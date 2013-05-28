Microsoft: Nokia Lumia 928'in düşük ışık kamera performansı Galaxy S4 ve iPhone 5'ten daha iyi

Windows Phone işletim sistemini kullanan akıllı telefonlar için yatırımlarına devam eden Microsoft, Lumia 920’nin kamera yeteneklerini ön plana çıkardığı videodan sonra bu defa da Amerika merkezli telefon operatörlerinden Verizon için hazırlanan Lumia 928 modelini merkeze alan yeni bir video yayınladı. Genel olarak Lumia 920 ile benzer özelliklere sahip olan ancak tasarım tarafındaki güncellemeler ile orijinal Lumia 920 modelinden daha ince ve hafif olan Lumia 928, kamera tarafında Xenon Flash kullanıyor olmasıyla da üst seviye kameralı telefonlar arasında önemli bir yere sahip.

Microsoft tarafından hazırlanan yeni videoda, Xenon Flash’lı ve PureView kamera teknolojisine sahip Lumia 928, düşük ışık koşullarında Samsung’un yeni amiral gemi modeli olan Galaxy S4 ve iPhone 5 ile kıyaslanıyor. Videodan da anlaşılabileceği üzere, Xenon Flash kullanımının düşük ışık performansına katkısına vurgu yapılan Lumia 928, en sonda ise açık bir şekilde rakiplerinden daha iyi düşük ışık kamera performansına sahip cihaz olara gösteriliyor. Amerika pazarı için hazırlanan Lumia 928’in Avrupa’ya gelmesi beklenmezken, Haziran ayı sonlarına doğru 6 katmanlı lense sahip olan yeni Lumia 925, Nokia’nın en yeni ve iddialı modeli olarak Avrupa’da kullanıma sunulmuş olacak.



