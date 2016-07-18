Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Tarayıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft Edge’den rakiplerine büyük çalım

Teknoloji devi Microsoft’un büyük umutlarla piyasaya sürdüğü yeni nesil internet tarayıcısı Edge, Netflix platformundaki video çözünürlüğü sayesinde rakiplerinin bir adım önüne geçmeyi başarıyor.
2 yıl
8b
1
25
Tarayıcılar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Microsoft, Windows 10'la birlikte daha fazla kişiye ulaşan Edge’in kullanım oranını yaygınlaştırmak için tarayıcının artılarını ön plana çıkarmaya devam ediyor. Kısa süre önce yapılan test ile Google Chrome’un şarj tüketim oranının ne denli yüksek olduğunu, aksine Edge’in batarya konusunda ne denli cimri davrandığını kanıtlayan teknoloji devi bu kez video çözünürlüğü üzerinden rakiplerine yükleniyor.
Resmi blog’ta yayınlanan açıklamaya göre Netflix platformunda çözünürlük testi gerçekleştirdiğini belirten Microsoft, Edge’in 1080p ile en yüksek çözünürlüğü destekleyen tek tarayıcı olduğunu söylüyor. Mozilla Firefox’un 46. sürümle, Google Chrome’un 51. sürümle ve Opera’nın ise 38. sürümle katıldığı testte maksimum 720p çözünürlüğe çıkarak Edge'in gerisinde kaldıkları ifade ediliyor.
Microsoft Edge’den rakiplerine büyük çalım
 
Netflix’in "Ctrl+Alt+Shift+D" kısayoluyla ulaşılan gizli menüsünde de izlenilen içeriğin çözünürlüğü ve bit hızı açıkça görülebiliyor. Özellikle yurt dışında online içerik konusunda kullanıcıların ilk tercihleri arasında yer alan Netflix, Microsoft Edge ile birlikte üst seviye seyir zevki vadediyor. Bakalım Microsoft'un bu hamlelerine rakiplerinden nasıl bir cevap gelecek...

https://blogs.windows.com/windowsexperience/2016/07/13/get-better-quality-video-with-microsoft-edge/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
simbolmina 2 yıl en beğenilen
berkayjan
Bune lan bende bişey zannettim. Netflixi kaç kişi kullanıyor?

80 milyon abonesi varmış.
statista.com/...
1 Yanıt Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
returk 2 yıl
kekoya bak yahu netflixi kaç kişi kullanıyor diyor :)
1 Yanıt Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
berkayjan 2 yıl
Bune lan bende bişey zannettim. Netflix'i kaç kişi kullanıyor?
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Yazılımcı Online 2 yıl
Edge iyi ama chrome 'a alışan biri ie olsun edge olsun çok zorlanıyor. Şahsen ben bunlardan biriyim.

Örneğin whatsapp'dan tutun bizim foruma kadar bir çok internet sitesinde chrome direkt panodan fotoğraf yani screenshot yapıştırma özelliğine sahip. Mesela prntscrn ile SS aldınız, face whatsapp, DH burala direkt ctrl+v yaparsanız fotoğrafı paylaşabiliyorsunuz. DH de de otomatik image tagları arasına alıp yapıştırıyor upload ettikten sonra. Hayatı kolaylaştıran bir özellik.

Eklenti çeşitliliği konusunda chrome'un eline su dökecek tarayıcı yok bence. Mozilla da eklenti konusunda iyi elbette.

Yeni açılan sekmeye geçmeyince video oynatmaması çok iyi. Mesela chrome da youtube videosu izlerken yanda gördüğünüz bir videoya tıkladınız. Açılan yeni sekme buffer moduna girmeden bekliyor yüklense bile. Siz o sekmeye geçince buffer moduna geçip video yüklemeye başlıyor ve izliyorsunuz. Mozilla olsun edge olsun yeni sekmede bir video açsanız o sekmeye geçip önce videoyu durdurup sonra eski sekmenize dönmek zorunda kalıyorsunuz.


