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Microsoft, KIN serisi cep telefonlarına son verdi

Microsoft daha ikinci ayı dolmadan KIN serisi telefonların fişini çekti.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Saniyede 7 adet Windows 7 lisansı satan Microsoft, ilk defa E3 fuarında tanıttığı Xbox 360 Slim modeliyle konsol dünyasındaki başarısını bir adım daha ileri götüreceğinin sinyallerini vermiş, yeni tasarımla beğeni kazanmayı başarmıştı. Pazar eğilimleri çerçevesinde cihaz üretimine daha fazla ağırlık vereceği bir süredir konuşulmakta olan Microsoft, akıllı telefon pazarındaki agresif büyümeden pay kapabilmek için önceleri Project Pink olarak bilinen KIN serisi akıllı telefonlarını yaklaşık iki ay kadar önce pazara sunmuştu.

Akıllı telefonlar için geliştirmekte olduğu Windows Phone 7 platformunu yıl sonuna yetiştirmeye çalışan Microsoft, KIN One ve KIN Two isimli akıllı telefonlarıyla, sürekli "online" olan ve sosyal paylaşım sitelerine bağlı kalan genç kullanıcıları hedeflemişti. Windows Phone 7'den bazı ipuçları taşıyan ve Windows Mobile tabanlı yeni nesil telefonlar hakkında bazı ipuçlarına sahip olduğu öne sürülen yeni modellerin, tahminlerin oldukça altında bir satış grafiği çizdiği bir süredir sık sık gündeme getirilmekte.

Microsoft adına Japon elektronik devi Sharp tarafından üretilen ve Nvidia Tegra platformuna sahip olan telefonlar, Amerika'da Verizon tarafından kullanıma sunulmuştu. Geçtiğimiz günlerde KIN serisinde satışları arttırabilmek adına fiyatları yarı yarıya aşağı çeken Verizon, satış rakamları hakkında net bir bilgi vermese de KIN serisinin, mevcut ürün gamı içerisinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtiyor. Satış rakamlarıyla ilgili resmi rakamlar açıklanmış olmasa da endüstriyel kaynaklar, 1000 adedin biraz daha üzerini işaret ediyorlar.

KIN projesi rafa kaldırıldığı için üretime son verilmesi beklenirken, Amerika'da son telefon tükenen kadar satışların devam edeceği, Avrupa rüyasının ise başlamadan bittiği belirtiliyor. Peki, KIN One ve KIN Two modellerini geliştiren ekip ne yapacak ? Microsoft'tan yapılan açıklamaya göre KIN serisi telefonları geliştiren ekip, Windows Phone 7 takımına dahil olacak ve yeni nesil mobil işletim sisteminin geliştirme çalışmalarına odaklanılacak. Microsoft ve Verizon arasındaki iş birliği ise KIN serisi tükenene kadar sürecek.


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mehmetgirgin 9 yıl
bence doğru bir karar aldı .pek hoş görünmüyo telefon .
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Rock_Rage 9 yıl
Mcirosoft gibi bir firmanın hata yapma luksu yoktur bunlar bilinc olarak yapılmıs hamlerdir.En buyuk rakibi applenin 4 nesil urununu bekleyen bir kitleye bunu sunmak sadece bir stratejidir.Benim sahsi gorusumdur.Koskoca microsoft bole bi hata yapmaz bu hataları yapmamaları için dunyanın en iyi insalarını bunyelerine dahil ediyorlar.Bu pazarı yoklama ve kendi kisisel gelisimleri adına atılmıs bir adım gibi geliyor bana.Nerde oldugunuzu bilmeden nereye gideceginizi bilemezsiniz.
SAYGILARLA
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Emre Kocakaya 9 yıl
Mcirosoft zune dedi olmadı KIN dedi olmadı,dahada olmaz fazal ısrar etmemek lazım...
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DH Misafiri 9 yıl
Kullanıcı deneyimi ve piyasa verisi, hem de bedava hatta ürün satarak, dikkat edilirse üründe MS adı pek önde değildi. Neyse ekip zaten winmo'ya katılmış geri dönüşlere göre rötüşlarını yapacaklar sanırım.
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suslu76 9 yıl
isabet olmuş
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Vipracing 9 yıl
Hakikaten akıl sır ermiyor işlerine, Steve Ballmer Microsoft'u batırmaya kararlı anlaşılan.Niye çıkartırsın?Niye iptal edersin?
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BekirHan 9 yıl
Uzun bir süre başarı beklemeyecektir Microsoft ve bunun farkındadır. Aynı durum Xbox1 içinde geçerliydi. Daha sonra buradan kazandıkları deneyimle 2.nesil konsolu geliştirmişlerdi. Piyasa hareketlerini çok iyi okuyabilen bir firma Microsoft. Ama şu da var ki kırıcı bir ortam telefon ve işi konsol piyasasından çok çok daha zor.
Kişisel yorumum ise; bu cihazların satması pek kolay olmayacak, hoş gelmediler bana...
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KayhanKaan 9 yıl
Bu tasarımlarla tutsaydı şaşardım zaten.
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Rockmania01 9 yıl
ne gördük ne deneme yaptık nasıl satın alalım bu ürünü ben beyenmiştim ama Kın 2 yi
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blckhm 9 yıl
belliydi, güzel haber rep
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