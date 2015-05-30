Microsoft Hyperlapse uygulamasına Lumia Icon desteği eklendi

Haber Editörü
Microsoft'un farklı diğer platformlarda da yer alan elde Time-Lapse yani zaman atlamalı çekimler yapılmasına imkan tanıyan uygulaması Hyperlapse, yeni özelliklerle güncelledi.
Kişilere oldukça ilginç sonuçlar sunan Hyperlapse uygulaması, yayınlanan yeni sürümüyle öncelikle Lumia Icon (929) desteği kazandı. Bunun yanında birçok öğrenilen hatadan da kurtulan uygulama, bildiğiniz gibi Windows Phone 8.1 cihazlarla aktif olarak çalışma gösteriyor ve farklı video hızı ayarlamalarına da aktif olarak izin veriyor.
Ücretsiz olarak sunulan Hyperlapse uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.
http://www.windowscentral.com/microsoft-hyperlapse-mobile-updated-lumia-icon-support Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hyperlapse Mobile 1.5.5673.31410
www.microsoft.com/tr-tr/store/apps/hyperlapse-mobile/9wzdncrd1prw Mobil.
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