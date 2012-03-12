Microsoft Research'ün omuza asılan sistemi her türlü yüzeyi çoklu dokunmatik ekrana çeviriyor

Haber Editörü
Bugüne kadar 3D şeffaf ekranlar, artırılmış gerçekliğe sahip aynalar ve uzaktan paylaşım platformu gibi önemli teknolojilerin altına imzasını atan Microsoft Research ekibi bu kez de yansıdığı yüzeyi çoklu dokunmatik bir ekrana dönüştüren yeni projesini tanıttı.
Giyilebilir Çoklu Dokunmatik Projeksiyon adını alan sistem omuza asılıyor ve yansıdığı her türlü yüzeyi parmak hareketlerine duyarlı bir ekrana dönüştürüyor.
Sistem içerisinde tüm işlemleri yöneten bir PC, bir pico projeksiyon cihazı, Kinect tarzındaki hareket ve derinlik ölçen hassas kameralar bulunuyor.
Bilgisayarın ana ekranı herhangi bir yüzeye yansıtılıyor ve hareket algılayıcı kameralar el hareketlerini izleyerek ana ekranla etkileşime geçmesini sağlıyor. Böylece bir tablet cihazı kullanır gibi işlevler yerine getirilebiliyor.
Henüz geliştirme aşamasında olan proje oldukça başarılı sonuçlar veriyor. Ekip sistemi daha kompakt bir yapıya entegre ederek bilgisayar segmentinde yeni bir alan oluşturulabileceğini düşünüyor.
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paylaştığın video daki herifin ellerine dikkat etdinmi hep renkli kağıtlar var bu da bu teklonojinin kinect den geri olduğunu gösteri yo yani microsofün yaptığıyla alakası yok derinlik algılamıyo
Bu projeyi bende hatırlıyorum. İlk çıktığı zamanlarda izlemiştim ama malesef arkanızda biri durmazsa olmuyor.
Herşeyi bir kenara bırakayım 3 dil bilen bir insanım ama bu Hintlilerin konuşmalarını çözemiyorum. İngilizce değil başka bişey bu. :) Okuldayken Hintli bir arkadaşım vardı aynı oda bu şekil konuşuyordu.
ted.com/...
sanıyorum ki aradığın video buydu.. Teknolojinin adı SixthSense (altıncı his). Evet bu adamın yaptığı çok daha iyi ve küçük hem de arkasında microsoft gibi bir kaynak yok. Videonun altında "Subtitles Available in" bölümünden Turkish seçeneğini seçerek Türkçe altyazı ile izleyebilirsiniz. Fakat ben bu teknolojiyi gelecek olarak görmüyorum çünkü kimse şu anda telefonunda veya bilgisayarında yaptığı şeyleri yolda yürürken yada otobüste giderken insanların görmesini istemez. Ben daha çok Lens veya Gözlükler ile yapay gerçeklikle gerçek fiziksel dünyamızın birbirine karıştırılacağı teknolojiyi gelecek olarak görüyorum. Yani şimdi bu ürünlerin ikisini de teknoloji marketlerinden alınabileceğini varsayın siz hangisini seçersiniz? Lens yada gözlüğü mü yoksa küçük projeksiyon makinesini mi? Tabi ki bu projeksiyon makinesininde kullanılabileceği farklı yerler vardır fakat kişisel kullanım olarak Lens veya gözlükler daha çok rağbet görecektir.