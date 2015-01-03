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Microsoft Bing ve Yahoo servisleri kısa süreli olarak hizmet dışı kaldı

4 yıl
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Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
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Microsoft Bing ve Yahoo servisleri kısa süreli olarak hizmet dışı kaldı
Bir kaç saat önce Microsoft'un arama motoru servisi Bing ve Yahoo'nun aynı hizmeti sunan aracı Yahoo Search yaklaşık 20 dakika hizmet dışı kaldı. Kesinti öncelikle Twitter'da ki kullanıcıların mesajları ile fark edildi, isitdownrightnow.com sitesinden kontrol edildiğinde ise iki servisin isteklere yanıt veremediği görüldü. Yahoo Search servisinin de Bing servisi tarafından destekleniyor olması iki arama motorunun aynı zamanda çevrimdışı olmasına sebep oldu.

Bazı kullanıcılar Outlook ve Hotmail servislerine de erişim sıkıntıları olduğunu belirtirken Microsoft'tan ise açıklama gecikmedi. Kısa bir açıklama yayınlayan şirket kesintiyi onayladı fakat servisi hızlı bir çalışmayla tekrar devreye sokmayı başardı. Çok kısa bir süre sonra da Yahoo tarafından kesintiyi doğrulayan benzer bir açıklama yapıldı. İki servis de kısa süreli kesintiyi aşarak tekrar hizmet vermeye başladılar.
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yonex78 4 yıl
yahoo search ın bing ile baglantılı olması beni şaşırttı dogrusu
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doctor_bey 4 yıl
Boşuna demiyorlar siber savaşlar başladı diye, kesin Çinli bi hackerın canı sıkılmıştır
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javaprof 4 yıl
türkiyede bi işe yaramıyorlar zaten japonyaya yatırımın yarını türkiyeye yapsa yahoo türkiyenin en çok kazanan sitelerinden olur.
bakın şu site 1.5 ay önce kuruldu google da 1. gün 3 sıra 2. gün 1. sıraya çıktı
kayra-zemin.besaba.com/...
ama bing ve yahoonun her gün botları gelmesine rağmen sırlamada bile çıkmıyor.
google.com.tr/... bu google
bu saçmalık ta yahoo search.yahoo.com/...

bence türkiye olarak bize önem vermeyen bu siteleri hiç kullanmayarak gerekli cevabı vermeliyiz.hotmaili bile kullanmayın. yapacaklarsa tam yapsınlar.
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yonex78 4 yıl
Sonumuz hayrola amerikan şirketleri bir bir saldırı altında
Siber savaşlar hızlandı sanırım....
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