En önemlisi yer imi senkronizasyonu ya da sık kullanılanlar diyelim. Chrome harici hiç bir tarayıcıda sync modu olmasına rağmen favicon yedeklemesi yapmıyor hiç biri. Format attıktan sonra yer imlerini sync edince 500 tane yer imi varsa 500 ü de simgesiz kalıyor ve tek tek tıklayarak yüklemek zorundasınız. Ama chrome da favicon yedeği bulunmakta hesabınız ile giriş yapınca otomatik favoriler iconlarıyla birlikte geliyor tarayıcınıza. Edge de bunun hiç bir çözümü bulunmazken moziilada ise favicon eklentileriyle topluca sitelerden logo indirme eklentisi ile çözüm bulabiliyorsunuz.


EDGE chrome dan sonra hız ve stabilite konusunda gerçekten mükemmel bir tarayıcı. Fakat eksiklikleri nedeniyle hiç kullanasım gelmiyor. Özellikle yer imleri çubuğunda iconsuz yüzlerce yer iminin durması canımı sıkmasının başlıca nedeni.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 2 yıl
Malum eklenti geldiğinden beri bence bir artış söz konusu olur. Ama arayüz konusunda daha çok çalışmaları lazım bence.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Neyinkafasi 2 yıl
Ram tüketiyorda ne oluyor kaç kişi bilgisayarını bataryada sürekli kullanıyor?Ramı çok kullanıyorsa kullanıyor ama şu bir gerçekki hakkını her türlü veriyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nu.D.38 2 yıl
Şu tarayıcı sevdandan vazgeç microsoft yenilgiyi kabul et artık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
joyberk 2 yıl
internet tarayıcı savaşında google chrome daima bir adım öndedir
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Utku 2 yıl joyberk
Masaüstünde chrome gibi kötü bir tarayıcı neden kullanılır hiç anlamam. İnsanlar çok garip.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Biyturs_OnSr 2 yıl
Netflix'i bilmeyen adamlar gelir burda yok o firma batacak yok bu firma en iyisi derler. At gözlükleriyle koşturmaya devam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DarkHellKnightX 2 yıl
Internet Explorer zaten Netflix için 1080p destekliyordu. Edge desteklemese saçma olurdu. Ek olarak Mac OS X 10.10.3 ve sonrasında Safari de 1080p destekliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 2 yıl
ilk başlarda edge çok iyi değildi. ama ilk çıkdığı günden bu yana 100 ün üzerinde güncelleme geldi ve şu an tarayıcı harika çalışıyor. ben şahsen edge kullanıyorum. önceden firefox kullanıyordum yine yüklü ama yüzde 90 edge. sebebide chrome gibi saçma sapan çökmeler yok. chrome öyle bi hale geldiki bazen silip geri yüklemeyince çalışmıyor bile
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
returk 2 yıl
kekoya bak yahu netflixi kaç kişi kullanıyor diyor :)
1 Yanıt Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fthkn 2 yıl returk
returk

kekoya bak yahu netflixi kaç kişi kullanıyor diyor :)

Kızma abisi daha bilmiyor öğretin. Keko demeyin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kreat 2 yıl
İnternet Explorer windows a dahili gelmeseydi kim bakardı yüzüne ????

Microsoft artık bırak abi tarayıcı işini, olmuyor neden zorluyorsun ? Windows'a odaklan, gerçi 10'a da yüksek karşıtlık teması + linux'un yıllardır kullandığı düzeni metro diye soktun gözümüze.Windows'u da rezil ettin iyice.



Yılların kullanım alışkanlığı, program desteği ve lisanslarım olmasa bakmam yüzüne windows'un...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
simbolmina 2 yıl en beğenilen
berkayjan
Bune lan bende bişey zannettim. Netflixi kaç kişi kullanıyor?

80 milyon abonesi varmış.
statista.com/...
1 Yanıt Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mahsur kalan adam 2 yıl simbolmina
simbolmina
berkayjan
Bune lan bende bişey zannettim. Netflixi kaç kişi kullanıyor?

