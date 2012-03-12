Microsoft Research'ün omuza asılan sistemi her türlü yüzeyi çoklu dokunmatik ekrana çeviriyor

Bugüne kadar 3D şeffaf ekranlar, artırılmış gerçekliğe sahip aynalar ve uzaktan paylaşım platformu gibi önemli teknolojilerin altına imzasını atan Microsoft Research ekibi bu kez de yansıdığı yüzeyi çoklu dokunmatik bir ekrana dönüştüren yeni projesini tanıttı.





Giyilebilir Çoklu Dokunmatik Projeksiyon adını alan sistem omuza asılıyor ve yansıdığı her türlü yüzeyi parmak hareketlerine duyarlı bir ekrana dönüştürüyor.





Sistem içerisinde tüm işlemleri yöneten bir PC, bir pico projeksiyon cihazı, Kinect tarzındaki hareket ve derinlik ölçen hassas kameralar bulunuyor.





Bilgisayarın ana ekranı herhangi bir yüzeye yansıtılıyor ve hareket algılayıcı kameralar el hareketlerini izleyerek ana ekranla etkileşime geçmesini sağlıyor. Böylece bir tablet cihazı kullanır gibi işlevler yerine getirilebiliyor.





Henüz geliştirme aşamasında olan proje oldukça başarılı sonuçlar veriyor. Ekip sistemi daha kompakt bir yapıya entegre ederek bilgisayar segmentinde yeni bir alan oluşturulabileceğini düşünüyor.