Microsoft : Kullanılan tüm bilgisayarların yüzde 24'ü korumasız





Kendisine ait Security Essentials adlı yazılımıyla Windows kullanıcılarına ücretsiz güvenlik koruması sunan Microsoft, bununla birlikte hackerlara karşı güvenlik birimleriyle işbirliği yaparak önemli operasyonlara da imza atıyor.





Microsoft'un son güvenlik raporuna göre dünyada kullanılan PC'lerin yüzde 24'ü herhangi bir antivirüs koruması kullanmıyor. Bunlar hacker saldırılarına karşı tamamen savunmasız hale geliyor. Microsoft, antivirüs kurulu bilgisayarlara göre kurulu olmayan bilgisayarların 5.5 kat daha fazla virüs bulaşma riskine sahip olduğunu belirtiyor.





Raporda yüzde 40 ile en çok korumasız bilgisayarın Mısır'da bulunduğunun altı çiziliyor. Ardından yüzde 30 ile Hindistan, yüzde 29 ile Rusya, yüzde 26 ile ABD, yüzde 21 ile İngiltere, Brezilya ve Avustralya geliyor.





Raporda güvenlik yazılımı kullanılmamasının sadece kullanıcıdan kaynaklanan sebeplere bağlı olmadığı belirtiliyor. Yeterli bilgilendirmenin yapılmaması, bilgi vermeden sona eren deneme güvenlik yazılımları veya güvenlik yazılımlarını pasifize eden virüsler şeklinde diğer sebepler sayılıyor.





http://www.slashgear.com/microsoft-reports-that-24-of-all-pcs-are-unprotected-17278182/