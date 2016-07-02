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Microsoft Surface adı altında hepsi bir arada PC modeli çıkarmayı planlıyor

Microsoft, Surface Book 2 modelinde yaşanan gelişmelerden dolayı ona alternatif olarak hepsi bir arada Surface bilgisayar modelini piyasaya sürmeyi planlıyor. Detaylar haberimizde...
2 yıl
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Donanım Haber
Caner Köksel
Haber Editörü
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Microsoft Surface adı altında hepsi bir arada PC modeli çıkarmayı planlıyor
 
Surface 2si1 arada bilgisayarların başarısının üzerine Microsoft raporlara göre tedarik zinciriyle Surface markası altında hepsi bir arada PC geliştirmek için işbirliği içine girdi. Endüstri kaynaklarına göre modelin en erken 2016'nın üçüncü çeyreğinde piyasaya sürülmesi tahmin ediliyor. Microsoft'tan konuyla ilgili bir açıklama henüz gelmiş değil.
Hepsi bir arada Surface modelinin 2016'nın 2. yarısında piyasaya çıkması planlanan ancak Intel'in Kaby Lake işlemcilerinde yaşanan gecikmeden dolayı piyasaya çıkış tarihinin 2017'nin ilk yarısına kaydırıldığı söylenen Surface Book'un 2. nesline alternatif olması bekleniyor.
Yeni Surface hepsi bir arada modelinin piyasaya çıkışıyla giderek küçülen hepsi bir arada bilgisayar pazarında büyük bir etki yaratacağı düşünülürken pazarın liderliğine şu anda Lenovo ve Apple'ın sahip olduğu belirtiliyor.
Geçtiğimiz sene 14 milyon satış gerçekleştirilen ve bu sene satışların 12.6 milyona düşeceği tahmin edilen hepsi bir arada bilgisayar pazarında Surface'ın ne derece başarılı olacağını ilerleyen dönemde hep birlikte göreceğiz.

http://www.gsmarena.com/report_says_microsoft_will_out_a_surfacebranded_allinone_pc_this_year-blog-19149.php Yorum Yaz
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Agent00 2 yıl
Ekranı çok büyük
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kadirirdem 2 yıl
ölüleri dahi yokken bunlar mı gelecek....
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zdniz 2 yıl
Diğer all in one pclerden tip olarak ilham almasınlarda ne olursa olsun. Özellikle Msi markasının yaptıkları çirkin ördek yavrusu gibi. İmac ler şekil olarak güzel birde Asus firmasının tek bi ürünü var Zen Aio geçiyo sanırım alınası bi o var Windows tarafında Türkiye ye gelmedi bildiğim kadarıyla şekli İmac lere benziyor o çok hoş. Diğer firmaların resmen paint le çizim yapmış gibi tasarımları var çirkinlik abidesi ...
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simbolmina 2 yıl
black_flood
ölüsünü dahi görmediğimiz cihazların Türkiye için mevzu bahis satışı olmadığına göre haber olsa ne olur olmasa ne olur. Amerika da yaşamıyoruz sonuçta.

İngilizce klavye ile de olsa istanbulbilişim getiriyor ve servisleri gayet iyi. Fiyatları ucuz değil ama insaflı fiyatlar.
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black_flood 2 yıl
ölüsünü dahi görmediğimiz cihazların Türkiye için mevzu bahis satışı olmadığına göre haber olsa ne olur olmasa ne olur. Amerika' da yaşamıyoruz sonuçta.
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SONEKTRA 2 yıl
Keşke surface ler ucuz ve Türkiye'de olsada görsek denesek
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simbolmina 2 yıl
Buna çok sevindim zira hepsi birarada pc'ler gerek tasarım gerekse de özellik konusunda çok kötü durumdalar. surface cihazlar gene pahalı olacaktır ama en azından pazarı hareketlendirir.
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A.F.Y.D 2 yıl
Özellikle son model bilgisayarları gerçekten harika, devamını görmek isterim
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