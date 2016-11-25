Microsoft CEO’su Satya Nadella, iPad Pro ile alay etti

Teknoloji gündemini yakından takip edenlerin hatırlayacağı gibi Apple’ın en yetkili ismi olan Tim Cook, Microsoft Surface piyasaya sürüldüğünde "Buzdolabı ve tost makinesini birlikte sunabilirsiniz ancak bu kullanıcıları muhtemelen memnun etmez." şeklinde bir açıklama yaparak cihazın genel yapısıyla dalga geçmişti. Böylesi bir benzetmeye rağmen kısa süre sonra yakın çizgiye sahip iPad Pro’nun piyasaya sürülmesi ise eleştirilere neden oldu.

Son röportajında gelen bir soru üzerine konuya değinen Microsoft CEO’su Satya Nadella, 3 yıl önce Surface’in sorgulandığını ve kullanıcıların böyle bir cihaza ihtiyaç duymayacağı yönünde açıklamaların yapıldığını dile getirerek artık rakiplerinin dahi buzdolabıyla tost makinesini bir araya getirdiğini belitti.

Tim Cook'a yüklenen CEO, eleştirilere rağmen Apple’ın Microsoft’u taklit ettiğini ima etti. Neredeyse eline geçen her fırsatta Surface üzerinden iPad Pro’ya sataşan Microsoft, yayınladığı son reklamda da Üstü kapalı şekilde'a yüklenen CEO, eleştirilere rağmen Apple’ınima etti. Neredeyse eline geçen her fırsatta Surface üzerinden iPad Pro’ya sataşan Microsoft, yayınladığı son reklamda da Cortana ile Siri’yi karşı karşıya getirmişti.

http://www.afr.com/technology/technology-companies/microsoft/how-satya-nadella-is-making-microsoft-cool-again-and-taking-on-apple-and-amazon-20161118-gssfb1