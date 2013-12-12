Microsoft Photosynth artık üç boyutlu interaktif fotoğraflar oluşturabiliyor

Microsoft'un yüklenen fotoğraflar üzerinden 360 derece panoramalar oluşturulmasına imkan veren yazılımı Photosynth, artık üç boyutlu interaktif fotoğraflar oluşturabiliyor.

Yapılan güncelleme ile içerisine dönüş, yürüyüş ve duvar çekim isimli üç yeni mod eklenen yazılım, bu sayede farklı açılardan çekilmiş fotoğrafları daha aktif bir şekilde sunabiliyor ve örneğin yürüyüş modunda çekilen fotoğraflar üzerinden ortamda gerçek bir yürüyüş yapılıyormuş gibi bir hissiyat sağlayabiliyor, dönüş modunda fotoğrafı çekilen objelerin etrafında dönülebiliyor, duvar modunda ise yana doğru akan sonuçlar elde edilmesine imkan tanıyor. Panorama oluşturma desteği devam ettirilen yazılım, bu yeni özelliklerini şimdilik belirli sayıdaki kullanıcıya sunuyor.

Yapılan güncelleme sonrası Photosynth bünyesine getirilen yeni olanakları anlatan açıklayıcı tanıtım videolarına ve tanıtımlara buradan ulaşabilirsiniz.

http://connect.dpreview.com/post/6019900734/photosynth-new-features