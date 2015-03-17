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Microsoft, Project Spartan için isim / marka arayışına girdi

4 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Microsoft, Project Spartan için isim / marka arayışına girdi
 
Yazılım devi Microsoft, Windows 10 ile kullanıcılarının beğenisine sunacağı yeni internet tarayıcısı için isim arayışına girdi.
Şimdilik Project Spartan kod adıyla görücüye çıkartılan yeni tarayıcısı için dün Microsoft Convergence'da konuşan pazarlama şefi Chris Capossela, geliştirdikleri tarayıcı için yeni bir isim ya da marka üzerinde çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. Bu konu hakkında birçok araştırma içerisinde olan şirket, uzun yıllardır sektörde yer alan "İnternet Explorer" ismini / markasını ise geri plana atarak büyük vaatler sunan Project Spartan'ı yeni bir isimlendirme altında platformun amiral gemisi haline getirecek.
Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Windows 10 işletim sistemi hem İnternet Explorer hem de yeni adı şimdilik bilinmeyen Project Spartan ile beraber gelecek. Bu amacın altında ise eski teknolojilere sahip direkt olarak İnternet Explorer için tasarlanmış internet sitelerine olan desteğin verilmeye devam edilmesi yatıyor.

http://www.theverge.com/2015/3/17/8230631/microsoft-is-killing-off-the-internet-explorer-brand Yorum Yaz
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DarkHellKnightX 4 yıl en beğenilen
Spartacus olsun
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DH Misafiri 3 yıl
bence microsoft androide geçmeli android browser çok hızlı ve stabil.
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DH Misafiri 4 yıl
Türkiyede fanları bile oluşmuş :)) projectsspartan.info
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OverClocK1ng 4 yıl
Sıpartmayan.
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İlkem22 4 yıl
new internet explorer ya da öz internet explorer
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emir kustirika 4 yıl
spartan havy infintery browser
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frostburn 4 yıl
iceberg nasıl?
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redoracle 4 yıl
Wormhole olsun,girince başka evrenlere girmiş gibi olalım :)
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javaprof 4 yıl
ryse the son of rome olsun
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aniceman 4 yıl
Yabancı olursa; Colombus
Yerli olursa; Evliya =)
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darkdiva 4 yıl
Astro Browser
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Masquerade89 4 yıl
Spartan gayet iyi
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