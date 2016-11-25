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Microsoft CEO’su Satya Nadella, iPad Pro ile alay etti

Microsoft CEO’su Satya Nadella, Apple CEO’su Tim Cook’un Microsoft Surface’e yaptığı eleştirilere üç yıl sonra cevap verdi. Nadella, alaycı bir dille Apple’ın Microsoft’u taklit ettiğini dile getirdi.
2 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Teknoloji gündemini yakından takip edenlerin hatırlayacağı gibi Apple’ın en yetkili ismi olan Tim Cook, Microsoft Surface piyasaya sürüldüğünde "Buzdolabı ve tost makinesini birlikte sunabilirsiniz ancak bu kullanıcıları muhtemelen memnun etmez." şeklinde bir açıklama yaparak cihazın genel yapısıyla dalga geçmişti. Böylesi bir benzetmeye rağmen kısa süre sonra yakın çizgiye sahip iPad Pro’nun piyasaya sürülmesi ise eleştirilere neden oldu.
Son röportajında gelen bir soru üzerine konuya değinen Microsoft CEO’su Satya Nadella, 3 yıl önce Surface’in sorgulandığını ve kullanıcıların böyle bir cihaza ihtiyaç duymayacağı yönünde açıklamaların yapıldığını dile getirerek artık rakiplerinin dahi buzdolabıyla tost makinesini bir araya getirdiğini belitti.
Üstü kapalı şekilde Tim Cook'a yüklenen CEO, eleştirilere rağmen Apple’ın Microsoft’u taklit ettiğini ima etti. Neredeyse eline geçen her fırsatta Surface üzerinden iPad Pro’ya sataşan Microsoft, yayınladığı son reklamda da Cortana ile Siri’yi karşı karşıya getirmişti.

http://www.afr.com/technology/technology-companies/microsoft/how-satya-nadella-is-making-microsoft-cool-again-and-taking-on-apple-and-amazon-20161118-gssfb1 Yorum Yaz
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yoksulseytan22 2 yıl en beğenilen
Nerenizle okuyorsunuz haberi. Apple kezban ceosu, MİCROSOFT a üç yıl önce laf atmış. Sizin iş tutmaz diye.hemde alay ederek. Yani Tim Cook, Ballmerin yaptığı kezbanlığı yapmış.
Microsoft ise birşey dememiş.
Üç yıl sonra, tim cook kezibanı tükürdüğünü yalamakla kalmamış, laf attığı ürünü taklit etmiş.(steve jobsun kemikleri sızlıyor)
Satya ise nooldu yaprraaağımm, atıp tutuyordun nooldu demiş.
Fanboy olmayın, yazık etmeyin kendinize.
Nerenizle okuyorsunuz haberi. Apple kezban ceosu, MİCROSOFT a üç yıl önce laf atmış. Sizin iş tutmaz diye.hemde alay ederek. Yani Tim Cook, Ballmerin yaptığı k...
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Ömürcan 2 yıl
Microsoft hakli diyecegim hic haklima gelmezdi ama apple bu sefer hak etmis.
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Xloud 2 yıl
Apple her sene tükürdüğünü yalıyor şaşırtıcı değil iPad Pro. Seneye Surfacebook taklidi MacPad falan yaparlarsa hiç sürrpriz olmaz...
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flexii_87 2 yıl
bende biraz kendi fikirlerimi paylaşıcam
profosyonel olarak düğün fotoğrafçılığı yapıyorum
cidden ipad bir yerden sonra tıkandı, ipad pro modelini macos işletim sistemi ile çıkarsalardı çatır çatır satardı, bende alırdım
adobe cc, adobe after effects, sony vegas vs. programlar da surface pro3-4 çatır çatır saydırıyor ateş ediyor
bir nevi ağır işler için taşınabilir mobilite vs kavramlarını bir araya toplamış biçilmiş kaftan
saygılarımla.
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hadjimurat 2 yıl
Cok uzun zamandır windows tablet kullanan birisi olarak sunu net soyluyorum windows kullanımı ve tablet rahatlıgı hiç bir işletim sisteminde yok ios artık tablette yetersiz kalıyor
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Umutcan 2 yıl
Ipad pro'nun Surface pro'dan esinlenilerek çıkarıldığını görmek için kahin olmaya gerek yok. Kalem ve klavye aksesuarı bile aynı şekilde yapılmış.
Ha düşününce ikisi de harika cihazlar fakat kullanım amaçlarını düşününce Surface pro desktop işletim sisteminin profesyonel kullanıcılara verdiği
esnek imkanlar açısından önde. Rakip cihazlar olsalar da Ipad pro'nun Mac OS yerine IOS kullanması sebebiyle standart ipad'den çok bir farkı olmadığını düşünüyorum.
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01001101 2 yıl
apple bir kez daha kandırılmış.
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kadirirdem 2 yıl
Tim kendi kaşınmış...
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magicrea 2 yıl
amaç facebook, youtube vs vs ipad kral.
gel gelelim surface iyi cihaz. tablet değil bilgisayar.
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mehmedaltair 2 yıl
Surface pro 3'teki pil sorununu 1.5 yıl çözemeyen ve bunun için 10'dan fazla güncelleme çıkaran firmayı ciddiye almak saçmalık
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WB 2 yıl
Apple ile ugrasacagina kendi satislarina bak, baska markalari elestiren markalara ayar oluyorum..
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sosisvesalam 2 yıl
o zaman dans

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Amd64x2 2 yıl
7 inç piranha yada dark evopad 'in CEO su ne diyor acaba bu işe.
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_EsmeR 2 yıl Amd64x2
Amd64x2
7 inç piranha yada dark evopad 'in CEO su ne diyor acaba bu işe.

Bu yorumu görünce acayip gülesim geldi yaaa


Bende merak ettim hocam ne diyorlar acaba
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