Microsoft Paint’e elveda

32 yıldır Windows sürümlerinin vazgeçilmez elemanı olan ve temel anlamda resim düzenlemek isteyenler için en iyi alternatif olan Paint yakın zamanda tarih oluyor. Microsoft yeni gözdesi Paint 3D ile yola devam etmek niyetinde.

Genel temizlik

İlk kez 1985 yılında kullanıma sunulan Paint uygulaması hem oldukça hızlı hem de temel anlamda resim düzenlemek isteyenler için en sade alternatifi sunuyordu. Doğrusunu söylemek gerekirse Paint uygulamasının yerini tutacak bir alternatifin halen mevcut olmadığı sürekli dile getirilir.

Ne var ki Microsoft artık yeni yatırım alanı olan Paint 3D ile yola devam etmek istiyor. Bu bakımdan emektar Paint uygulamasının geliştirilmesi durduruldu. Yakın bir gelecekte uygulama komple Windows sürümlerinin dışında bırakılacak.

Sadece Paint değil pek çok emektar özelliğin de önümüzdeki dönemde ya tamamen kaldırılacağı ya da geliştirmesinin durdurulacağı ifade ediliyor. Microsoft bunun için bir sınıflandırma yapmış. Kaldırılması gerekenler Fall Creators Update ile sisteme elveda diyecek. Sonraki dönemde kaldırılacaklar ise geliştirmesi durdurulan kategorisine alınacak.

Firmanın açıklamalarına göre geliştirmesi durdurulan ürünler; Paint, IIS 6 Management Compatibility, IIS Digest Authentication, RSA/AES Encryption for IIS, TPM Remote Management, Trusted Platform Module (TPM) Remote Management, Windows Hello for Business şeklinde sıralanıyor.

Fall Creators Update ile kaldırılacaklar ise Enhanced Mitigation Experience Toolkit (EMET), Trusted Platform Module (TPM) Owner Password Management, Outlook Express, Reader uygulaması şeklinde sıralanıyor.