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Microsoft Research'ün omuza asılan sistemi her türlü yüzeyi çoklu dokunmatik ekrana çeviriyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,5b
1
21
Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugüne kadar 3D şeffaf ekranlar, artırılmış gerçekliğe sahip aynalar ve uzaktan paylaşım platformu gibi önemli teknolojilerin altına imzasını atan Microsoft Research ekibi bu kez de yansıdığı yüzeyi çoklu dokunmatik bir ekrana dönüştüren yeni projesini tanıttı.

Giyilebilir Çoklu Dokunmatik Projeksiyon adını alan sistem omuza asılıyor ve yansıdığı her türlü yüzeyi parmak hareketlerine duyarlı bir ekrana dönüştürüyor.

Sistem içerisinde tüm işlemleri yöneten bir PC, bir pico projeksiyon cihazı, Kinect tarzındaki hareket ve derinlik ölçen hassas kameralar bulunuyor.  

Bilgisayarın ana ekranı herhangi bir yüzeye yansıtılıyor ve hareket algılayıcı kameralar el hareketlerini izleyerek ana ekranla etkileşime geçmesini sağlıyor. Böylece bir tablet cihazı kullanır gibi işlevler yerine getirilebiliyor.

Henüz geliştirme aşamasında olan proje oldukça başarılı sonuçlar veriyor. Ekip sistemi daha kompakt bir yapıya entegre ederek bilgisayar segmentinde yeni bir alan oluşturulabileceğini düşünüyor.



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mowleske 7 yıl
Ufakbir telefon boyutunda ve kolye gibi boynunuza asıyorsunuz ve ardından projeksiyon cihazı gibi istediğiniz alana yansıtma yapıyor ve o alnda bir a4 kağıdındaki bir yazıyı tarıyor ve kopylaıyor. Bunun içinde iki parmağınıza ufak bir alıcı takıyorsunuz.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 7 yıl
AlicanZ
1ses1Microsoft geriden geliyor. bu teknolojiyi senelr önce hintli bir yatırımcı yaptı ve bnun gibi eşşek kadar da değil. Ufakbir telefon boyutunda ve kolye gibi boynunuza asıyorsunuz ve ardından projeksiyon cihazı gibi istediğiniz alana yansıtma yapıyor ve o alnda bir a4 kağıdındaki bir yazıyı tarıyor ve kopylaıyor. Bunun içinde iki parmağınıza ufak bir alıcı takıyorsunuz. Videosunu bulamadım bulunca buraya koyarım.
http://www.ted.com/talks/pranav_mistry_the_thrilling_potential_of_sixthsense_technology.htmlsanıyorum ki aradığın video buydu.. Teknolojinin adı SixthSense (altıncı his). Evet bu adamın yaptığı çok daha iyi ve küçük hem de arkasında microsoft gibi bir kaynak yok. Videonun altında Subtitles Available in bölümünden Turkish seçeneğini seçerek Türkçe altyazı ile izleyebilirsiniz. Fakat ben bu teknolojiyi gelecek olarak görmüyorum çünkü kimse şu anda telefonunda veya bilgisayarında yaptığı şeyleri yolda yürürken yada otobüste giderken insanların görmesini istemez. Ben daha çok Lens veya Gözlükler ile yapay gerçeklikle gerçek fiziksel dünyamızın birbirine karıştırılacağı teknolojiyi gelecek olarak görüyorum. Yani şimdi bu ürünlerin ikisini de teknoloji marketlerinden alınabileceğini varsayın siz hangisini seçersiniz? Lens yada gözlüğü mü yoksa küçük projeksiyon makinesini mi? Tabi ki bu projeksiyon makinesininde kullanılabileceği farklı yerler vardır fakat kişisel kullanım olarak Lens veya gözlükler daha çok rağbet görecektir.

