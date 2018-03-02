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Microsoft, Skylake işlemcili sistemler için Intel'in Spectre yamalarını yayınladı

Yazılım devi Microsoft, Windows 10 Fall Creators Update çalıştıran Skylke işlemcili sistemler için Intel'in Spectre yamalarını yayınaldı. Güncellemelerin elle indirilip kurulması gerekiyor.
1 yıl
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14
Windows
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft, Fall Creators Update (sürüm 1709) çalıştıran ve Skylake işlemciye sahip Windows 10'lu cihazlar için yeni güvenlik güncellemeleri yayınladı.
KB4090007 olarak gelen yeni mikrokod güncellemeleri, Intel tarafından geliştirilen geçerliliği onaylanmış yamaları temel alıyor. Microsoft ilk başta sadece Skylake işlemciler bu firmware güvenlik güncellemelerini alıyor gibi görünse de, gelecekte daha fazla sayıda işlemcinin bu yamaları alacağını söyledi.
Ayrıca Bkz. "Apple AirPods gelecekte sağlık durumunuzu takip edebilir"
Yazılım devi diğer yongalara yönelik güncellemelerin Intel tarafından kullanılmaya hazır hale getirildiklerinde yayınlanacağını belirtti. Meltdown ve Spectre açıkları Ocak ayının başında ortaya çıktığında işlemci açıklarının etkisini azaltmaya yönelik ilk güncellemeyi Microsoft yayınlamıştı.

Güncellemelerin elle indirilmesi gerekiyor

Intel'in kendi yamaları ise daha sonra geldi. Ancak şirket, beklenmedik yeniden başlatmalar nedeniyle güvenlik güncellemelerini geri çekerek, Şubat ayında Spectre Varyant 2 için yeni firmware güncellemesi sunma sözü vermişti.
Bahsi geçen bu yamaların geliştirilmesi kısa süre önce tamamlanırken Microsoft da Skylake işlemciye sahip Windows 10 Fall Creators Update çalıştıran sistemler için sunmaya başladı. KB4090007 paketine dahil Intel mikrokod güncellemelerini buraya tıklayarak Microsoft Update Kataloğu üzerinden bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz.

https://blogs.windows.com/windowsexperience/2018/03/01/update-on-spectre-and-meltdown-security-updates-for-windows-devices/#Fv8qm52MRw4WjjCp.97 Yorum Yaz
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snakefatih 1 yıl
Bilen biri 1 cümleyle şu işlemcinin fiyatı neden 10bin tl bana anlatsın ne yapıyor bu evi daha iyi mi ısıtıyor. Kullanıcı tarafında ne işe yarıyor mühendislik programlarında falan en hızlı işlemciden 5 10 kat daha mı hızlı sonuca varıyor.
vatanbilgisayar.com/...
2 Yanıt Yanıtla
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Zafer Korkmaz 1 yıl snakefatih
snakefatih
Bilen biri 1 cümleyle şu işlemcinin fiyatı neden 10bin tl bana anlatsın ne yapıyor bu evi daha iyi mi ısıtıyor. Kullanıcı tarafında ne işe yarıyor mühendislik programlarında falan en hızlı işlemciden 5 10 kat daha mı hızlı sonuca varıyor.
vatanbilgisayar.com/...

Render performansı iş amaçlı kullananlar için önemli.
1 Yanıt Yanıtla
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Oguzhan200126 1 yıl snakefatih
sen anlayamazsın benim gibi biri için çok önemlidir ama değer mi ? değmez
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Father Torque 1 yıl
Microsoft nihayet Linux'un çok güzel bir özelliğini daha uygulamaya koydu ve BIOS güncellemesi yapmadan direkt işletim sistemi üzerinden microcode güncellemesi yapmanın altyapısını kullanıma sundu. Microcode güncellemeleri anakart üreticilerinin insafına kalsaydı bugün kullanımda olan donanımların birçoğu korumasız kalacaktı, bu sistemle, desteklenen en eski donanımlar bile microcode güncellemesi alabilecek.
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Zafer Korkmaz 1 yıl
Bana yazılım güncellemeleriyle Spectre açığını düzeltemezsin diyen hayatında yazılımla uğraşmamış adamlar yine konuya toplanmış.
Microsoft haber veriyim boşa uğraşmışlar. Değil mi?
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sosisvesalam 1 yıl
amd üç maymunu oynuyor spectre desen "o ney ya" diyecek
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alemburda34 1 yıl
Performans ne alemde ?
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Mete Can Karahasan 1 yıl alemburda34
Asıl en kötü AMD etkileniyor bu yamalardan, öyle olmasa etkilenenlere 6400K hediye etmezlerdi bios güncelleştirebilsinler diye. Intel sorunla nasıl başa çıkılacağını cümle aleme ispat etmiş oldu.
3 Yanıt Yanıtla +1
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windows 10, spectre ve
11 etiket daha intel güncelleme yama açık skylake mikrokod microsoft update kataloğu kb4090007 Windows Yazılım Onur Seven
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