gösterdi.

Tam Boyutta Gör Microsoft, Prism’i iyileştirerek ve uyumluluk sorunlarını kaldırarak performansı daha da artırabileceğini düşünüyor. TomsGuide’ın haberinde de gördüğümüz gibi Prism emülatörü gerçekten de işe yarıyor. Yapılan testlerde düşük ayarlarda 2880x1620p’de Performans modundaki AMD FidelityFX 2.1 ile Cyberpunk 2077’de ortalama 30 FPS performansa ulaşılabiliyor. GTA V’te ise 1080p’de düşük/orta ayarlarda ortalama 57 FPS elde ediliyor. F1 22 oyunundaysa yine düşük ayarlarda ortalama 45 FPS’e erişiliyor.

Aşağıdaki ve yukarıdaki görsellerde üse en yüksek ayarlarda alınan performans değerlerini görebilirsiniz.

Tam Boyutta Gör Bu makinelerin X86 muadilleri de esasında bu performans değerleriyle benzer sonuçlar verebiliyor. Dolayısıyla Snapdragon X Elite ve Arm tabanlı Windows’ların artık oyun performansı noktasında eskisi kadar eksik bir durumun içinde olmadıklarını söyleyebiliriz. Buradaki makasın daralması bir yana Arm işlemciler ile birlikte cihazlardaki pil ömrü de önemli düzeyde artıyor. Ancak yinede altını çizmekte fayda var, ortada yine bir emülasyon var ve bu, kusursuz performans aktarımı sağlamıyor. Zamanla farklılıkların azalması beklenebilir.

Samsung'un ilk Snapdragon X Elite bilgisayarı satışa çıktı 2 gün önce eklendi

Şimdilik en büyük sorun bazı oyunların uyumluluk sorunu nedeniyle açılmaması. Ancak Microsoft hem üretkenlik uygulamaları hem de geliştiriciler ile yakından çalışıyor. Hatta Denuvo gibi anti-hile uygulamalarıyla da birlikte çalışılıyor. Halihazırda 1.400’den fazla oyun platformu destekliyor. Bu sayı giderek artarken sevdiğiniz oyunun listede olup olmadığını Worksonwoa sitesinden inceleyebilirsiniz.

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Copilot Plus PC’lerde oyun konusu giderek daha iyi hale geliyor