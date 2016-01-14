Microsoft Uyarıyor: Internet Explorer'ı kullanmasanız da 11. sürüme güncelleyin

Dün " Internet Explorer 8, 9 ve 10 için yolun sonu geldi "haberini sizlerle paylaşmıştık. Yazılım devi Microsoft bugüne kadar tarayıcısının eski sürümünü kullanan kullanıcıları için de güncelleme sunmaya çalışıyordu, ancak kullanıcı sayısının azalması ve tarayıcıların da günümüze ayak uyduraması şirketin bu kararı almasında etkili olmuş gibi görünüyor.

Yola IE 11 ve Edge tarayıcılarıyla devam eden Microsoft, Internet Explorer'ı tercih eden ya da etmeyen tüm kullanıcıları için bir uyarı yaptı. Uyarının sebebi ise tarayıcının işletim sistemi ile bütünleşik yapıda gelmesi ve bu durumun tehlike yaratma potansiyeli.

Microsoft Kıdemli Yazılım Geliştirme Danışmanı Pay Baltimore, JavaScript / HTML yorumlama motoru (MSHTML.dll), Tarayıcı kontrol mekanizması (ieframe.dll), Windows Internet Protocol yöneticisi (WinInet.dll) ve tarayıcı uygulaması (IExplore.exe) gibi önemli dosyaların sistem dosyası olduğunu hatırlattı. Kullanıcıların eski sürümdeki tarayıcılarını IE 11'e güncellemesi ise bu dosyaları da güncelleyeceği için potansiyel tehlikeler ortadan kalkmış olacak.

Güncellemeyi yüklemek isteyen kişiler Internet Explorer'ı açtıktan sonra "Yardım" sekmesi altından "Internet Explorer Hakkında" kısmına tıklayarak ilgili sayfaya ulaşıp güncellemeyi kurabilirler.

http://www.tweaktown.com/news/49642/microsoft-recommends-updating-ie-11-even-use/index.html