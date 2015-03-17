Microsoft, Project Spartan için isim / marka arayışına girdi

Yazılım devi Microsoft, Windows 10 ile kullanıcılarının beğenisine sunacağı yeni internet tarayıcısı için isim arayışına girdi.

Şimdilik Project Spartan kod adıyla görücüye çıkartılan yeni tarayıcısı için dün Microsoft Convergence'da konuşan pazarlama şefi Chris Capossela, geliştirdikleri tarayıcı için yeni bir isim ya da marka üzerinde çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. Bu konu hakkında birçok araştırma içerisinde olan şirket, uzun yıllardır sektörde yer alan "İnternet Explorer" ismini / markasını ise geri plana atarak büyük vaatler sunan Project Spartan'ı yeni bir isimlendirme altında platformun amiral gemisi haline getirecek.

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Windows 10 işletim sistemi hem İnternet Explorer hem de yeni adı şimdilik bilinmeyen Project Spartan ile beraber gelecek. Bu amacın altında ise eski teknolojilere sahip direkt olarak İnternet Explorer için tasarlanmış internet sitelerine olan desteğin verilmeye devam edilmesi yatıyor.

http://www.theverge.com/2015/3/17/8230631/microsoft-is-killing-off-the-internet-explorer-brand