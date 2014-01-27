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Microsoft, Photosynth teknolojisiyle ABD'nin Seattle şehirini 20 gigapixel çözünürlükte görüntüledi

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Microsoft, Photosynth teknolojisiyle ABD'nin Seattle şehirini 20 gigapixel çözünürlükte görüntüledi
Dünyanın en büyük yazılım firmalarından Microsoft, birden fazla fotoğrafın birleştirilerek panorama fotoğraflar oluşturulmasına imkan tanıyan Photosynth teknolojisiyle ( Image Composite Editor yazılım desteğinde) ABD'nin Seattle şehirini 20 gigapixel çözünürlükte kayıt altına aldı.
Toplamda 22 megapiksel çözünürlüğe sahip 2,368 ayrı fotoğraf ile oluşturulan 360 derecelik 20 gigapixel Seattle panoraması, şehrin merkezinde bulunan bir mimari yapının çatısında, Canon marka DSLR fotoğraf makinesi ve yine Canon marka 400mm ile 600mm lens modelleri ile çekilmiş. Daha önce 360Cities ekibi tarafından hazırlanan 180 gigapixel'lik Tokyo ile 320 gigapixel'lik Londra görüntüleri kadar detaylı olmasa da şehrin birçok ayrıntısı oldukça güzel bir şekilde sunabilen fotoğraf, içerisinde bazı sanatçılar tarafından hazırlanmış çalışmalar da barındırıyor ve bu çalışmalara yaklaşıldığı zaman ekranın sağ tarafından ayrıntılı bilgi elde edilebiliyor.
20 gigapixel çözünürlüğündeki fotoğrafı buradan açarak inceleyebilir, yapım sürecini anlatına videoları ise aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.neowin.net/news/microsoft-creates-a-20-gigapixel-photo-panorama-of-seattle Yorum Yaz
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BaranGunduz 5 yıl en beğenilen
Kotalılar girmesin
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kımyasal 5 yıl
Kotalıyım girdim,ay sonu eve icra gelicek
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SystemApps 5 yıl
bak bak bitmiyor
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haqy 5 yıl
Şu adamı görünce helal olsun dedim. Adam hayatı tek bir ipe bağlı çalışıyor.

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St Batuhan 5 yıl
4k Bir televizyonda bakmak keyifli olurdu kesinlikle
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aspirin_00 5 yıl
10 gigapixel 10 dk çekilmesi.
youtube.com/...
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aspirin_00 5 yıl
320 gigapixel londoyu çeken cihaz bu arkadaşlar video yu izleyin
her şey otomatik
youtube.com/...
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aspirin_00 5 yıl
bazı arkadaşlar merak edecektir bu kadar kare çekim nasıl yapılıyor yanlış hatırlamıyorsam çok eskiden bir video seyretmitim elemanın bir mekanızması vardı makina ufak ufak hareket ederek çekimler yapıyordu otomatik. Yoksa 5.000 20.000 kare ellen çekmek zor haftalar alır.
bunları birleştirecek makinada en az xeon makina olmalı
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BaranGunduz 5 yıl en beğenilen
Kotalılar girmesin
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xaposian 5 yıl
Fotoğrafın içine bir sürü de sürpriz yumurta gömmüşler. :)
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theyapici 5 yıl
22 yazıyor ama videodaki makineler 7d ,22 olan mark3 var neyse kadının elindeyse a77 anlamadım ama olay güzel sağol can
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theyapici 5 yıl
5dmark3 ile çekilmiş bakalım istanbulu da çekmek lazım böyle ama boyut çok daha fazla olur gibi
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