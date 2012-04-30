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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft, Barnes & Noble firmasına 300 milyon dolar yatırım yaptı

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple ile Samsung firmalarının patent konusunda karşıya karşıya gelmesi ancak üretim konusunda işbirliği yapması örneğinin bir diğerine Microsoft ve Barnes&Noble firmalarında rastlıyoruz.

Android tabanlı Nook modelleri nedeniyle Microsoft'un bir süredir lisans ücreti almak için zorladığı B&N firması bu kez Microsoft firmasından aldığı yatırımla gündeme geldi.

Bugün yapılan duyuruda Microsoft'un B&N firmasına 300 milyon dolar yatırım yaptığı ve hisselerin yüzde 17.6'sını elde ettiği açıklandı. Yüzde 82.4 ise B&N firmasında kalacak. Yatırım B&N firmasının dijital içeriklerini pazarlamak için başlattığı Newsco yan firmasına yapılacak. Ortaklık B&N firmasının dijital okuma teknolojilerine erişimi de kapsıyor.

Ortaklık kapsamında firmanın Nook adlı uygulaması Windows 8 için de uyarlanacak ve dünyanın en büyük dijital kütüphanelerinden birisi Windows kullanıcılarına sunulmuş olacak.

B&N firması Amazon'un ardından en büyük ikinci e-kitap platformu ve e-okuyucu üreticisi. Microsoft'un bu hamleyle dijital kitap alanında Windows 8 işletim sistemine önemli bir katkı yapacağı tahmin ediliyor.

http://www.microsoft.com/en-us/news/Press/2012/Apr12/04-30CorpNews.aspx Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
E_Aydin35 7 yıl
Microsoft'un Windows Phone 8'e yatırım yapması güzel bir haber, insanlar Microsoftu beklemekden patladı, bence Windwos Phone 8 ile mükemmelliğe en yakın işletim sistemi olmazsa işi fazlasıyla İOS ve Android'in karşısında zor..
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janparey 7 yıl
Bu iş dünyası beni hergün dumur ediyo.Daha geçen gün microsoft bize rahat vermiyo android patentleri yüzünden saldırıyo oramı mıncıklıyo buramı mıncıklıyo diyen ve genelge yayınlayan barnes&noble şimdi gidip o şirketle ortaklık yapmış! çok garip.Microsoft acaba windows 8 planları yüzünden tehditler filan mı savurdu,seni sonun olurum gibisinden birşeyler filan mı dedi?Çünkü bunlar bu alemin kabadayısı.Her istediklerini istedikleri şekilde alıyorlar.Detaylı bilgi için : google
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haymatloshan 7 yıl
Tam bilmiyorum ama mümkünse eğer e-ink teknolojisi kullanılabilir mi tabletlerde?Eğer öyleyse belki Windows 8'li tabletlerde bunu görebiliriz.
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