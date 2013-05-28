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Microsoft: Nokia Lumia 928'in düşük ışık kamera performansı Galaxy S4 ve iPhone 5'ten daha iyi

5 yıl
1,7b
1
54
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft: Nokia Lumia 928'in düşük ışık kamera performansı Galaxy S4 ve iPhone 5'ten daha iyi
Windows Phone işletim sistemini kullanan akıllı telefonlar için yatırımlarına devam eden Microsoft, Lumia 920’nin kamera yeteneklerini ön plana çıkardığı videodan sonra bu defa da Amerika merkezli telefon operatörlerinden Verizon için hazırlanan Lumia 928 modelini merkeze alan yeni bir video yayınladı. Genel olarak Lumia 920 ile benzer özelliklere sahip olan ancak tasarım tarafındaki güncellemeler ile orijinal Lumia 920 modelinden daha ince ve hafif olan Lumia 928, kamera tarafında Xenon Flash kullanıyor olmasıyla da üst seviye kameralı telefonlar arasında önemli bir yere sahip.
Microsoft tarafından hazırlanan yeni videoda, Xenon Flash’lı ve PureView kamera teknolojisine sahip Lumia 928, düşük ışık koşullarında Samsung’un yeni amiral gemi modeli olan Galaxy S4 ve iPhone 5 ile kıyaslanıyor. Videodan da anlaşılabileceği üzere, Xenon Flash kullanımının düşük ışık performansına katkısına vurgu yapılan Lumia 928, en sonda ise açık bir şekilde rakiplerinden daha iyi düşük ışık kamera performansına sahip cihaz olara gösteriliyor. Amerika pazarı için hazırlanan Lumia 928’in Avrupa’ya gelmesi beklenmezken, Haziran ayı sonlarına doğru 6 katmanlı lense sahip olan yeni Lumia 925, Nokia’nın en yeni ve iddialı modeli olarak Avrupa’da kullanıma sunulmuş olacak. 

 
 

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ZEUS__ 5 yıl en beğenilen akrepyusuf
akrepyusuf

suda çekim yapıyor mu?

niye sen balık mısın gardaş.
3 Yanıt Yanıtla +71
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1OOOOOO 5 yıl
en ince telefon diye çıkış yapanı gördük
en iyi kamera diye çıkış yapan telefonu gördük
en hızlı telefon diye çıkış yapanı gördük
en büyük ekran diye çıkış yapanı gördük

düşük ışıkta en iyi kamera performansı diye çıkış yapmak nası bi çıkış yapma olayı anlamadım çıkış yapacak yer kalmadı demek
en ince telefon diye çıkış yapanı gördüken iyi kamera diye çıkış yapan telefonu gördüken hızlı telefon diye çıkış yapanı gördüken büyük ekran ...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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FRAPS 5 yıl
Güzel tasarım, güzel özellikler , ama ülkemize gelmeyecek olması kötü olmuş
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thanatos13 5 yıl
telefon iyide uygulama olayi koskoca bir 0.. win8'in acilen uygulamalara el atmasi lazim.
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6.6.6 5 yıl
onlerden
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Pondera 5 yıl
Akşm akşam güleceğim yoktu valla. :D Olay nerelere geldi. Suda çekim yapmak, karanlıkta çekim yapmak. Telefon alırken bunların tartılacağını düşünmezdim. Hepimiz doğa adamı olmuşuz valla. Su altı belgeselinden, gece çekimlerine. Discovery'de paylaşırız artık. :) Yanlış anlamayın olumsuz birşey olarak söylemiyorum sadece garibime gitti bunlar. Şu an bile alsam benim çok dikkat etmeyeceğim şeyler..
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caution 5 yıl
928 de xenon var ama bize gelecek olan 925 te çift led var ..neden bir şeyi tam yapmazlar...
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digimon52 5 yıl
Aklima geldi Ya kamera kullanmayanlar.
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FenderS 5 yıl
tabi başka bişey yok ki ilgi çekici kameraya başvuruyorlar..
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Lath.Crusader 5 yıl
Kesin xenon koymamışlardır diye girdim... Koymuşlar...
N8 e bir alternatif çıktı o zaman...
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wolf silver 5 yıl
zaten bizde telefonu sırf kamera için alıyorduk Microsoft. .
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Carfreak 5 yıl
Kamera dışında neyi kaldı ki Nokia'nın?
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DaRKFoRCeS 5 yıl
telefon güzel fakat sistemi gelişmeli. geçen gün bir arkadaş tanıdığı birinden ayda 80 tl vermek şartı ile lumia 920 almış. ada taksitle 1920 tl ye almış 3 gün kullanmış cekmeceye atmış. ağır olması dışında güzel ama android ile çıksa idi gerçekten daha güzel olurdu. herşey birden olacak diye bir kural yok bence wp gelişmesi çok yavaş. bu ülkedeki kullanıcıların çoğu bilinçsiz olabilir ama yurtdışındakiler herşeyin farkında.
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Supervenience 5 yıl
BOŞUNA UĞRAŞMA NOKİAA
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Tirion Fordring 5 yıl DaRKFoRCeS
masculine
telefon güzel fakat sistemi gelişmeli. geçen gün bir arkadaş tanıdığı birinden ayda 80 tl vermek şartı ile lumia 920 almış. ada taksitle 1920 tl ye almış 3 gün kullanmış cekmeceye atmış. ağır olması dışında güzel ama android ile çıksa idi gerçekten daha güzel olurdu. herşey birden olacak diye bir kural yok bence wp gelişmesi çok yavaş. bu ülkedeki kullanıcıların çoğu bilinçsiz olabilir ama yurtdışındakiler herşeyin farkında.

Tabi ki farkındalar o yüzden 5 6 ay gibi bir surede pazar payı 2 katından fazla arttı :)
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digimon52 5 yıl
bu rekabet denilen nalet okadar kötü ki,
Nokia´nin yapdigi reklamlari bir okadar asalayici.
Isin Icinde Microsoft´un da olduguna düsünürsekbuna bir okadar eminim.
( Bu aralar Fazla kominist´ce devraniyorlar Win8 ve Xbox one faciasi ile)
TAM DAVALIK YEMIN EDIYORUM.
o telefonlari soruyorm sonradan cikacak olan diyer marka sürümleri ile kiyazlasinlar.
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Jerfbin 5 yıl digimon52
digimon52
bu rekabet denilen nalet okadar kötü ki,
Nokia´nin yapdigi reklamlari bir okadar asalayici.
Isin Icinde Microsoft´un da olduguna düsünürsekbuna bir okadar eminim.
( Bu aralar Fazla kominist´ce devraniyorlar Win8 ve Xbox one faciasi ile)
TAM DAVALIK YEMIN EDIYORUM.
o telefonlari soruyorm sonradan cikacak olan diyer marka sürümleri ile kiyazlasinlar.

Amerikan reklam pazarında bir başka marka ile karşılaştırma yapmak özgürdür. Sen ne saçmalıyorsun? Gerçi hata bende daha konuşma işini halledememişsin ki düşünebilesin. Her şey sırayla!
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pro-üye 5 yıl
Nokia reklam yapmayı çok iyi biliyor.......
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