Microsoft Groove Music Pass kapanıyor

Microsoft’un bir türlü istediği başarıyı yakalayamayan çevrim içi müzik hizmeti Groove Music Pass kapanıyor. Firma abonelerin kayıtlı içeriklerini Spotify platformuna taşıyacağını duyurdu.

Microsoft’un gelir pastası giderek büyüyen çevrim içi müzik hizmetleri sektörüne yaptığı önemli bir hamle olan Groove Music Pass, ilk yıllarda Zune Music Pass adıyla hizmet vermiş sonrasında Xbox Music Pass adını almıştı. 2015 yılında da son haline büründü.

Windows 10 işletim sistemindeki Groove Music uygulaması ile entegre olan hizmet, böylece kolay erişim ve satın alınan parçaların uygulamaya eklenmesi gibi avantajlar da sunuyordu.

Rekabet edemedi

Ne var ki geniş bir pazara hitap etme şansı bulamayan Groove Music Pass hizmeti, yavaş yavaş gerilere düşmeye başladı. Maliyetleri karşılayamayacağını anlayan Microsoft da hizmeti sona erdirme kararı aldı.

31 Aralık 2017 tarihinde hizmet kapılarını kapatacak. Bu tarihten sonra devam eden aboneliği bulunan kullanıcılara paraları iade edilecek. Ayrıca isteğe bağlı olarak tüm kayıtlı listeler ve parçalar da Spotify’ye kaydırılacak. Spotify bu kullanıcılara iki ay ücretsiz deneme aboneliği sunacak.

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Microsoft hali hazırda Insider programında yer alan Groove Music Pass abonelerine geçiş imkanı tanımaya başladı. Gelecek hafta tüm aboneler Spotify geçiş sürecine katılabilecekler. 31 Ocak 2018 tarihinde de geçişler kapatılacak.

Windows, Office ve Azure servisleriyle büyük başarılara imza atan Microsoft ne yazık ki diğer konularda aynı başarıyı gösteremiyor. Groove Music Pass örneğinin yanında Microsoft Movies & TV video içerik platformu da sallantıda. Geçtiğimiz aylarda Disney Movies Anywhere hizmeti platformdan ayrılmıştı. Bu da platformun önemini kaybetmesine neden olmuştu. Aynı şekilde Microsoft Health platformu da eski önemini kaybetmiş durumda.