Microsoft Edge’den rakiplerine büyük çalım

Edge’in kullanım oranını yaygınlaştırmak için tarayıcının artılarını ön plana çıkarmaya devam ediyor. Kısa süre önce yapılan test ile Google Chrome’un şarj tüketim oranının ne denli yüksek olduğunu, aksine Edge’in batarya konusunda ne denli cimri davrandığını video çözünürlüğü üzerinden rakiplerine yükleniyor. Microsoft, Windows 10'la birlikte daha fazla kişiye ulaşan’in kullanım oranını yaygınlaştırmak için tarayıcının artılarını ön plana çıkarmaya devam ediyor. Kısa süre önce yapılan test ile Google Chrome’un şarj tüketim oranının ne denli yüksek olduğunu, aksine Edge’in batarya konusunda ne denli cimri davrandığını kanıtlayan teknoloji devi bu kezüzerinden rakiplerine yükleniyor.

Resmi blog’ta yayınlanan açıklamaya göre Netflix platformunda çözünürlük testi gerçekleştirdiğini belirten Microsoft, Edge’in 1080p ile en yüksek çözünürlüğü destekleyen tek tarayıcı olduğunu söylüyor. Mozilla Firefox’un 46. sürümle, Google Chrome’un 51. sürümle ve Opera’nın ise 38. sürümle katıldığı testte maksimum 720p çözünürlüğe çıkarak Edge'in gerisinde kaldıkları ifade ediliyor.

Netflix’in "Ctrl+Alt+Shift+D" kısayoluyla ulaşılan gizli menüsünde de izlenilen içeriğin çözünürlüğü ve bit hızı açıkça görülebiliyor. Özellikle yurt dışında online içerik konusunda kullanıcıların ilk tercihleri arasında yer alan Netflix, Microsoft Edge ile birlikte üst seviye seyir zevki vadediyor. Bakalım Microsoft'un bu hamlelerine rakiplerinden nasıl bir cevap gelecek...

https://blogs.windows.com/windowsexperience/2016/07/13/get-better-quality-video-with-microsoft-edge/