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Microsoft Edge kısa süre sonra eklentileri destekleyecek

Microsoft'un yeni nesil internet tarayıcısı bu ay sonunda eklenti desteğine kavuşacak. Mart ayı sonuna kadar gelmesi beklenen yeni Redstone sürümü Edge'e eklenti desteği getiren ilk yapı olacak.
3 yıl
3,7b
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Tarayıcılar
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft zaten daha önce Edge tarayıcısına eklenti desteği getireceği sözünü vermiş ve konuya yakın kaynaklar 2016 ortasında yayınlanacak Windows 10 Redstone güncellemesiyle eklenti desteğinin geleceğini söylemişti. Gelen haberler artık bunun gerçekleşmesinin an meselesi olduğunu gösteriyor.
WinBeta tarafından yayınlanan bir rapora göre Microsoft, artık Microsoft Edge eklenti desteğine son rötuşları veriyor ve ay sonunda yayınlanması beklenen Windows 10 Redstone yapısında bu özelliğe yer verecek. Kaynaklar, 14284 numaralı yapının Edge eklenti desteğini içeren ilk rs1_release sürümü olacağını söylüyorlar. Insider programının patronu Gabe Aul, meşhur kırmızı düğmesine basana kadar Microsoft'un yeni yapıyı tam olarak hangi gün yayınlayacağını bilmek zor. Ancak rahatlıkla buna çok yakınımızda olduğunu söyleyebiliriz.

Detaylar BUILD geliştirici konferansında

Yazılım devi hala geçen yıl onaylanan eklenti desteğiyle ilgili detay vermemek için ağzını sıkı tutuyor. Bu nedenle yeni özellik hakkında pek fazla bir şey bilinmiyor. Ancak bu ay San Francisco'da gerçekleştirilecek olan BUILD geliştirici konferansı sırasında eklentilerin nasıl çalışacağı hakkında daha fazla bilgi edinebileceğiz.
Ayrıca geliştiriciler, Moscone Center'da gerçekleştirilecek etkinlikte, Chrome uzantılarını Edge üzerine nasıl taşıyabilecekleri konusununda fikir sahibi olabilecekler. Redstone güncellemesinin Haziran ayında genel kullanıma açılması bekleniyor. Yani geliştiricilerin popüler Chrome uzantılarını Edge tarayıcısına uyarması için önlerinde yaklaşık üç aylık bir zaman dilimi olacak.

http://www.winbeta.org/news/windows-10-redstone-extensions-edge-now-ready-insiders Yorum Yaz
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açmayın-bağıran-karı 3 yıl
Çok geç kaldılar. Ölü doğdu Edge. 2 yıl sonra bile aynı şimdiki ie gibi sadece bi kenarda duracak kimse kullanmayacak. Bunları görmek için kahin olmaya gerek yok.
Çok geç kaldılar. Ölü doğdu Edge. 2 yıl sonra bile aynı şimdiki ie gibi sadece bi kenarda duracak kimse kullanmayacak. Bunları görmek için kahin olmaya gerek y...
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eulogy 3 yıl
1ses1
Windows u kullananlar çoğu bizim gibi meraklı değil. İnternete ne ile girilir ahanda şu e harfi var ordan. Bizim gibi kullanıcıların en az 2 tane farklı tarayıcısı yüklüdür pc de. Yakınım olur arkadaşım olur şu siteye girmiyor dediğinde ya chorome ya mozilla yada opera yüklerim ve aldığım yanıt bunlarda giriyor öylemi oluyor.Kısaca windows bütünleşik yada güncelleme ile getirdiği her program illaki kullanılır. Bu iyi olsun kötü olsun yapıcak birşey yok alternatif rahat ve pc deki bütün programları çalıştıran başka bir yazılım olsa onu kullanırdım ama çare yok gebe kalmışımız bir kere.

Windowsu kullanan ve bahsettiğin gibi olan kullanıcıların yine bahsettiğin gibi olmasının sebebi windows değil.
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serafon 3 yıl
Eksiği ve problemi çok edge in maalesef. Gelecek vadediyor ama Microsoft stratejisi gereği %30 u hazır olunca piyasaya sürmüşler tabiri caizse. Temeli sağlamsa ama zamanla olgunlaşacaktır. Zaten adamlar bunun farkında olarak bir sorun oldu mu otomatik ie ye yönlendiriyorlar :D
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myhotyro 3 yıl
1ses1
Windows u kullananlar çoğu bizim gibi meraklı değil. İnternete ne ile girilir ahanda şu e harfi var ordan. Bizim gibi kullanıcıların en az 2 tane farklı tarayıcısı yüklüdür pc de. Yakınım olur arkadaşım olur şu siteye girmiyor dediğinde ya chorome ya mozilla yada opera yüklerim ve aldığım yanıt bunlarda giriyor öylemi oluyor.Kısaca windows bütünleşik yada güncelleme ile getirdiği her program illaki kullanılır. Bu iyi olsun kötü olsun yapıcak birşey yok alternatif rahat ve pc deki bütün programları çalıştıran başka bir yazılım olsa onu kullanırdım ama çare yok gebe kalmışımız bir kere.

Dediğin gibi olsaydı, IE Chroma geçilmezdi Windows'da.
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kadirirdem 3 yıl
Chrome ile devam ediyorum...
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1ses1 3 yıl
Windows u kullananlar çoğu bizim gibi meraklı değil. İnternete ne ile girilir ahanda şu e harfi var ordan. Bizim gibi kullanıcıların en az 2 tane farklı tarayıcısı yüklüdür pc de. Yakınım olur arkadaşım olur şu siteye girmiyor dediğinde ya chorome ya mozilla yada opera yüklerim ve aldığım yanıt bunlarda giriyor öylemi oluyor.
Kısaca windows bütünleşik yada güncelleme ile getirdiği her program illaki kullanılır. Bu iyi olsun kötü olsun yapıcak birşey yok alternatif rahat ve pc deki bütün programları çalıştıran başka bir yazılım olsa onu kullanırdım ama çare yok gebe kalmışımız bir kere.
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simbolmina 3 yıl
Redstone seneye (2017) kaldı diye haberler dolaşıyordu geçenlerde. Bu eklenti desteği harici bir güncelleme olabilir.
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açmayın-bağıran-karı 3 yıl
Çok geç kaldılar. Ölü doğdu Edge. 2 yıl sonra bile aynı şimdiki ie gibi sadece bi kenarda duracak kimse kullanmayacak. Bunları görmek için kahin olmaya gerek yok.
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GylR? 3 yıl
Kendi kafana sıkmaya çok meraklısın MS
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smart1978 3 yıl
Eski model Windows Phone lar beta kullandiklarini biliyorlar ama beta nedir idrak edememisler.
Bende Lumia 950 XL var tarayicisi cok iyi hizli .
Zamanla daha da iyilesmekte ustelik . Ortalama haftada 1-2 isletim sistemi guncellemesi de geliyor .
Ideal konumda degiller ama cabalari da inkar edilemez.
Sorunlu olanlarin en buyuk sikintisi firmware cikmadan windows 10 mobile insider a gecilmesinden sikayetler .
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