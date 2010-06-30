Microsoft, KIN serisi cep telefonlarına son verdi

Saniyede 7 adet Windows 7 lisansı satan Microsoft, ilk defa E3 fuarında tanıttığı Xbox 360 Slim modeliyle konsol dünyasındaki başarısını bir adım daha ileri götüreceğinin sinyallerini vermiş, yeni tasarımla beğeni kazanmayı başarmıştı. Pazar eğilimleri çerçevesinde cihaz üretimine daha fazla ağırlık vereceği bir süredir konuşulmakta olan Microsoft, akıllı telefon pazarındaki agresif büyümeden pay kapabilmek için önceleri Project Pink olarak bilinen KIN serisi akıllı telefonlarını yaklaşık iki ay kadar önce pazara sunmuştu.

Akıllı telefonlar için geliştirmekte olduğu Windows Phone 7 platformunu yıl sonuna yetiştirmeye çalışan Microsoft, KIN One ve KIN Two isimli akıllı telefonlarıyla, sürekli "online" olan ve sosyal paylaşım sitelerine bağlı kalan genç kullanıcıları hedeflemişti. Windows Phone 7'den bazı ipuçları taşıyan ve Windows Mobile tabanlı yeni nesil telefonlar hakkında bazı ipuçlarına sahip olduğu öne sürülen yeni modellerin, tahminlerin oldukça altında bir satış grafiği çizdiği bir süredir sık sık gündeme getirilmekte.

Microsoft adına Japon elektronik devi Sharp tarafından üretilen ve Nvidia Tegra platformuna sahip olan telefonlar, Amerika'da Verizon tarafından kullanıma sunulmuştu. Geçtiğimiz günlerde KIN serisinde satışları arttırabilmek adına fiyatları yarı yarıya aşağı çeken Verizon, satış rakamları hakkında net bir bilgi vermese de KIN serisinin, mevcut ürün gamı içerisinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtiyor. Satış rakamlarıyla ilgili resmi rakamlar açıklanmış olmasa da endüstriyel kaynaklar, 1000 adedin biraz daha üzerini işaret ediyorlar.

KIN projesi rafa kaldırıldığı için üretime son verilmesi beklenirken, Amerika'da son telefon tükenen kadar satışların devam edeceği, Avrupa rüyasının ise başlamadan bittiği belirtiliyor. Peki, KIN One ve KIN Two modellerini geliştiren ekip ne yapacak ? Microsoft'tan yapılan açıklamaya göre KIN serisi telefonları geliştiren ekip, Windows Phone 7 takımına dahil olacak ve yeni nesil mobil işletim sisteminin geliştirme çalışmalarına odaklanılacak. Microsoft ve Verizon arasındaki iş birliği ise KIN serisi tükenene kadar sürecek.