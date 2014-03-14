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Microsoft One Note ay bitmeden Mac'e gelebilir

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft One Note ay bitmeden Mac'e gelebilir

Microsoft'un Mac için yeni Office sürümü müjdesini vermesinin ardından platforma bir sürpriz daha yapmaya hazırlandığı iddia ediliyor.

İddialara göre mobil, web ve Windows için kullanımda olan OneNote not alma uygulaması ay sonuna kadar Mac için de yayınlanmış olacak. Uygulamada bazı yeniliklerin olacağı belirtiliyor. Bunlar web içeriğini kaydedebilmek için Clipper servisi ve döküman içerisinde arama yapabilen Offie Lens özelliği.

Microsoft'un Evernote gibi rakiplerin giderek daha fazla kullanıcı kazanması nedeniyle OneNote uygulamasının kapsama alanını genişletmek istediği tahmin ediliyor.  

http://www.zdnet.com/microsoft-to-make-onenote-available-for-free-for-macs-7000027256/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Father Torque 5 yıl
Bugün çıktı, hatta Windows sürümü de yayınlandı ve artık ücretsiz sürümü de bulunmakta
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