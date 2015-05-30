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Microsoft Hyperlapse uygulamasına Lumia Icon desteği eklendi

3 yıl
1,2b
1
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Microsoft Hyperlapse uygulamasına Lumia Icon desteği eklendi
 
Microsoft'un farklı diğer platformlarda da yer alan elde Time-Lapse yani zaman atlamalı çekimler yapılmasına imkan tanıyan uygulaması Hyperlapse, yeni özelliklerle güncelledi.
Kişilere oldukça ilginç sonuçlar sunan Hyperlapse uygulaması, yayınlanan yeni sürümüyle öncelikle Lumia Icon (929) desteği kazandı. Bunun yanında birçok öğrenilen hatadan da kurtulan uygulama, bildiğiniz gibi Windows Phone 8.1 cihazlarla aktif olarak çalışma gösteriyor ve farklı video hızı ayarlamalarına da aktif olarak izin veriyor.
Ücretsiz olarak sunulan Hyperlapse uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/microsoft-hyperlapse-mobile-updated-lumia-icon-support Yorum Yaz
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e-Militarist 3 yıl
1020 desteği de eklendi.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Hyperlapse Mobile 1.5.5673.31410

www.microsoft.com/tr-tr/store/apps/hyperlapse-mobile/9wzdncrd1prw Mobil.

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