Microsoft Bing ve Yahoo servisleri kısa süreli olarak hizmet dışı kaldı

Bir kaç saat önce Microsoft'un arama motoru servisi Bing ve Yahoo'nun aynı hizmeti sunan aracı Yahoo Search yaklaşık 20 dakika hizmet dışı kaldı. Kesinti öncelikle Twitter'da ki kullanıcıların mesajları ile fark edildi, isitdownrightnow.com sitesinden kontrol edildiğinde ise iki servisin isteklere yanıt veremediği görüldü. Yahoo Search servisinin de Bing servisi tarafından destekleniyor olması iki arama motorunun aynı zamanda çevrimdışı olmasına sebep oldu.

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Bazı kullanıcılar Outlook ve Hotmail servislerine de erişim sıkıntıları olduğunu belirtirken Microsoft'tan ise açıklama gecikmedi. Kısa bir açıklama yayınlayan şirket kesintiyi onayladı fakat servisi hızlı bir çalışmayla tekrar devreye sokmayı başardı. Çok kısa bir süre sonra da Yahoo tarafından kesintiyi doğrulayan benzer bir açıklama yapıldı. İki servis de kısa süreli kesintiyi aşarak tekrar hizmet vermeye başladılar.