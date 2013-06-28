Microsoft BUILD: Ofis Paketi'nin modern arayüz ile uyumlu yeni versiyonu geliyor

Windows 8 ile birlikte yepyeni bir kullanıcı arayüzüne geçiş yapan Microsoft, sahip olduğu tüm uygulamalara yeni arayüze uygun bir kimlik kazandırabiliyor. BUILD etkinliği kapsamında yol haritasına ilişkin önemli bilgiler de veren Microsoft, Gemini kod adını taşıyan ve Modern arayüz ile uyumlu olan yeni Ofis paketini 2014’te duyurmayı planlıyor. Detayları hakkında çok fazla açıklama yapılmasa da yeni Ofis uygulamalarının, Modern arayüz ve dokunmatik kullanıma yönelik çok ciddi yenilikler içermesi bekleniyor.

BUILD Etkinliği çerçevesinde yeni Ofis uygulamalarına ilişkin açıklama yapan Microsoft yöneticiler, PowerPoint örneğini verdiler. Uygulamanın yeni versiyonu değişen arayüze ve tablet seviyesinde kullanımı mümkün olan geliştirmelere rağmen şu anki mevcut sürüm kadar güçlü bir uygulama olup daha fazla görsel fonksiyon sunacak. Yapılan sunuma göre PowerPoint, Modern arayüz ile uyumlu yeni versiyonunda kullanıcılara ses ve görüntü desteği anlamında daha zengin bir ortam sunuyor olacak. Windows 8’in yanı sıra Windows RT için de sunulacak uygulamaların diğer detayları ise şu an için bilinmiyor.



