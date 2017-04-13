Microsoft Edge, pil kullanım testinde Chrome’u ve Firefox’u büyük farkla geçti

Windows 10 Creators Update ile birlikte gelen Edge 40 (EdgeHTML 15), Microsoft’un yeni paylaştığı pil kullanım testine göre Google’ın web tarayıcısı Chrome’dan (57) ve Mozilla Firefox’dan (52) çok daha az enerji tüketiyor.
Aynı model dizüstü bilgisayarlarla gerçekleştirilen test, internette gezinme ve video izleme olarak iki farklı kategoriden oluşuyordu. En az 16 kere tekrarlanan testlerde Vimeo üzerinden açılan videolarla Chrome kullanan dizüstü bilgisayar 557 dakika (9:17:03), Firefox kullanan bilgisayar 424 dakika (7:04:19) ve Microsoft Edge kullanan bilgisayar 751 dakika (12:31:08) açık kalabildi. Bu sonuçlara göre Edge, Chrome’dan yüzde 31 ve Firefox’dan yüzde 44 daha az enerji tüketimi gerçekleştiriyor.
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opera'yı tek geçerim.hele ****er ile cpu tüketimi daha da düşüyor.edge de denedim.onu da beğendim.hem kullanım hızı hel kaynakları kulanımı.opera'ya yakın sayılır.
Edge görünüş itibariyle bile çok itici...
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microsoft edge, google chrome ve