80 milyon abonesi varmış.
statista.com/...

Hepsi uygulamadan kullanıyordur edgeden mi giriyorlar sanki
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7958 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
microsoft, microsoft edge ve
5 etiket daha internet tarayıcıları Popüler çözünürlük Tarayıcılar Yazılım
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Darbeciler Turkcell’in Gebze’deki merkezini ve Turk Telekom’u bastı! 2 yıl Meizu MX6 duyuruldu 2 yıl Sosyal medyadan darbeyi destekleyenler hakkında soruşturma başlatıldı 2 yıl Turkcell'den tepe yönetimine iki önemli atama 2 yıl Tumblr hamlesi, Yahoo’yu 700 milyon dolar zarara soktu 2 yıl Google, Android ekosistemine 2 milyon Hintli geliştirici kazandıracak 2 yıl iOS 9.3.3 güncellemesi indirmeye sunuldu 2 yıl Android'in performansını yetersiz bulan Amerikan Ordusu, iPhone'a geçiyor 2 yıl HP Elite X3, ülkemizde de satışa sunulacak 2 yıl Samsung Galaxy Note 7'nin şarj adaptörü ve Tip-C kablosu ortaya çıktı 2 yıl Xiaomi Redmi Note 4 özellikleri netleşiyor 2 yıl Apple'dan iPhone 7 için kablosuz kulaklık sürprizi 2 yıl Candy Crush yapımcısından yeni bir renk eşleme oyunu daha 2 yıl Razer Leviathan Mini "Cüssesinden büyük" bluetooth hoparlör incelemesi 2 yıl SpaceX ikinci kez karaya iniş yaptı: İşte o anlar (VİDEO) 2 yıl Mercedes'ten spor arabalardan ilham alan yüksek teknolojili golf aracı 2 yıl İşte Nokia markasını geri döndürecek telefonların özellikleri 2 yıl Asus ROG'dan dikkat çekici oyuncu klavyesi; Claymore 2 yıl “Konsollar, gün geçtikçe bilgisayarlara daha çok yaklaşıyor” 2 yıl İşte Sony'nin yeni amiral gemi telefonu; Tasarım değişiyor! 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Microsoft Edge’den rakiplerine büyük çalım Sonraki Turkcell’den engelleri ortadan kaldıran dev proje 2 yıl Opera’nın satışına izin çıkmadı 2 yıl BMW 1 Serisi Sedan resmiyet kazandı 2 yıl Battlefield 1'in yepyeni ekran görüntüleri yayınlandı 2 yıl iPhone 7′nin iPhone 6s ile karşılaştırıldığı video sızdırıldı 2 yıl Sahte Pokemon Go uygulamalarına dikkat 2 yıl AMD Radeon RX 460, MOBA oyunlarını Full HD'de oynatıyor 2 yıl Samsung Galaxy S7 Active su geçirirse, ücretsiz değişim yapılacak 2 yıl Teknololoji dünyasında son yılların en önemli haberi: ARM satılıyor 2 yıl Star Trek Beyond'a ilk tepkiler gelmeye başladı 2 yıl Suicide Squad maceraya mobilden başlıyor 2 yıl İşte en kaslı GeForce GTX 1080 ekran kartı ve 4GHz'de çalışan oyuncu RAM'leri 2 yıl Güneş diğer gezegenlerde nasıl görünüyor? İşte cevabı 2 yıl Mobil Pascal GPU’ları detaylanıyor 2 yıl Rusya, uzay bombardıman aracı mı geliştiriyor? 2 yıl 2017, MacBook Air serisinin son yılı olabilir 2 yıl Kaliforniya güneş enerjisi üretiminde tekrar rekor kırdı! 2 yıl Karşınızda yeni HTC Nexus modelleri 2 yıl 2017 model Audi RS3 Sedan test edilirken kameralara yakalandı 2 yıl 3DMark Time Spy testi satışa sunuldu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim