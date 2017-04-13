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Microsoft Edge, pil kullanım testinde Chrome’u ve Firefox’u büyük farkla geçti

Microsoft, Edge 40’ın pil kullanımının ne kadar iyi olduğunu göstermek amacıyla gerçekleştirdiği yeni testi paylaştı. Tarayıcı hem Chrome’u, hem de Firefox’u büyük farkla geride bırakmayı başardı.
2 yıl
4b
1
42
Tarayıcılar
Emre Karakullukçu
Yazar
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Windows 10 Creators Update ile birlikte gelen Edge 40 (EdgeHTML 15), Microsoft’un yeni paylaştığı pil kullanım testine göre Google’ın web tarayıcısı Chrome’dan (57)  ve Mozilla Firefox’dan (52) çok daha az enerji tüketiyor.

Aynı model dizüstü bilgisayarlarla gerçekleştirilen test, internette gezinme ve video izleme olarak iki farklı kategoriden oluşuyordu. En az 16 kere tekrarlanan testlerde Vimeo üzerinden açılan videolarla Chrome kullanan dizüstü bilgisayar 557 dakika (9:17:03), Firefox kullanan bilgisayar 424 dakika (7:04:19) ve Microsoft Edge kullanan bilgisayar 751 dakika (12:31:08) açık kalabildi. Bu sonuçlara göre Edge, Chrome’dan yüzde 31 ve Firefox’dan yüzde 44 daha az enerji tüketimi gerçekleştiriyor.


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kaazto28 2 yıl en beğenilen
opera da bir vpn var, o biçim :)
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adnan96 2 yıl
Buna benzer bir test daha vardı aylar önce izlemiştim orada da Edge 1. geliyordu ama testte Opera da vardı ve 2. olmuştu. O video sayesinde Chrome'dan Opera'ya geçmiştim. Çok memnunum, öneririm.
Buna benzer bir test daha vardı aylar önce izlemiştim orada da Edge 1. geliyordu ama testte Opera da vardı ve 2. olmuştu. O video sayesinde Chrome'dan Opera'ya ...
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Selçuk ALAGÖZ 2 yıl
14 yıldır microsoftun tarayıcılarını sadece Operayı indirmek için kullanıyorum.
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Stradale 2 yıl
Buraya en iyi tarayıcı chrome yazanlar, explorerdan sonra sadece chrome kullananlar oluyor. En iyi tarayıcı opera yazanlar ise, tüm varyasyonları deneyip en iyisinde karar kılmış kullanıcılar oluyor. Yani chrome severlerin çoğu tarayıcı bazında olaylara at gözlüğüyle bakıyor denebilir. He edge gerçekten hızlı ancak diğer tarayıcılardan alışageldiğimiz hiçbir eklentiyi barındırmıyor. Bence şu an kullanmaya uygun görünmüyor. 0.2 saniye yavaş olsun, kullanımı kolay olsun.
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aycibin 2 yıl
bu haber birkaç ay önce yayınlanmıştı.chrome'un ne kadar cpu ve ram düşmanı olduğunu hatırlatırım.ne mobilde ne de windows'ta chrome kullanmıyorum.
opera'yı tek geçerim.hele ****er ile cpu tüketimi daha da düşüyor.edge de denedim.onu da beğendim.hem kullanım hızı hel kaynakları kulanımı.opera'ya yakın sayılır.
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CoreXXX 2 yıl
uzun zamandır edge kullanıyorum. sadece vpn için chrome açıyorum bazen. ozaman edgenin kalitesi açığa çıkıyor. günden günede iyiye gidiyor edge. bence geleceğin tarayıcısı
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firtinax 2 yıl
Opera bi tane...
Edge görünüş itibariyle bile çok itici...
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zarci 2 yıl
en az 5 kez opera kurdum ama alışamayıp tekrar sildim. Ne kadar pil yesede chrome kullanmaktan vazgeçemiyorum
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axaxa 2 yıl
Tarayıcı dediğin hafif ve hızlı olmalı yoksa mozilla gibi chrome gibi sıkıntı oluyor.
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spaydix 2 yıl
10 seneden fazla opera kullanıyorum muhteşem
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Eeltorm 2 yıl
Yıllardır Opera'dan başka kullanmam diğerlerine göre en iyisi bence yanına bazen Edge'de kullanmaya başladım dedikleri kadar hızlı.
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DH Misafiri 2 yıl
Edge en iyisi. Çok seri ve kullanışlı.
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ahmetsaid_ak 2 yıl
Edge reklamları genelde Opera reklamına dönüşüyor.
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