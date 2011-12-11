Microsoft, NFC teknolojisinin Windows Phone 7.5'de tanımlandığını duyurdu

Temassız ödeme ve veri alışverişi gibi konularda son dönemin yükselen trendlerinden birisi olan yakın alan iletişimi - NFC teknolojisi akıllı telefonlarda yavaş yavaş kendisine yer bulmaya başladı.





Google şimdilik Nexus S modeli üzerindeki Wallet uygulaması ile ABD çapında NFC tabanlı temassız veri alışverişi ve ödeme dönemini başlatmış durumda. NFC teknolojisine ne zaman destek vereceği merakla beklenen Microsoft ise geçen hafta bir duyuru yaptı.





Bir teknoloji sitesine demeç veren Microsoft İngiltere ürün yöneticisi Will Coleman, NFC yongalarına desteğin hali hazırda Windows Phone 7.5 işletim sisteminde verildiğini, yapılacak tek şeyin sadece cihaz üreticilerinin bunu aktif etmesi olduğunu belirtti. Yani NFC desteği konusunda tüm inisiyatif şu anda cihaz üreticilerinin elinde. NFC yongası taşıyan tüm Windows Phone cihazları bu imkandan faydalanabiliyor.





Microsoft Phone şefi Andy Lees firmasının NFC ile ilgili planlarını yılın ilk aylarında basınla paylaşmıştı. NFC teknolojisi ile ilgili Microsoft'un elinde 14 farklı patent bulunuyor. NFC teknolojisi alanında Microsoft kendi ürünleriyle ön plana çıkmak istiyor. 2012 yılında piyasaya çıkacak Windows Phone cihaz serisinde daha fazla NFC seçeneği olacak ve Microsoft ilgi çekici projelerle pazara girecek.