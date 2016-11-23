Microsoft Solitaire mobil platformlarda

Microsoft’un artık efsane haline gelen masa oyunu Solitaire, uzun süredir sadece Windows cihazları için erişilebilir durumdaydı. Bu bakımdan Android ve iOS platformlarında çok sayıda benzerleri ile yetinmek durumundaydık. Microsoft buna bir son veriyor.

Oyunun 25. yılı anısına Microsoft Solitaire Collection adı verilen Solitaire paketi Android ve iOS için indirmeye sunuldu. Dünyanın bir numaralı solitaire oyunu olarak gösterilen Microsoft Solitaire, meraklılarına eğlenceli saatler yaşatacak.

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Emek verilerek hazırlandığı görülen oyun Xbox Live entegrasyonu ile geliyor. Böylece buluta yüklediğiniz kayıtlarınıza farklı cihazlardan da erişebiliyorsunuz. En iyi 5 solitaire türünü bir araya getiren oyun ayrıca farklı zorluk seviyeleri de sunuyor. Ayrıca tüm türleri oynayarak puanlar biriktirdiğiniz ve sonrasında ödüller kazanabildiğiniz turnuvalar da mevcut. Oyun ücretsizken reklamsız ve iki kat bonuslu versiyon 7TL fiyat etiketine sahip.

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