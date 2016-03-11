Microsoft Edge kısa süre sonra eklentileri destekleyecek

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Microsoft zaten daha önce Edge tarayıcısına eklenti desteği getireceği sözünü vermiş ve konuya yakın kaynaklar 2016 ortasında yayınlanacak Windows 10 Redstone güncellemesiyle eklenti desteğinin geleceğini söylemişti. Gelen haberler artık bunun gerçekleşmesinin an meselesi olduğunu gösteriyor.
WinBeta tarafından yayınlanan bir rapora göre Microsoft, artık Microsoft Edge eklenti desteğine son rötuşları veriyor ve ay sonunda yayınlanması beklenen Windows 10 Redstone yapısında bu özelliğe yer verecek. Kaynaklar, 14284 numaralı yapının Edge eklenti desteğini içeren ilk rs1_release sürümü olacağını söylüyorlar. Insider programının patronu Gabe Aul, meşhur kırmızı düğmesine basana kadar Microsoft'un yeni yapıyı tam olarak hangi gün yayınlayacağını bilmek zor. Ancak rahatlıkla buna çok yakınımızda olduğunu söyleyebiliriz.
Detaylar BUILD geliştirici konferansında
Yazılım devi hala geçen yıl onaylanan eklenti desteğiyle ilgili detay vermemek için ağzını sıkı tutuyor. Bu nedenle yeni özellik hakkında pek fazla bir şey bilinmiyor. Ancak bu ay San Francisco'da gerçekleştirilecek olan BUILD geliştirici konferansı sırasında eklentilerin nasıl çalışacağı hakkında daha fazla bilgi edinebileceğiz.
Ayrıca geliştiriciler, Moscone Center'da gerçekleştirilecek etkinlikte, Chrome uzantılarını Edge üzerine nasıl taşıyabilecekleri konusununda fikir sahibi olabilecekler. Redstone güncellemesinin Haziran ayında genel kullanıma açılması bekleniyor. Yani geliştiricilerin popüler Chrome uzantılarını Edge tarayıcısına uyarması için önlerinde yaklaşık üç aylık bir zaman dilimi olacak.
http://www.winbeta.org/news/windows-10-redstone-extensions-edge-now-ready-insiders Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Windowsu kullanan ve bahsettiğin gibi olan kullanıcıların yine bahsettiğin gibi olmasının sebebi windows değil.
Dediğin gibi olsaydı, IE Chroma geçilmezdi Windows'da.
Kısaca windows bütünleşik yada güncelleme ile getirdiği her program illaki kullanılır. Bu iyi olsun kötü olsun yapıcak birşey yok alternatif rahat ve pc deki bütün programları çalıştıran başka bir yazılım olsa onu kullanırdım ama çare yok gebe kalmışımız bir kere.
Bende Lumia 950 XL var tarayicisi cok iyi hizli .
Zamanla daha da iyilesmekte ustelik . Ortalama haftada 1-2 isletim sistemi guncellemesi de geliyor .
Ideal konumda degiller ama cabalari da inkar edilemez.
Sorunlu olanlarin en buyuk sikintisi firmware cikmadan windows 10 mobile insider a gecilmesinden sikayetler .
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