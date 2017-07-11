Microsoft, Azure Stack'i barındıran ilk donanımları duyurdu

Google ve Amazon’un bulut hizmetlerinden farklı olarak Microsoft, şirketlerin kendi veri merkezlerinde bulut sevisi(Microsoft Azure’un bir türünü) oluşturmalarına izin veren Azure Stack’i 2015 yılında duyurmuştu. Bir yıldan uzun süren teknik önizlemelerin ardından şirket Azure Stack'in ilk sürümünü donanım ortaklarına göndererek sertifikasyon işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. Microsoft’un açıklamasına göre Dell EMC, Lenovo ve HP Enterprise, Azure Stack’in entegre olduğu sistemleri eylül ayında kullanıcılarla buluşturacak.

Başlangıçta 46 ülkede kullanılacak olan bu sistemlerin satışına başlanmasının ardından Huawei ve Cisco’nun da aralarında bulunduğu Microsoft’un diğer donanım ortakları da Azure Stack’i barındıran sistemleri kullanıma sunacak. Microsoft’un Azure Stack hamlesiyle birlikte melez bulut sistemine yoğunlaştığını dile getiren Microsoft'un Azure Altyapı ve Yönetim Başkan Yardımcısı Mike Neil, herkesin genel bulut sistemi kullanımına geçmeyeceğini bazı şirketlerin verilerini kontrol altına tutmak adına bu sistemden faydalanmak istediğini dile getirdi.

Maliyet ve Güvenlik Avantajı

Azure Stack’in potansiyel müşterilerinin başında güvenlik nedenleriyle genel bulut servisini kullanmaya yanaşmayan bankalar ve kredi kurumları gelirken internet bağlantısına her zaman sahip olamayıp kendi mini veri merkezlerini kurmak zorunda olan petrol arama şirketleri de bu uygulamadan faydalanmak isteyebilir. Microsoft ayrıca büyük gemilerle günlük operasyonlar gerçekleştiren taşımacılık şirketlerinin de bu melez bulut sevisinden faydalanacağını düşünüyor.

Tabi işletmeleri Azure Stack’i tercih etmeye iten tek neden güvenlik ve bağlantı problemleri değil. Amazon’un bulut servisi Microsoft’un bulut servisinden daha ucuz olsa da Microsoft Azure Stack ile bu durumu tersine çevirebilir. Microsoft; Azure Stack’te, Azure bulut servisinde olanın aksine standart bir ücret istemek yerine işletmelerin Azure Stack’i veri merkezlerinde ne kadar kullandığına bakarak fatura hazırlama yönteminegidiyor bu da işletmelerin Azure Stack’i ne kadar kullandılarsa ona göre ödeme yapmalarını ve kullanmadıkları zaman için ücret ödememelerini sağlıyor.

Microsoft’un bulut servisi alanındaki iki rakibi olan Google ve Amazon, Azure Stack tarzı melez bir bulut sistemine sahip değil bu açıdan Microsoft’un bir adım önde olduğu söylenebilir. İşletmelerin halihazırda kullandıkları sistemlerin yerine Microsoft Stack’in entegre olduğu sistemleri tercih etmesi ise melez bulut sisteminin hem Microsoft’a hem de Microsoft’un donanım ortaklarına kazandıracak.

http://www.businessinsider.com/microsoft-azure-stack-hybrid-cloud-released-2017-7