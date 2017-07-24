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Microsoft Paint’e elveda

Yıllardır temel anlamda resim düzenlemek isteyenlerin en büyük yardımcısı olan Paint tarih oluyor. Uygulamanın geliştirmesi durduruldu ve yakın zamanda rafa kalkacak.
1 yıl
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Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
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32 yıldır Windows sürümlerinin vazgeçilmez elemanı olan ve temel anlamda resim düzenlemek isteyenler için en iyi alternatif olan Paint yakın zamanda tarih oluyor. Microsoft yeni gözdesi Paint 3D ile yola devam etmek niyetinde.

Genel temizlik

İlk kez 1985 yılında kullanıma sunulan Paint uygulaması hem oldukça hızlı hem de temel anlamda resim düzenlemek isteyenler için en sade alternatifi sunuyordu. Doğrusunu söylemek gerekirse Paint uygulamasının yerini tutacak bir alternatifin halen mevcut olmadığı sürekli dile getirilir.

Ne var ki Microsoft artık yeni yatırım alanı olan Paint 3D ile yola devam etmek istiyor. Bu bakımdan emektar Paint uygulamasının geliştirilmesi durduruldu. Yakın bir gelecekte uygulama komple Windows sürümlerinin dışında bırakılacak.

Sadece Paint değil pek çok emektar özelliğin de önümüzdeki dönemde ya tamamen kaldırılacağı ya da geliştirmesinin durdurulacağı ifade ediliyor. Microsoft bunun için bir sınıflandırma yapmış. Kaldırılması gerekenler Fall Creators Update ile sisteme elveda diyecek. Sonraki dönemde kaldırılacaklar ise geliştirmesi durdurulan kategorisine alınacak.

Ayrıca Bkz. "WWE Tap Mania indirmeye sunuldu"

Firmanın açıklamalarına göre geliştirmesi durdurulan ürünler; Paint, IIS 6 Management Compatibility, IIS Digest Authentication, RSA/AES Encryption for IIS, TPM Remote Management, Trusted Platform Module (TPM) Remote Management, Windows Hello for Business şeklinde sıralanıyor.

Fall Creators Update ile kaldırılacaklar ise Enhanced Mitigation Experience Toolkit (EMET), Trusted Platform Module (TPM) Owner Password Management, Outlook Express, Reader uygulaması şeklinde sıralanıyor. 

 

http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/microsoft-paint-dead-windows-10-releases-updates-drawing-killed-off-deprecated-features-a7856881.html Yorum Yaz
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Infinitum 1 yıl en beğenilen
Geliştirilmesi devam ediyor muydu ki durdurulsun?
Yav bu Microsoft ne yapmaya çalışıyor anlamıyorum.
Şimdiye kadar geliştirici olsalar Paint Photoshop/GIMP seviyesine gelirdi en azından.
Movie Maker'ı geliştirseler Windows'ta iMovie gibi yerleşik bir alternatifimiz olurdu.
FrontPage'ı geliştirseler Dreamweaver'a ihtiyaç duymazdık.
Bunlar Nokia'ya falan trojan bulaştırırken kendilerine de mi bulaştırdılar ne yaptılar anlamıyorum ki.
Başka bir üzücü gerçek; "Paint terk" lafı da son bulmuş olacak böylece. 10 yıl sonra liseliler bilmez diyenler falan çıkacak.
Tamam yaşlanıyoruz da bu kadar hızlı hissettirmeyin be. Commodore neslini daha iyi anladım şimdi.
Geliştirilmesi devam ediyor muydu ki durdurulsun?Yav bu Microsoft ne yapmaya çalışıyor anlamıyorum.Şimdiye kadar geliştirici olsalar Paint Photoshop/G...
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2 Yanıt Yanıtla +33
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Captain_Ivy 1 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +31
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IceRulez 1 yıl
sanki painte sürekli update geliyorduda geliştirilmesi durduruldu deniyor.
hiç paint güncellemesi alan oldumu yoksa benim mi haberim yok ?
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Hendrik Johannes Cruijff 1 yıl
Alternatifi pek ala çoktu ama el altında duruyordu nostalji olacak artık tabi bir 5-10 yıl sonra.
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Ink 1 yıl
Elveda paint terk
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RElS 1 yıl
Birçok alternatifi var zaten. En güzeli hatta paint.net tir. Desteklemediği format yok araç sayısıda daha fazla.
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cemecem21 1 yıl
Ya Movie Maker da kalktı ama Windows Live Essentials'ı bulursanız kullanabiliyorsunuz. En kötü birileri modlar yine kullanılır.
Ben Windows Media Player'dan korkuyorum. Zira şu anki Filmler ve Tv uygulamasının desteklemediği formatları da desteklediği için rahat oluyor. Ama o da ileride gidecekler arasında bence. Media Player Classics gibi.
1 Yanıt Yanıtla
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ardicli2000 1 yıl cemecem21
cemecem21
Ya Movie Maker da kalktı ama Windows Live Essentials'ı bulursanız kullanabiliyorsunuz. En kötü birileri modlar yine kullanılır.
Ben Windows Media Player'dan korkuyorum. Zira şu anki Filmler ve Tv uygulamasının desteklemediği formatları da desteklediği için rahat oluyor. Ama o da ileride gidecekler arasında bence. Media Player Classics gibi.

Diğerlerinin desteklememe sebebi microssoft kodeklerinin lisans sorunu. Ona izin verse media player ölecek zaten.
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Pi 1 yıl
Mikrosoftun huyunu bilmiyorsunuz sanki. Ne zaman aklima gelse soverim bunlara. Tuttu messengeri kapattilar
Adam gibi üstüne dusseler belki de simdi watsap diye birşey olmayacaktı
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lido 1 yıl
Windows 7 kullanıyorum kafam şimdilik rahat :D
Paintsiz bir windows düşünemiyorum
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El_domingo 1 yıl
karısık olmayan menusu ,basit hızlı kucuk olusu ve alternatifinin olmaması hala paint uygulamasını vazgeçilmez yapıyor..
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eP_362 1 yıl
Bir yere gittiği yok.
blogs.windows.com/...
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firtinax 1 yıl
Resim kırmak için kullanılabilecek en kolay program. Her şeye rağmen bilgisayarımın olmazsa olmazı.
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kadirirdem 1 yıl
Zamanında açar ressam gibi bir şeyler çizmeye çalışırdım,vay be ne günlermiş Güle Güle Paint.
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