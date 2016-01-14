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Microsoft Uyarıyor: Internet Explorer'ı kullanmasanız da 11. sürüme güncelleyin

Kısa bir süre önce Internet Explorer 8, 9 ve 10 için güncelleme desteğini kesen Microsoft, kullanıcılarını olası tehlikelere karşı uyarıyor. Çözüm ise tarayıcıyı IE 11 sürümüne güncellemek.
3 yıl
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15
Tarayıcılar
Oğuz Avcı
Editör
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Microsoft Uyarıyor: Internet Explorer'ı kullanmasanız da 11. sürüme güncelleyin

Dün "Internet Explorer 8, 9 ve 10 için yolun sonu geldi"haberini sizlerle paylaşmıştık. Yazılım devi Microsoft bugüne kadar tarayıcısının eski sürümünü kullanan kullanıcıları için de güncelleme sunmaya çalışıyordu, ancak kullanıcı sayısının azalması ve tarayıcıların da günümüze ayak uyduraması şirketin bu kararı almasında etkili olmuş gibi görünüyor.
Yola IE 11 ve Edge tarayıcılarıyla devam eden Microsoft, Internet Explorer'ı tercih eden ya da etmeyen tüm kullanıcıları için bir uyarı yaptı. Uyarının sebebi ise tarayıcının işletim sistemi ile bütünleşik yapıda gelmesi ve bu durumun tehlike yaratma potansiyeli.
Microsoft Kıdemli Yazılım Geliştirme Danışmanı Pay Baltimore, JavaScript / HTML yorumlama motoru (MSHTML.dll), Tarayıcı kontrol mekanizması (ieframe.dll), Windows Internet Protocol yöneticisi (WinInet.dll) ve tarayıcı uygulaması (IExplore.exe) gibi önemli dosyaların sistem dosyası olduğunu hatırlattı. Kullanıcıların eski sürümdeki tarayıcılarını IE 11'e güncellemesi ise bu dosyaları da güncelleyeceği için potansiyel tehlikeler ortadan kalkmış olacak.
Güncellemeyi yüklemek isteyen kişiler Internet Explorer'ı açtıktan sonra "Yardım" sekmesi altından "Internet Explorer Hakkında" kısmına tıklayarak ilgili sayfaya ulaşıp güncellemeyi kurabilirler.

http://www.tweaktown.com/news/49642/microsoft-recommends-updating-ie-11-even-use/index.html Yorum Yaz
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Barni Moloztaş 2 yıl
Sadece yanlışlıkla basarsam güncellerim
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umut_baris 2 yıl
8 kullananlar esnaf ve devlet memuru.
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MHEC 2 yıl
chrome çıktıktan sonra bir daha ie ye yanaşmadım
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Audi383848 2 yıl
Hala ie kullanan var mı?
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MegaWolt38 3 yıl
Ne dertli insanlar var şu devirde...Garipler hala explorer kullanıyor, vah vah..
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SysEdit 3 yıl
Hiçbiri bir Netscape Navigator efsanesi değil...
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Spiderhip 3 yıl
Microsoft böyle baş belası gibi davranmayı bir bıraksa belki daha çok seveni olur. Bela gibi bir ie vardı. Şimdi başımıza onu kaldırmadan bir de edge çıkardı.Madem birini çıkardın diğerini tamamen kaldırsana. O ne demek kullanmıyorsan da güncelle. Öyle bir dünya yok, kendi sorumlulukları.
Bir kere kullandığım seagate harddisk te başıma buna benzer olay denk geldi. Bir gün açılmadı hiç pc, hdd görünmüyor hatası veriyordu. Araştırdım ettim, forumlarına yazdım falan, dediler ki bir hdd güncellemesi varmış, onu zamanında yüklemem gerekirmiş. O yüzden hdd komple çökmüş. Bende dedim ki tüketici aldığı ürünü hatasız problemsiz kullanma hakkına sahip, her aldığım ürün için sürekli acaba güncellemesi çıktı mı diye peşinde koşamam, zorunda da değilim. Dava ederim sizi dedim. Bunlar akabinde evime fedex gönderdiler, hdd mi aldılar, hollandaya götürdüler, orada 2-3 gün içinde düzelttiler, tekrar evime kadar bir güzel kargoladılar ve 0TL aldılar :) . Olay budur. Şimdi millet ie yi günccelemeyip, onun yüzünden virüs yeyip dava açsa bence haklıdır.
1 Yanıt Yanıtla
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Lotus Expeditor 2 yıl Spiderhip
Spiderhip
Microsoft böyle baş belası gibi davranmayı bir bıraksa belki daha çok seveni olur. Bela gibi bir ie vardı. Şimdi başımıza onu kaldırmadan bir de edge çıkardı.Madem birini çıkardın diğerini tamamen kaldırsana. O ne demek kullanmıyorsan da güncelle. Öyle bir dünya yok, kendi sorumlulukları.
Bir kere kullandığım seagate harddisk te başıma buna benzer olay denk geldi. Bir gün açılmadı hiç pc, hdd görünmüyor hatası veriyordu. Araştırdım ettim, forumlarına yazdım falan, dediler ki bir hdd güncellemesi varmış, onu zamanında yüklemem gerekirmiş. O yüzden hdd komple çökmüş. Bende dedim ki tüketici aldığı ürünü hatasız problemsiz kullanma hakkına sahip, her aldığım ürün için sürekli acaba güncellemesi çıktı mı diye peşinde koşamam, zorunda da değilim. Dava ederim sizi dedim. Bunlar akabinde evime fedex gönderdiler, hdd mi aldılar, hollandaya götürdüler, orada 2-3 gün içinde düzelttiler, tekrar evime kadar bir güzel kargoladılar ve 0TL aldılar :) . Olay budur. Şimdi millet ie yi günccelemeyip, onun yüzünden virüs yeyip dava açsa bence haklıdır.

Windows lisans sözleşmesini okumadığınız belli
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muticoo 3 yıl
can çekişe çekişe gebereceksin eyy microsoft :D
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DarkHellKnightX 3 yıl
Update ile versinler güncellemeyi.
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EfeYakupKarahanlı 3 yıl
Adam gibi tarayıcı yaptı da biz mi taramadık?
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androtuna 3 yıl
Ne Çektin be Microsooft
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