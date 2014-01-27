Microsoft, Photosynth teknolojisiyle ABD'nin Seattle şehirini 20 gigapixel çözünürlükte görüntüledi

Haber Editörü
Dünyanın en büyük yazılım firmalarından Microsoft, birden fazla fotoğrafın birleştirilerek panorama fotoğraflar oluşturulmasına imkan tanıyan Photosynth teknolojisiyle ( Image Composite Editor yazılım desteğinde) ABD'nin Seattle şehirini 20 gigapixel çözünürlükte kayıt altına aldı.
Toplamda 22 megapiksel çözünürlüğe sahip 2,368 ayrı fotoğraf ile oluşturulan 360 derecelik 20 gigapixel Seattle panoraması, şehrin merkezinde bulunan bir mimari yapının çatısında, Canon marka DSLR fotoğraf makinesi ve yine Canon marka 400mm ile 600mm lens modelleri ile çekilmiş. Daha önce 360Cities ekibi tarafından hazırlanan 180 gigapixel'lik Tokyo ile 320 gigapixel'lik Londra görüntüleri kadar detaylı olmasa da şehrin birçok ayrıntısı oldukça güzel bir şekilde sunabilen fotoğraf, içerisinde bazı sanatçılar tarafından hazırlanmış çalışmalar da barındırıyor ve bu çalışmalara yaklaşıldığı zaman ekranın sağ tarafından ayrıntılı bilgi elde edilebiliyor.
20 gigapixel çözünürlüğündeki fotoğrafı buradan açarak inceleyebilir, yapım sürecini anlatına videoları ise aşağıda izleyebilirsiniz.
http://www.neowin.net/news/microsoft-creates-a-20-gigapixel-photo-panorama-of-seattle Yorum Yaz Paylaş Tweetle
youtube.com/...
her şey otomatik
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bunları birleştirecek makinada en az xeon makina olmalı
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Fotoğraf Makineleri, fotoğraf ve microsoft