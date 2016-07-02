Microsoft Surface adı altında hepsi bir arada PC modeli çıkarmayı planlıyor

Surface 2si1 arada bilgisayarların başarısının üzerine Microsoft raporlara göre tedarik zinciriyle Surface markası altında hepsi bir arada PC geliştirmek için işbirliği içine girdi. Endüstri kaynaklarına göre modelin en erken 2016'nın üçüncü çeyreğinde piyasaya sürülmesi tahmin ediliyor. Microsoft'tan konuyla ilgili bir açıklama henüz gelmiş değil.

Hepsi bir arada Surface modelinin 2016'nın 2. yarısında piyasaya çıkması planlanan ancak Intel'in Kaby Lake işlemcilerinde yaşanan gecikmeden dolayı piyasaya çıkış tarihinin 2017'nin ilk yarısına kaydırıldığı söylenen Surface Book'un 2. nesline alternatif olması bekleniyor.

Yeni Surface hepsi bir arada modelinin piyasaya çıkışıyla giderek küçülen hepsi bir arada bilgisayar pazarında büyük bir etki yaratacağı düşünülürken pazarın liderliğine şu anda Lenovo ve Apple'ın sahip olduğu belirtiliyor.

Geçtiğimiz sene 14 milyon satış gerçekleştirilen ve bu sene satışların 12.6 milyona düşeceği tahmin edilen hepsi bir arada bilgisayar pazarında Surface'ın ne derece başarılı olacağını ilerleyen dönemde hep birlikte göreceğiz.

http://www.gsmarena.com/report_says_microsoft_will_out_a_surfacebranded_allinone_pc_this_year-blog-19149.php