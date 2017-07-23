WWE Tap Mania indirmeye sunuldu

Pankras güreşi olarak tabir edilen spor dalından hoşlananlar için Sega’nın yeni bir oyunu var. WWE Tap Mania branşın önemli oyuncularını bir araya getiriyor ancak daha çok parmaklarınızı çalıştırıyor.

Parmağa kuvvet

WWE Tap Mania adından da anlaşılacağı üzere son dönemin popüler olan sürekli tıklama türünü esas alıyor. Ringde karşınıza çıkan dişli rakiplerinizi ekrana tıklayarak yenmeye çalışıyorsunuz. Türün temelinde olduğu gibi bu oyunda da çok zorlayan bir oynanış yok. Rakipler dalga dalga ringden geçiyor ve tıklayarak yeniyorsunuz. Belirli bir dalganın ardından Show Time denen boss tarzında rakip geliyor. Buna da biraz daha uzun süreli tıklayarak galip geliyorsunuz.

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Bir karakter ile başladığınız oyunda para kazandıkça yükseltmeler satın alıyorsunuz. Bunlar yenme sürenizin kısalmasını sağlıyor. Ayrıca bossları geçtikçe yeni bir karakter daha açılıyor. Bu karakteri yanınızda dövüştürebiliyorsunuz. Toplam 4 tane karakter yanınızda dövüşebiliyor. Aldığınız yükseltmelere göre yan karakterler sağlam hasarlar verebiliyor.

Zaman geçirmek ve türün meraklıları için iyi bir alternatif olan WWE Tap Mania ücretsiz sunuluyor. Oyun içi satın alımlar ise genel tecrübeyi pek etkilemiyor. Bir kaç saatlik tıklamadan sonra zaten devasa bir miktar paranız birikiyor.

WWE Tap Mania: Google Play II App Store



