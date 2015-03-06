Microsoft Spartan hakkında yeni görseller yayınladı

Microsoft'un ilk olarak Windows 10 etkinliğinde internet dünyasının karşısına çıkarttığı Spartan kod adlı yeni internet tarayıcısı hakkında yeni görseller ortaya çıktı.

Mswin.me adlı internet sitesininin yayınladığı son görsellerden de görülebildiği üzere oldukça sade bir arayüzle hazırlanan Spartan, bildiğiniz üzere sayfalarda ekran kalemi ile notlar alınabilmesine ve bu notlar ile birlikte sayfaların saklanarak başkalarıyla paylaşılmasına imkan tanıyabiliyor. Sistemde yüklü diğer internet tarayıcılarına da destek vereceği belirtilen Spartan, ekranı dörde bölerek herhangi bir sayfayı dört farklı modda çalıştırabilecek ve tema desteğini de bünyesinde barındıracak. Dijital sesli asistan Cortana entegrasyonu ile örneğin bir restaurant'ın internet sitesine girildiği zaman bu mekanın rezervasyon, adres, telefon ve çalışma saati gibi bilgilerini direkt olarak adres barının sağına yerleştirilen Cortana simgesiden gösterebilecek olan tarayıcı, ayrıca sayfa içerisinde yer alan kelimeleri sayfadan çıkmadan Cortana yardımıyla arayabilecek. Yeni görsellerinden de ayarlar bölümü, adres barından Bing arama desteği, yeni okuma modu, favori sayfa kaydı, sekme arayüzü ve yine Cortana entegrasyonu gözler önüne serilen tarayıcı, halen geliştirilme aşamasında olmasına rağmen sağlam bir alternatif olacağını şimdiden müjdeliyor.

Windows 10 ile beraber gelmesi beklenen yeni tarayıcının geçtiğimiz günlerde yayınlanan videosunu aşağıda izleyebilir, görsel galerisine ise buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.neowin.net/news/microsoft039s-new-browser-spartan-gets-detailed-in-a-plethora-of-new-images