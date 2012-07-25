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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft BUILD 2012 geliştirici konferansı, 30 Ekim'de başlıyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Microsoft, ilk defa geçen yıl Kaliforniya'nın Anaheim şehrinde düzenlediği BUILD geliştirici konferansının bu yılki detaylarını duyurdu. BUILD 2012 etkinliği, 30 Ekim - 2 Kasım tarihleri arasında yazılım devinin merkezi Redmond, Washington'da organize edilecek. 
Windows 8'in dünya genelinde satışa sunulacağı 26 Ekim tarihinden yaklaşık bir hafta sonra başlayacak olan BUILD 2012'de, Microsoft'un yeni işletim sisteminin yanı sıra, Windows Phone 8, Windows Azure, Windows Server 2012, Visual Studio 2012 ve diğer ürünleriyle alakalı tanıtımlar, bilgilendirmeler yapılacak.
BUILD 2012 için kayıtlar 8 Ağustos'ta Türkiye saati ile 18:00'de açılacak. Geçen yıl 1,600$'dan başlayan bilet fiyatlarının bu yıl hangi düzeyde olacağı açıklanmadı. Microsoft'un Radmond kampüsünde uzun zamandır şahit olmadığımız heyecan verici bir etkinliğin düzenleneceği söyleniyor. Daha çok Windows 8 ve Windows Phone 8 üzerine yoğunlaşılması beklenen BUILD 2012 kayıtlarını buradaki bağlantıdan takip edebilirsiniz.

http://channel9.msdn.com/Blogs/Vector/Announcing-BUILD-2012 Yorum Yaz
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galluptack1112 6 yıl
BUILD 2012 için kayıtlar 8 Ağustos'ta Türkiye saati ile 18:00'de açılacak.
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Guest-F8946C419 6 yıl
Davetiye ilaç kutusu gibi olmuş.. "Dertlere çare" mesajı veriliyor gibi..
1 Yanıt Yanıtla +2
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jovanovic 6 yıl Guest-F8946C419
carnador

Davetiye ilaç kutusu gibi olmuş.. "Dertlere çare" mesajı veriliyor gibi..

Evet...
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