paylaştığın video daki herifin ellerine dikkat etdinmi hep renkli kağıtlar var bu da bu teklonojinin kinect den geri olduğunu gösteri yo yani microsofün yaptığıyla alakası yok derinlik algılamıyo
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miraclees 7 yıl
pranav mistry bu buluşlarını yıllar önce geliştirip açık kaynak olarak herkesin kullanımına sunmuştur. microsoftun ürünlerinde mesala kinect ve microsoft surface pranav mistry'nin buluşları temel alınarak tasarlanmıştır.
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DH Misafiri 7 yıl
yakında bunu telefonlarda goruruz
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MacTavish 7 yıl
AlicanZ
1ses1Microsoft geriden geliyor. bu teknolojiyi senelr önce hintli bir yatırımcı yaptı ve bnun gibi eşşek kadar da değil. Ufakbir telefon boyutunda ve kolye gibi boynunuza asıyorsunuz ve ardından projeksiyon cihazı gibi istediğiniz alana yansıtma yapıyor ve o alnda bir a4 kağıdındaki bir yazıyı tarıyor ve kopylaıyor. Bunun içinde iki parmağınıza ufak bir alıcı takıyorsunuz. Videosunu bulamadım bulunca buraya koyarım.
http://www.ted.com/talks/pranav_mistry_the_thrilling_potential_of_sixthsense_technology.htmlsanıyorum ki aradığın video buydu.. Teknolojinin adı SixthSense (altıncı his). Evet bu adamın yaptığı çok daha iyi ve küçük hem de arkasında microsoft gibi bir kaynak yok. Videonun altında Subtitles Available in bölümünden Turkish seçeneğini seçerek Türkçe altyazı ile izleyebilirsiniz. Fakat ben bu teknolojiyi gelecek olarak görmüyorum çünkü kimse şu anda telefonunda veya bilgisayarında yaptığı şeyleri yolda yürürken yada otobüste giderken insanların görmesini istemez. Ben daha çok Lens veya Gözlükler ile yapay gerçeklikle gerçek fiziksel dünyamızın birbirine karıştırılacağı teknolojiyi gelecek olarak görüyorum. Yani şimdi bu ürünlerin ikisini de teknoloji marketlerinden alınabileceğini varsayın siz hangisini seçersiniz? Lens yada gözlüğü mü yoksa küçük projeksiyon makinesini mi? Tabi ki bu projeksiyon makinesininde kullanılabileceği farklı yerler vardır fakat kişisel kullanım olarak Lens veya gözlükler daha çok rağbet görecektir.

Bu projeyi bende hatırlıyorum. İlk çıktığı zamanlarda izlemiştim ama malesef arkanızda biri durmazsa olmuyor.
Herşeyi bir kenara bırakayım 3 dil bilen bir insanım ama bu Hintlilerin konuşmalarını çözemiyorum. İngilizce değil başka bişey bu. :) Okuldayken Hintli bir arkadaşım vardı aynı oda bu şekil konuşuyordu.
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[Fe4R] 7 yıl
Vay anasını


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darkaura 7 yıl
dh hizi gene gozlerimi yasartiyor. bu haberi yabanci kaynaklarda okuyali nerdiyse bir hafta oldu.
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tribal_dns 7 yıl
reno kocaeli fabrikasından çalıntı gibi duruyor
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deadric 7 yıl
Bence bu bahsedilen hintli videosu sadece bir konsepti anlatan kurgu şeklinde bir video. Hayata geçmiş olduğunu düşünmüyorum.
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E_Aydin35 7 yıl
Önü açık bir teknoloji her yandan gelişebilir bir alet belki ilk değil ama bununla birlikte çoğu şeyin ilki olucak.. ;)
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emre_x 7 yıl
Microsoft bu tür bir teknolojide geriden geliyor bile olsa bunu geliştirip dolara çevirmesini iyi bilir. Bir icadı bulmak yetmiyor patent alacaksın paran varsa yatırım yapacaksın yoksa yatırımcı bulacaksın. Yani microsoft bunu paraya çevirir.
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AlicanZ 7 yıl
1ses1
Microsoft geriden geliyor. bu teknolojiyi senelr önce hintli bir yatırımcı yaptı ve bnun gibi eşşek kadar da değil. Ufakbir telefon boyutunda ve kolye gibi boynunuza asıyorsunuz ve ardından projeksiyon cihazı gibi istediğiniz alana yansıtma yapıyor ve o alnda bir a4 kağıdındaki bir yazıyı tarıyor ve kopylaıyor. Bunun içinde iki parmağınıza ufak bir alıcı takıyorsunuz. Videosunu bulamadım bulunca buraya koyarım.

ted.com/...
sanıyorum ki aradığın video buydu.. Teknolojinin adı SixthSense (altıncı his). Evet bu adamın yaptığı çok daha iyi ve küçük hem de arkasında microsoft gibi bir kaynak yok. Videonun altında "Subtitles Available in" bölümünden Turkish seçeneğini seçerek Türkçe altyazı ile izleyebilirsiniz. Fakat ben bu teknolojiyi gelecek olarak görmüyorum çünkü kimse şu anda telefonunda veya bilgisayarında yaptığı şeyleri yolda yürürken yada otobüste giderken insanların görmesini istemez. Ben daha çok Lens veya Gözlükler ile yapay gerçeklikle gerçek fiziksel dünyamızın birbirine karıştırılacağı teknolojiyi gelecek olarak görüyorum. Yani şimdi bu ürünlerin ikisini de teknoloji marketlerinden alınabileceğini varsayın siz hangisini seçersiniz? Lens yada gözlüğü mü yoksa küçük projeksiyon makinesini mi? Tabi ki bu projeksiyon makinesininde kullanılabileceği farklı yerler vardır fakat kişisel kullanım olarak Lens veya gözlükler daha çok rağbet görecektir.
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