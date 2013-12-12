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Microsoft Photosynth artık üç boyutlu interaktif fotoğraflar oluşturabiliyor

5 yıl
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Can Tunçer
Haber Editörü
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Microsoft Photosynth artık üç boyutlu interaktif fotoğraflar oluşturabiliyor
Microsoft'un yüklenen fotoğraflar üzerinden 360 derece panoramalar oluşturulmasına imkan veren yazılımı Photosynth, artık üç boyutlu interaktif fotoğraflar oluşturabiliyor.
Yapılan güncelleme ile içerisine dönüş, yürüyüş ve duvar çekim isimli üç yeni mod eklenen yazılım, bu sayede farklı açılardan çekilmiş fotoğrafları daha aktif bir şekilde sunabiliyor ve örneğin yürüyüş modunda çekilen fotoğraflar üzerinden ortamda gerçek bir yürüyüş yapılıyormuş gibi bir hissiyat sağlayabiliyor, dönüş modunda fotoğrafı çekilen objelerin etrafında dönülebiliyor, duvar modunda ise yana doğru akan sonuçlar elde edilmesine imkan tanıyor. Panorama oluşturma desteği devam ettirilen yazılım, bu yeni özelliklerini şimdilik belirli sayıdaki kullanıcıya sunuyor.
Yapılan güncelleme sonrası Photosynth bünyesine getirilen yeni olanakları anlatan açıklayıcı tanıtım videolarına ve tanıtımlara buradan ulaşabilirsiniz.
 
Microsoft Photosynth artık üç boyutlu interaktif fotoğraflar oluşturabiliyor

http://connect.dpreview.com/post/6019900734/photosynth-new-features Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Okisht 5 yıl
mükemmel bir teknoloji olmuş.
sağdaki fotoğraf çok hoşuma gitti
1 Yanıt Yanıtla
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Nokia Specialist 5 yıl Okisht
Okisht
mükemmel bir teknoloji olmuş.
sağdaki fotoğraf çok hoşuma gitti


Microsoft'tan bahsediyoruz.
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