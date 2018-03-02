Microsoft, Skylake işlemcili sistemler için Intel'in Spectre yamalarını yayınladı

Microsoft, Fall Creators Update (sürüm 1709) çalıştıran ve Skylake işlemciye sahip Windows 10'lu cihazlar için yeni güvenlik güncellemeleri yayınladı.

KB4090007 olarak gelen yeni mikrokod güncellemeleri, Intel tarafından geliştirilen geçerliliği onaylanmış yamaları temel alıyor. Microsoft ilk başta sadece Skylake işlemciler bu firmware güvenlik güncellemelerini alıyor gibi görünse de, gelecekte daha fazla sayıda işlemcinin bu yamaları alacağını söyledi.

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Yazılım devi diğer yongalara yönelik güncellemelerin Intel tarafından kullanılmaya hazır hale getirildiklerinde yayınlanacağını belirtti. Meltdown ve Spectre açıkları Ocak ayının başında ortaya çıktığında işlemci açıklarının etkisini azaltmaya yönelik ilk güncellemeyi Microsoft yayınlamıştı.

Güncellemelerin elle indirilmesi gerekiyor

Intel'in kendi yamaları ise daha sonra geldi. Ancak şirket, beklenmedik yeniden başlatmalar nedeniyle güvenlik güncellemelerini geri çekerek, Şubat ayında Spectre Varyant 2 için yeni firmware güncellemesi sunma sözü vermişti.

KB4090007 paketine dahil Intel mikrokod güncellemelerini Microsoft Update Kataloğu üzerinden bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Bahsi geçen bu yamaların geliştirilmesi kısa süre önce tamamlanırken Microsoft da Skylake işlemciye sahip Windows 10 Fall Creators Update çalıştıran sistemler için sunmaya başladı.paketine dahil Intel mikrokod güncellemelerini buraya tıklayarak üzerinden bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz.

https://blogs.windows.com/windowsexperience/2018/03/01/update-on-spectre-and-meltdown-security-updates-for-windows-devices/#Fv8qm52MRw4WjjCp.97