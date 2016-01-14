Microsoft Uyarıyor: Internet Explorer'ı kullanmasanız da 11. sürüme güncelleyin

Dün "Internet Explorer 8, 9 ve 10 için yolun sonu geldi"haberini sizlerle paylaşmıştık. Yazılım devi Microsoft bugüne kadar tarayıcısının eski sürümünü kullanan kullanıcıları için de güncelleme sunmaya çalışıyordu, ancak kullanıcı sayısının azalması ve tarayıcıların da günümüze ayak uyduraması şirketin bu kararı almasında etkili olmuş gibi görünüyor.
Yola IE 11 ve Edge tarayıcılarıyla devam eden Microsoft, Internet Explorer'ı tercih eden ya da etmeyen tüm kullanıcıları için bir uyarı yaptı. Uyarının sebebi ise tarayıcının işletim sistemi ile bütünleşik yapıda gelmesi ve bu durumun tehlike yaratma potansiyeli.
Microsoft Kıdemli Yazılım Geliştirme Danışmanı Pay Baltimore, JavaScript / HTML yorumlama motoru (MSHTML.dll), Tarayıcı kontrol mekanizması (ieframe.dll), Windows Internet Protocol yöneticisi (WinInet.dll) ve tarayıcı uygulaması (IExplore.exe) gibi önemli dosyaların sistem dosyası olduğunu hatırlattı. Kullanıcıların eski sürümdeki tarayıcılarını IE 11'e güncellemesi ise bu dosyaları da güncelleyeceği için potansiyel tehlikeler ortadan kalkmış olacak.
Güncellemeyi yüklemek isteyen kişiler Internet Explorer'ı açtıktan sonra "Yardım" sekmesi altından "Internet Explorer Hakkında" kısmına tıklayarak ilgili sayfaya ulaşıp güncellemeyi kurabilirler.
http://www.tweaktown.com/news/49642/microsoft-recommends-updating-ie-11-even-use/index.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bir kere kullandığım seagate harddisk te başıma buna benzer olay denk geldi. Bir gün açılmadı hiç pc, hdd görünmüyor hatası veriyordu. Araştırdım ettim, forumlarına yazdım falan, dediler ki bir hdd güncellemesi varmış, onu zamanında yüklemem gerekirmiş. O yüzden hdd komple çökmüş. Bende dedim ki tüketici aldığı ürünü hatasız problemsiz kullanma hakkına sahip, her aldığım ürün için sürekli acaba güncellemesi çıktı mı diye peşinde koşamam, zorunda da değilim. Dava ederim sizi dedim. Bunlar akabinde evime fedex gönderdiler, hdd mi aldılar, hollandaya götürdüler, orada 2-3 gün içinde düzelttiler, tekrar evime kadar bir güzel kargoladılar ve 0TL aldılar :) . Olay budur. Şimdi millet ie yi günccelemeyip, onun yüzünden virüs yeyip dava açsa bence haklıdır.
Windows lisans sözleşmesini okumadığınız belli