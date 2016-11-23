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Microsoft Solitaire mobil platformlarda

Microsoft’un artık efsane haline gelen masa oyunu Solitaire, 25 yaş kutlamaları çerçevesinde Android ve iOS platformuna da geldi. Microsoft Solitaire, meraklılarına eğlenceli saatler yaşatacak.
2 yıl
3,2b
1
10
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft’un artık efsane haline gelen masa oyunu Solitaire, uzun süredir sadece Windows cihazları için erişilebilir durumdaydı. Bu bakımdan Android ve iOS platformlarında çok sayıda benzerleri ile yetinmek durumundaydık. Microsoft buna bir son veriyor.

Oyunun 25. yılı anısına Microsoft Solitaire Collection adı verilen Solitaire paketi Android ve iOS için indirmeye sunuldu. Dünyanın bir  numaralı solitaire oyunu olarak gösterilen Microsoft Solitaire, meraklılarına eğlenceli saatler yaşatacak.

Ayrıca Bkz. "Pixel İstilası: Sade ve zorlayıcı bir bulmaca oyunu"

Emek verilerek hazırlandığı görülen oyun Xbox Live entegrasyonu ile geliyor. Böylece buluta yüklediğiniz kayıtlarınıza farklı cihazlardan da erişebiliyorsunuz. En iyi 5 solitaire türünü bir araya getiren oyun ayrıca farklı zorluk seviyeleri de sunuyor. Ayrıca tüm türleri oynayarak puanlar biriktirdiğiniz ve sonrasında ödüller kazanabildiğiniz turnuvalar da mevcut. Oyun ücretsizken reklamsız ve iki kat bonuslu versiyon 7TL fiyat etiketine sahip.

Google Play linki için tıklayınız
App Store linki için tıklayınız

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LVNDSCAPE 2 yıl en beğenilen
memurlar bu habere bayılacak
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e-Militarist 2 yıl
Windows 10 PC ve mobile linki www.microsoft.com/en-us/store/p/microsoft-solitaire-collection/9wzdncrfhwd2


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Whippoorwill 2 yıl
Bunun Windows Phone 8.1 versiyonunda dili İngilizce yapmadan açılmıyordu en son. O kadar yalvardık Microsoft'a Türkçe dil desteği için adamlar dikkate bile almadı. Şimdi diğer platformlarda eksiksiz gidiyor.
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korayalttantire 2 yıl
"Native" olmadığı için baya tırt olmuş. Uygulama içi akıcılık yok. Direk sildim.
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veleciraptor 2 yıl
Adı zaten Microsoft Solitaire Collection idi. Yani 25. yıl anısına böyle bir isim verildiği gibi bir durum yok.
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Amd64x2 2 yıl
Ücretili ama Solitaire City, yağ gibi akıyor animasyonlar 10 numara.
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MegaWolt38 2 yıl
Green Panda Games'in solitaire oyunları hem görsel olarak hem kullanım olarak (reklamsız olması da ayrı bir güzelliği) çok daha güzel.
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alemburda34 2 yıl
Patronlarin vazgecilmez oyunu
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1ses1 2 yıl alemburda34
alemburda34

Patronlarin vazgecilmez oyunu


MEmurların diyecektin
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LVNDSCAPE 2 yıl en beğenilen
memurlar bu habere bayılacak
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uygulama haber, microsoft solitaire collection for android ve
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