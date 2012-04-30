Microsoft, Barnes & Noble firmasına 300 milyon dolar yatırım yaptı

Apple ile Samsung firmalarının patent konusunda karşıya karşıya gelmesi ancak üretim konusunda işbirliği yapması örneğinin bir diğerine Microsoft ve Barnes&Noble firmalarında rastlıyoruz.





Android tabanlı Nook modelleri nedeniyle Microsoft'un bir süredir lisans ücreti almak için zorladığı B&N firması bu kez Microsoft firmasından aldığı yatırımla gündeme geldi.





Bugün yapılan duyuruda Microsoft'un B&N firmasına 300 milyon dolar yatırım yaptığı ve hisselerin yüzde 17.6'sını elde ettiği açıklandı. Yüzde 82.4 ise B&N firmasında kalacak. Yatırım B&N firmasının dijital içeriklerini pazarlamak için başlattığı Newsco yan firmasına yapılacak. Ortaklık B&N firmasının dijital okuma teknolojilerine erişimi de kapsıyor.





Ortaklık kapsamında firmanın Nook adlı uygulaması Windows 8 için de uyarlanacak ve dünyanın en büyük dijital kütüphanelerinden birisi Windows kullanıcılarına sunulmuş olacak.





B&N firması Amazon'un ardından en büyük ikinci e-kitap platformu ve e-okuyucu üreticisi. Microsoft'un bu hamleyle dijital kitap alanında Windows 8 işletim sistemine önemli bir katkı yapacağı tahmin ediliyor.