Microsoft One Note ay bitmeden Mac'e gelebilir





Microsoft'un Mac için yeni Office sürümü müjdesini vermesinin ardından platforma bir sürpriz daha yapmaya hazırlandığı iddia ediliyor.





İddialara göre mobil, web ve Windows için kullanımda olan OneNote not alma uygulaması ay sonuna kadar Mac için de yayınlanmış olacak. Uygulamada bazı yeniliklerin olacağı belirtiliyor. Bunlar web içeriğini kaydedebilmek için Clipper servisi ve döküman içerisinde arama yapabilen Offie Lens özelliği.





Microsoft'un Evernote gibi rakiplerin giderek daha fazla kullanıcı kazanması nedeniyle OneNote uygulamasının kapsama alanını genişletmek istediği tahmin ediliyor.

http://www.zdnet.com/microsoft-to-make-onenote-available-for-free-for-macs-7000027256/