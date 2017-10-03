Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft Groove Music Pass kapanıyor

Rekabette bir türlü isteneni veremeyen Microsoft'un çevrim içi müzik hizmeti Groove Music Pass kapanıyor. Kayıtlı listeler ve parçalar Spotify platformuna taşınacak.
1 yıl
1,3b
1
3
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Microsoft’un bir türlü istediği başarıyı yakalayamayan çevrim içi müzik hizmeti Groove Music Pass kapanıyor. Firma abonelerin kayıtlı içeriklerini Spotify platformuna taşıyacağını duyurdu.

Microsoft’un gelir pastası giderek büyüyen çevrim içi müzik hizmetleri sektörüne yaptığı önemli bir hamle olan Groove Music Pass, ilk yıllarda Zune Music Pass adıyla hizmet vermiş sonrasında Xbox Music Pass adını almıştı. 2015 yılında da son haline büründü.

Windows 10 işletim sistemindeki Groove Music uygulaması ile entegre olan hizmet, böylece kolay erişim ve satın alınan parçaların uygulamaya eklenmesi gibi avantajlar da sunuyordu.

Rekabet edemedi

Ne var ki geniş bir pazara hitap etme şansı bulamayan Groove Music Pass hizmeti, yavaş yavaş gerilere düşmeye başladı. Maliyetleri karşılayamayacağını anlayan Microsoft da hizmeti sona erdirme kararı aldı.

31 Aralık 2017 tarihinde hizmet kapılarını kapatacak. Bu tarihten sonra devam eden aboneliği bulunan kullanıcılara paraları iade edilecek. Ayrıca isteğe bağlı olarak tüm kayıtlı listeler ve parçalar da Spotify’ye kaydırılacak. Spotify bu kullanıcılara iki ay ücretsiz deneme aboneliği sunacak.

Ayrıca Bkz. "BlackBerry gelirlerini arttırmaya başladı"

Microsoft hali hazırda Insider programında yer alan Groove Music Pass abonelerine geçiş imkanı tanımaya başladı. Gelecek hafta tüm aboneler Spotify geçiş sürecine katılabilecekler. 31 Ocak 2018 tarihinde de geçişler kapatılacak.

Windows, Office ve Azure servisleriyle büyük başarılara imza atan Microsoft ne yazık ki diğer konularda aynı başarıyı gösteremiyor. Groove Music Pass örneğinin yanında Microsoft Movies & TV video içerik platformu da sallantıda. Geçtiğimiz aylarda Disney Movies Anywhere hizmeti platformdan ayrılmıştı. Bu da platformun önemini kaybetmesine neden olmuştu. Aynı şekilde Microsoft Health platformu da eski önemini kaybetmiş durumda.

 

http://www.zdnet.com/article/microsoft-to-shutter-its-groove-music-service-and-migrate-users-to-spotify/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
zero fear 1 yıl en beğenilen
Bir firma Mobil ve Hizmet dünyasında bu kadar mı vizyonsuz olur ya.
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SixSixSix 1 yıl
Microsoft bir defa isim verme olarak başarılı değil ki. Groove Music Pass de neyin nesi?
MixRadio gibi mükemmel bir uygulamayı mahvetti.
Ne diyeyim, başarısızlıklarının devamını dilerim.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
asabopp 1 yıl
satya geldikten sonra şirkette önemli şeyler değişti.business konusunda bir sıkıntı yok ancak consumer tarafında durumlar gitgide kötüye gidiyor.windows phone öldü,groove öldü,sırada ne var?UWP,Cortana belki de Xbox?
hisse fiyatları yüksek ancak gitgide kurumsal bir yapıya bürünülmesi bence kötü bir seçenek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zero fear 1 yıl en beğenilen
Bir firma Mobil ve Hizmet dünyasında bu kadar mı vizyonsuz olur ya.
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Arçelik Wi-Fi ProSmart Inverter Klimalara yakından bakıyoruz 1 yıl Nokia 8'in Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı 1 yıl Tesla Model 3 üretiminde hedefleri tutturamadı: Sadece 260 adet araç üretildi 1 yıl iOS 11.0.2 yayınlandı 1 yıl Instagram hikayelerine anket özelliği geldi 1 yıl Panasonic'ten elektrikli otomobil bataryaları için dev hamle 1 yıl Kaplan MT Endonezya'da testlere başlayacak 1 yıl Gigabyte Aorus Gaming 9 anakart incelemesi "X299'u kimler almalı?" 1 yıl VTOL desteğine sahip Lilium Jet piyasaya çıkmaya hazırlanıyor 1 yıl Tesla'nın elektrikli tırına ait ilk fotoğraf ortaya çıktı 1 yıl WhatsApp kendi emojilerini kullanıma sundu 1 yıl PS4 sistem yazılımı güncellemesi 5.00 yayınlandı 1 yıl Facebook'taki Rusya kaynaklı bölücü reklamları 10 milyon ABD'li gördü 1 yıl Sony Interactive Entertainment patronu görevi bırakıyor 1 yıl Türk Telekom, kredi borcu için yine ek süre talep etti 1 yıl 2017 Nobel Fizik Ödülü'nün kazananı belli oldu 1 yıl Maliye Bakanlığı’ndan GSM operatörlerine Whatsapp incelemesi 1 yıl GameHub ile yüksek kaliteli oyunları bulut üzerinden oynanabileceksiniz 1 yıl iPhone 8, 20 Ekim’de Türkiye’de! 1 yıl Çinli JD sürücüsüz dağıtım araçlarını yola çıkardı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Microsoft Groove Music Pass kapanıyor Sonraki “iPhone X derinlik kamerası rakiplerin 2.5 yıl önünde” 1 yıl Yerli otomobil bu ay açıklanıyor: ÖTV yok, elektrikli motora öncelik! 1 yıl Google Fotoğraflar güncellemesi ile videolar daha hızlı paylaşılıyor 1 yıl Yüzde 40’lık MTV zammı aşağı çekilecek 1 yıl Resmi lansmandan önce sızdı: Karşınızda Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL 1 yıl Google'dan içerik aboneliğine yönelik yeni düzenlemeler geliyor 1 yıl Tüm MacOS ve iOS işletim sistemlerinin kaynak kodlarına sahip olabilirsiniz 1 yıl Casper F300 incelemesi "İnce, hafif, bataryası güçlü tam bir okul makinesi" 1 yıl Sağlık verilerini takip eden akıllı dövme 1 yıl TCL MOVE giyilebilir cihazları ülkemizde satışa sunuldu 1 yıl Xiaomi, Eylül ayında 10 milyon akıllı telefon satarak rekor kırdı 1 yıl Black Desert Online'ın Türkiye Beta tarihi belli oldu 1 yıl Tesla dünyanın en büyük bataryasını kuruyor: 100 günlük geri sayım başladı 1 yıl World View'in dev balonu stratosfere gitmek için yola çıktı 1 yıl Apple, fotoğraf ve yüz analizi teknolojisine sahip Regaind'i satın aldı 1 yıl Las Vegas saldırısında Google'ın arama algoritmaları çuvalladı 1 yıl Google tanınmış kişilerin hesaplarını fiziksel USB güvenlik anahtarlarıyla koruyacak 1 yıl Samsung, Galaxy S8'den kazandığının daha fazlasını iPhone X'ten kazanacak 1 yıl Huawei Mate 10 da masaüstü deneyimi sunacak 1 yıl Sony yenilenen PlayStation VR'ı duyurdu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim