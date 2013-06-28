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Microsoft BUILD: Ofis Paketi'nin modern arayüz ile uyumlu yeni versiyonu geliyor

5 yıl
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Diğer Yazılım
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft BUILD: Ofis Paketi'nin modern arayüz ile uyumlu yeni versiyonu geliyor
Windows 8 ile birlikte yepyeni bir kullanıcı arayüzüne geçiş yapan Microsoft, sahip olduğu tüm uygulamalara yeni arayüze uygun bir kimlik kazandırabiliyor. BUILD etkinliği kapsamında yol haritasına ilişkin önemli bilgiler de veren Microsoft, Gemini kod adını taşıyan ve Modern arayüz ile uyumlu olan yeni Ofis paketini 2014’te duyurmayı planlıyor. Detayları hakkında çok fazla açıklama yapılmasa da yeni Ofis uygulamalarının, Modern arayüz ve dokunmatik kullanıma yönelik çok ciddi yenilikler içermesi bekleniyor.
BUILD Etkinliği çerçevesinde yeni Ofis uygulamalarına ilişkin açıklama yapan Microsoft yöneticiler, PowerPoint örneğini verdiler. Uygulamanın yeni versiyonu değişen arayüze ve tablet seviyesinde kullanımı mümkün olan geliştirmelere rağmen şu anki mevcut sürüm kadar güçlü bir uygulama olup daha fazla görsel fonksiyon sunacak. Yapılan sunuma göre PowerPoint, Modern arayüz ile uyumlu yeni versiyonunda kullanıcılara ses ve görüntü desteği anlamında daha zengin bir ortam sunuyor olacak. Windows 8’in yanı sıra Windows RT için de sunulacak uygulamaların diğer detayları ise şu an için bilinmiyor. 

Microsoft BUILD: Ofis Paketi'nin modern arayüz ile uyumlu yeni versiyonu geliyor
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darkaura 5 yıl en beğenilen
alternatif arayuz olarak sunacaklarsa tabletde kullanisli olabilir eywallah ama windows 8 deki gibi masaustunede zorla dayatacaklarsa hic baslamasinlar daha iyi. masaustu bilgisayardaki modern arayuz rezaleti nedir oyle. bir muzik aciyorsun, player 24inch ekranin tamamini kapliyor, 3 satir yazi icin 4 tabletlik alani kullanilmaz hale getiriyor. telefon yada 10inch tablet kullaniyor olsam kullanisli olurdurduda bu windows kardesim, adi bile pencereler demek. 20 yillik tecrubeyle olgunlasmis oturmus pencere sistemi ayni anda pek cok programin paralel kullanimina imkan taniyor. mobil piyasaya gircem diye bunu tek seferde yok sayamazsiniz.
alternatif arayuz olarak sunacaklarsa tabletde kullanisli olabilir eywallah ama windows 8 deki gibi masaustunede zorla dayatacaklarsa hic baslamasinlar daha iyi...
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FRAPS 5 yıl
Microsoft çok yanlış bir yola girdi.Birkaç yıla kadar kaynakları ciddi şekilde azalacaktır.Masaüstü ve dizüstünde metro arayüz tutmayacak.Çevremde hiç kimse w8 kullanmak istemiyor , herkes w7 kullanıyor.
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Batuist 5 yıl
darkaura
alternatif arayuz olarak sunacaklarsa tabletde kullanisli olabilir eywallah ama windows 8 deki gibi masaustunede zorla dayatacaklarsa hic baslamasinlar daha iyi. masaustu bilgisayardaki modern arayuz rezaleti nedir oyle. bir muzik aciyorsun, player 24inch ekranin tamamini kapliyor, 3 satir yazi icin 4 tabletlik alani kullanilmaz hale getiriyor. telefon yada 10inch tablet kullaniyor olsam kullanisli olurdurduda bu windows kardesim, adi bile pencereler demek. 20 yillik tecrubeyle olgunlasmis oturmus pencere sistemi ayni anda pek cok programin paralel kullanimina imkan taniyor. mobil piyasaya gircem diye bunu tek seferde yok sayamazsiniz.

katılıyorum. sadece dokunmatik arabirimi olan bilgisayarlar için metroyu kullandırsalar daha mantıklı olur.. en başından beridir onu söyledim. ama şimdi de kalkmışlar 8.1 ile başlat butonu geri geliyor diyorlar.. nereye geliyor ??? sonuçta yine metro arayüzüne geçiriyorsa ne anladık o butondan.. oraya ha simge koymuşsun ha koymamışsın sonuçta aynı görevi görüyor.. birde başlatr butonu geri geldi diyorlar.. hey Allah'ım...
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okanner48 5 yıl
"Modern Arayüz" sadece tablet kullanıcılarını ilgilendiriyor.
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darkaura 5 yıl en beğenilen
alternatif arayuz olarak sunacaklarsa tabletde kullanisli olabilir eywallah ama windows 8 deki gibi masaustunede zorla dayatacaklarsa hic baslamasinlar daha iyi. masaustu bilgisayardaki modern arayuz rezaleti nedir oyle. bir muzik aciyorsun, player 24inch ekranin tamamini kapliyor, 3 satir yazi icin 4 tabletlik alani kullanilmaz hale getiriyor. telefon yada 10inch tablet kullaniyor olsam kullanisli olurdurduda bu windows kardesim, adi bile pencereler demek. 20 yillik tecrubeyle olgunlasmis oturmus pencere sistemi ayni anda pek cok programin paralel kullanimina imkan taniyor. mobil piyasaya gircem diye bunu tek seferde yok sayamazsiniz.
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